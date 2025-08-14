BREAKING | Soția unui fotbalist de la Craiova, ruptă cu bătaia într-un supermarket: „Am fost lovită și după ce am leșinat”

Luminița, soția fotbalistului Alexandru Raicea, este în stare de șoc! În timp ce se afla într-un supermarket, femeia a fost bătută de doi bărbați necunoscuți, tată și fiu, și lăsată în stare de leșin pe podea.

Întâmplarea a avut loc în urmă cu 4 zile, într-un supermarket din centrul Craiovei. Luminița, soția lui Alexandru Raicea, mijlocașul echipei FCU Craiova, a fost snopită în bătaie de către doi bărbați necunoscuți. Cei doi agresori ar fi Vasile Miclescu, cunoscut în Craiova sub porecla de ”Astronom” și fiul lui.

Soția mijlocașului de la FCU Craiova a fost snopită în bătaie

Tânăra de 26 de ani a fost lovită până când a leșinat. Scandalul a pornit din cauza timpului de așteptare de la casa de marcat. Potrivit declarațiilor oferite de Luminița, magazinul era extrem de aglomerat, însă nimeni nu a sărit în ajutorul ei, cel mai probabil de teama celor doi agresori.

„Eu am mers la un supermarket, cam la 100-200 de metri de casă. Ce-i drept era destul de aglomerate în seara respectivă la magazin, fiind deschisă doar o casă, așa că un domn de acolo care era la coadă a început să țipe, să facă scandal și să reclame că este deschisă doar o casă.

Așa că cei de la supermarket au mai deschis o casă. În momentul în care s-a deschis și casa din dreapta, un domn care era în fața mea m-a văzut că eram cu baxul de apă în mână și s-a oferit să-mi ofere locul dumnealui la coadă ca să nu mai aștept. Eu i-am mulțumit dumnealui și așteptam să-mi scaneze produsele.

În momentul respectiv, agresorul, care se afla încă că la casa din stânga, a început să țipe la angajații magazinului, să țipe la oamenii care mai erau la coadă și reclama că de ce se fac lucruri din astea, că pe unde ne credem și că el trebuia să fie în față și așa mai departe”, spune Luminița.

Soția fotbalistului a apucat să sune la 112, însă agresorii s-au enervat și mai tare și au continuat să o lovească fără milă. Aceasta povestește că – pentru câteva momente- a leșinat. Ulterior, o ambulanță a ajuns la magazin, iar ea a fost preluată și dusă la spital.

Eu când am văzut că se iscase deja un conflict, am vrut să-i ofer locul meu la coadă ca să se calmeze. Am spus „Dacă vă grăbiți, puteți să veniți în locul meu la casă”. În momentul în care am spus lucrul ăsta, el s-a enervat și mai tare. A venit către mine și a început să mă înjure. El era și cu fiul lui acolo, care era în fața mea la casa de marcat, a început să mă înjure și fiul lui, după care a început să mă lovească din nou.

La momentul respectiv eu mi-am pierdut cunoștința. Martorii mi-au spus că am fost lovită și după ce am leșinat. M-am trezit după un anumit timp, dar n-aș ști să spun cu certitudine cât timp. Băiatul care fusese la casă mă ținea de cap ca să nu stau cu capul pe jos. M-a stropit cu apă câte cât să-mi revin.

După ceva timp a venit și poliția, SMURD-ul și ulterior m-au dus la spital pentru investigații,. La momentul respectiv, Poliția nu a făcut nimic în sensul că probabil au văzut și că starea de sănătate nu permite să dau vreo declarație sau ceva. Nu au venit la spital ulterior, dar pe 13 august am fost eu și am depus plângere și am dat o scurtă declarație” a spus Luminița, soția lui Alexandru Raicea, pentru ediție.ro

