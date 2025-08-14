Acasă » Știri » BREAKING | Soția unui fotbalist de la Craiova, ruptă cu bătaia într-un supermarket: „Am fost lovită și după ce am leșinat”

BREAKING | Soția unui fotbalist de la Craiova, ruptă cu bătaia într-un supermarket: „Am fost lovită și după ce am leșinat”

De: Irina Vlad 14/08/2025 | 22:04
BREAKING | Soția unui fotbalist de la Craiova, ruptă cu bătaia într-un supermarket: „Am fost lovită și după ce am leșinat”
Soția unui fotbalist de la Craiova, ruptă cu bătaia într-un supermarket: „Am fost lovită și după ce am leșinat”/ sursă foto: instagram

Luminița, soția fotbalistului Alexandru Raicea, este în stare de șoc! În timp ce se afla într-un supermarket, femeia a fost bătută de doi bărbați necunoscuți, tată și fiu, și lăsată în stare de leșin pe podea. 

Întâmplarea a avut loc în urmă cu 4 zile, într-un supermarket din centrul Craiovei. Luminița, soția lui Alexandru Raicea, mijlocașul echipei FCU Craiova, a fost snopită în bătaie de către doi bărbați necunoscuți. Cei doi agresori ar fi Vasile Miclescu, cunoscut în Craiova sub porecla de ”Astronom” și fiul lui.

Soția mijlocașului de la FCU Craiova a fost snopită în bătaie

Tânăra de 26 de ani a fost lovită până când a leșinat. Scandalul a pornit din cauza timpului de așteptare de la casa de marcat. Potrivit declarațiilor oferite de Luminița, magazinul era extrem de aglomerat, însă nimeni nu a sărit în ajutorul ei, cel mai probabil de teama celor doi agresori.

„Eu am mers la un supermarket, cam la 100-200 de metri de casă. Ce-i drept era destul de aglomerate în seara respectivă la magazin, fiind deschisă doar o casă, așa că un domn de acolo care era la coadă a început să țipe, să facă scandal și să reclame că este deschisă doar o casă.

Au fost emise primele FACTURI, după eliminarea plafonării prețurilor la energie. Sumele sunt considerabil mai mari
Au fost emise primele FACTURI, după eliminarea plafonării prețurilor la energie. Sumele sunt...
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără fără să știe!
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără...

Așa că cei de la supermarket au mai deschis o casă. În momentul în care s-a deschis și casa din dreapta, un domn care era în fața mea m-a văzut că eram cu baxul de apă în mână și s-a oferit să-mi ofere locul dumnealui la coadă ca să nu mai aștept. Eu i-am mulțumit dumnealui și așteptam să-mi scaneze produsele.

În momentul respectiv, agresorul, care se afla încă că la casa din stânga, a început să țipe la angajații magazinului, să țipe la oamenii care mai erau la coadă și reclama că de ce se fac lucruri din astea, că pe unde ne credem și că el trebuia să fie în față și așa mai departe”, spune Luminița.

Soția fotbalistului a apucat să sune la 112, însă agresorii s-au enervat și mai tare și au continuat să o lovească fără milă. Aceasta povestește că – pentru câteva momente- a leșinat. Ulterior, o ambulanță a ajuns la magazin, iar ea a fost preluată și dusă la spital.

Eu când am văzut că se iscase deja un conflict, am vrut să-i ofer locul meu la coadă ca să se calmeze. Am spus „Dacă vă grăbiți, puteți să veniți în locul meu la casă”. În momentul în care am spus lucrul ăsta, el s-a enervat și mai tare. A venit către mine și a început să mă înjure. El era și cu fiul lui acolo, care era în fața mea la casa de marcat, a început să mă înjure și fiul lui, după care a început să mă lovească din nou. 

La momentul respectiv eu mi-am pierdut cunoștința. Martorii mi-au spus că am fost lovită și după ce am leșinat. M-am trezit după un anumit timp, dar n-aș ști să spun cu certitudine cât timp. Băiatul care fusese la casă mă ținea de cap ca să nu stau cu capul pe jos. M-a stropit cu apă câte cât să-mi revin.

