Situație ciudată la gala FIFA. Cine a ridicat trofeul în locul lui Lionel Messi

Cel mai bun fotbalist al anului 2023, desemnat în cadrul Galei ”The Best” organizată de FIFA, a fost Lionel Messi. Jucătorul de 36 de ani nu a fost prezent la eveniment, nici Erling Haaland și nici Kylian Mbappe, ambii nominalizați. Cine a ridicat trofeul în numele vedetei de la Inter Miami?

Surpriză în cadrul Galei ”The Best”, organizată de FIFA! Lionel Messi (36 de ani) a câștigat trofeul pentru cel mai bun fotbalist al anului 2023. El împreună cu Erling Haaland și Kylian Mbappe au fost nominalizați pentru acest trofeu. Niciunul dintre cei trei nu a fost prezent.

Se pare că rezultatul a fost neașteptat pentru mulți, asta pentru că la stabilirea clasamentului s-au luat în calcul performanțele din 2023. Anul trecut, Messi a câștigat doar titlul cu PSG, iar de la jumătatea anului s-a mutat la Inter Miami.

Click here for more information. ➡️ https://t.co/niVRuFY4lP pic.twitter.com/krIyrtkexL

CITEȘTE ȘI: PRIMELE DECLARAȚII ALE „AMANTEI” LUI LEO MESSI: „SINGURA DIFERENȚĂ ESTE CĂ EU SUNT FEMEIE”

Cel care a ridicat trofeul în numele lui Lionel Messi a fost Thierry Henry, prezentatorul evenimentului. Gestul lui a fost în mod simbolic. De precizat este că Lionel Messi și Haaland au fost la egalitate de puncte în top, cu 48 de puncte fiecare. Mbappe s-a poziționat pe locul 3, cu 35 de puncte. Departajarea s-a făcut la numărul cel mai mare de câte 5 puncte acordate de căpitanii echipelor naționale, unde Messi a avut 107 voturi, iar Haaland 64.

CITEȘTE ȘI: BALONUL DE AUR 2023. LIONEL MESSI A CÂȘTIGAT A 8-A OARĂ. STARURILE FOTBALULUI, PARADĂ CU IUBITELE LA PARIS. GALERIE FOTO

🚨🏆 OFFICIAL: Leo Messi wins The Best FIFA Men’s Player 2023.

ℹ️ Messi, as well as the other two finalists Haaland and Mbappé, is not present at the ceremony. pic.twitter.com/xV6kiERhtH

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 15, 2024