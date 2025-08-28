Acasă » Exclusiv » Ilie Năstase are un as în mânecă: ”Sunt convins că…” Ioana a depus actele de divorț, dar fostul campion pregătește lovitura decisivă

Ilie Năstase are un as în mânecă: "Sunt convins că…" Ioana a depus actele de divorț, dar fostul campion pregătește lovitura decisivă

De: Ana Maria Păsat 28/08/2025 | 15:13
La luni de zile de când Ioana a depus actele de divorț la tribunal, căsnicia lui Ilie Năstase este la un pas de a se destrăma. Fostul tenismen nu-și dorește sub nicio formă acest lucru, el însuși mărturisind că Ioana este femeia vieții lui. Deși încercările sale de până acum de a-și convinge partenera să facă pasul înapoi au eșuat, Nasty are un AS în mânecă. Fostul campion pregătește, astfel, lovitura decisivă, una care să fie pe placul frumoasei sale soții. CANCAN.RO are toate amănuntele și declarații în exclusivitate.

Ilie și Ioana Năstase sunt împreună de mai bine de șapte ani, iar relația a fost una cu nabădăi, cu certuri aprinse urmate însă de dulci împăcări. Iar căsnicia lor a ajuns, din nou, în impas. Partenera fostului tenismen a introdus actele de divorț la Judecătoria Constanța. Asta după ce, inițial, a demarat acțiunea la un notar. Ilie însă nu s-a prezentat, iar divorțul nu s-a putut pronunța.

Ilie Năstase și Ioana, pe vremea când mergeau împreună în Turcia

„Simți că te distrugi pe tine ca om dacă mai continui”

Ilie Năstase nu-și dorește sub nicio formă destrămarea căsniciei. Ioana nu vrea nici ea acest lucru. Doar că, potrivit declarațiilor sale făcute în exclusivitate pentru CANCAN.RO, a ajuns în punctul în care nu mai poate continua, dacă anumite lucruri nu se vor îndrepta între ei:

„Am încercat tot timpul să-mi păstrez echilibrul și mintea sănătoasă. Să știu cum să gesionez orice situație. Dar la un moment dat simți că te distrugi pe tine ca om dacă mai continui. Dar indiferent de situație, eu o să-i fiu mereu alături. Acesta e felul meu de a fi”.

Ce-i pregătește Ilie Năstase soției sale pentru a împiedica divorțul

Mai mult, Ioana a încercat chiar să-l ducă pe Ilie, cel puțin pentru o perioadă, departe de cluburi și de distracție, mai precis într-un loc în care să fie numai ei doi. Fostul număr 1 ATP n-a fost însă pe aceeași lungime de undă cu partenera sa, în acel moment. Astfel că doamna Năstase a plecat singură în Turcia, iar la întoarcerea în țară nimic nu s-a îmbunătățit în căsnicia lor.

Dar cum divorțul bate la ușă, iar primul termen a fost stabilit pentru data de 30 octombrie, Ilie Năstase „a luat taurul de coarne”. Și vrea să-i facă pe plac jumătății sale și s-o împace într-o vacanță în care să-și rezolve problemele apărute.

„Sunt convins că o vacanță în doi ne va prinde bine. Și, da, o să plecăm, să vedem mai întâi unde”, a mărturisit acesta în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Cei doi soți și-au petrecut majoritatea verii pe litoral, dat fiind faptul că ambii dețin câte un apartament la Mamaia. Împreună, dar separați, fiecare locuind la casa lui în toată această perioadă.

