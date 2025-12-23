Drama care l-a lovit pe Messi în plin succes! Sora lui, la un pas de tragedie în Miami

Lionel Messi, ajuns la 38 de ani, traversează o perioadă complicată pe plan personal, în ciuda succeselor recente obținute în MLS.

La scurt timp după ce a bifat unul dintre cele mai importante momente ale carierei sale în Statele Unite, fotbalistul argentinian a primit o veste care a zguduit întreaga familie.

Sora lui Messi, la un pas de tragedie

Sora sa, Maria Sol, a fost implicată într-un accident rutier grav în Miami. Potrivit informațiilor inițiale, aceasta ar fi pierdut controlul mașinii și s-ar fi izbit violent de un zid.

Impactul a fost puternic, iar tânăra a suferit arsuri și multiple fracturi, fiind transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

„Sora lui Messi este bine, în afara pericolului. Am discutat cu familia. Ea trebuia să se căsătorească pe 3 ianuarie în Argentina, la Rosario, dar nunta a fost amânată. A suferit arsuri, care sunt greu de tratat, dar şi două vertebre fracturate, o gleznă fracturată, dar şi o mână. Nunta va fi reprogramată. Celia (n.r. mama lui Lionel Messi) mi-a spus că Maria Sol şi-a pierdut cunoştinţa şi a intrat într-un zid!”, a declarat Angel de Brito, prezentator TV argentinian.

Leo Messi, lovit de dramă în plin succes

Accidentul a avut consecințe importante și asupra planurilor personale ale Mariei Sol. Aceasta urma să se căsătorească la începutul anului 2026, în orașul natal al familiei, Rosario, unde trebuia să își unească destinele cu Julian Arellano. Evenimentul, pregătit de mai multe luni, a fost amânat până la recuperarea completă a miresei.

Vestea a venit într-un contrast puternic cu perioada excelentă pe care Lionel Messi o traversa în MLS. Starul argentinian tocmai câștigase titlul alături de Inter Miami, primul trofeu major de la sosirea sa în campionatul nord american, un moment care părea să marcheze un nou început în cariera sa.

Imediat după succesul din campionat, Messi a efectuat și o vizită în India, unde a fost primit cu un entuziasm impresionant. La Calcutta, fotbalistul a fost invitat să inaugureze o statuie uriașă, de aproximativ 21 de metri, ridicată în onoarea sa de fanii locali, un gest care confirmă popularitatea sa globală.