După ceva timp a venit și poliția, SMURD-ul și ulterior m-au dus la spital pentru investigații,. La momentul respectiv, Poliția nu a făcut nimic în sensul că probabil au văzut și că starea de sănătate nu permite să dau vreo declarație sau ceva. Nu au venit la spital ulterior, dar pe 13 august am fost eu și am depus plângere și am dat o scurtă declarație” a spus Luminița, soția lui Alexandru Raicea, pentru ediție.ro

Fotbalistul care și-a abandonat câinele a fost dat afară de la club! Conducerea nu a tolerat ce i-a făcut bietului animal

Cristiano Ronaldo, apărat de un nume greu după ce a fost taxat pentru că a lipsit de la înmormântarea lui Diogo Jota: ”În realitate…”

Tags:
Iți recomandăm
Rabla 2025. Când se reia programul și ce fonduri vor fi disponibile
Știri
Rabla 2025. Când se reia programul și ce fonduri vor fi disponibile
De ce nu mai vrea Ramona Olaru iubiți săraci: „Nu să mă gândesc că trebuie să-i dau bani să…”
Știri
De ce nu mai vrea Ramona Olaru iubiți săraci: „Nu să mă gândesc că trebuie să-i dau bani…
Diana Buzoianu, anunț de ultimă oră despre programul Rabla. Ce trebuie să știe românii
Mediafax
Diana Buzoianu, anunț de ultimă oră despre programul Rabla. Ce trebuie să știe...
Au fost emise primele FACTURI, după eliminarea plafonării prețurilor la energie. Sumele sunt considerabil mai mari
Gandul.ro
Au fost emise primele FACTURI, după eliminarea plafonării prețurilor la energie. Sumele sunt...
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov...
Pățania unui român care a încuiat cheia mașinii în portbagaj: „Nevasta mă înjură de patru ore, fără să respire”. Reacția internauților: „Divorțează!”
Adevarul
Pățania unui român care a încuiat cheia mașinii în portbagaj: „Nevasta mă înjură...
Pensia pe care statul român o plătește unui cetățean care a lucrat doar o zi
Digi24
Pensia pe care statul român o plătește unui cetățean care a lucrat doar...
MAE, avertisment de călătorie pentru cetățenii români: risc ridicat de incendii în Grecia
Mediafax
MAE, avertisment de călătorie pentru cetățenii români: risc ridicat de incendii în Grecia
Parteneri
Iubita lui Mircea Badea a făcut furori într-un costum de baie minuscul! Arată senzațional la plajă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Iubita lui Mircea Badea a făcut furori într-un costum de baie minuscul! Arată senzațional la...
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
Prosport.ro
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
Click.ro
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru...
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
WOWBiz.ro
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
Lana câștigă o avere ajutând femei să afle dacă soții lor sunt infideli: E șocant cât de repede cedează. Care este metoda ei
Antena 3
Lana câștigă o avere ajutând femei să afle dacă soții lor sunt infideli: E șocant...
VIDEO Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în propria curte, garaje, șoproane sau alte anexe
Digi 24
VIDEO Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în...
Reacția Melaniei după ce fiul lui Joe Biden a susținut că i-a fost prezentată lui Trump de către delincventul sexual Epstein
Digi24
Reacția Melaniei după ce fiul lui Joe Biden a susținut că i-a fost prezentată lui...
BT Leasing vinde un VW Golf, cu motor diesel și cutie automată. De ce este mașina perfectă de familie?
Promotor.ro
BT Leasing vinde un VW Golf, cu motor diesel și cutie automată. De ce este...
Tragedie pe o șosea din Iași! Un bărbat a murit, iar o mamă și fetițele ei au fost găsite inconștiente, după ce mașina în care se aflau s-a izbit de un TIR și a luat foc
kanald.ro
Tragedie pe o șosea din Iași! Un bărbat a murit, iar o mamă și fetițele...
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
StirileKanalD
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de...
Ce s-a întâmplat, de fapt, în videoclipul în care o tânără este ucisă de o orcă? A făcut înconjurul lumii!
kfetele.ro
Ce s-a întâmplat, de fapt, în videoclipul în care o tânără este ucisă de o...
Irina Columbeanu și-a scos tatăl de la azil, la scurt timp după ce s-a vorbit de moartea lui! Unde l-a dus tânăra pe Irinel Columbeanu? Imaginile momentului
WOWBiz.ro
Irina Columbeanu și-a scos tatăl de la azil, la scurt timp după ce s-a vorbit...
ANIMAȚIE. Gafele comise de polițistul care-l supraveghea pe deținutul evadat din Botoșani
observatornews.ro
ANIMAȚIE. Gafele comise de polițistul care-l supraveghea pe deținutul evadat din Botoșani
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Noua culoare de iPhone stârnește controverse pe X – VIDEO
go4it.ro
Noua culoare de iPhone stârnește controverse pe X – VIDEO
10 lecții de viață de la azteci
Descopera.ro
10 lecții de viață de la azteci
Daliana Răducan și Răzvan Simion, au făcut anunțul la doar un an de la nuntă: „Suntem pregătiți...”, iar apoi au continuat: „Un copil vine la momentul potrivit...”
Viva.ro
Daliana Răducan și Răzvan Simion, au făcut anunțul la doar un an de la nuntă:...
Vedeta Stelei s-a dezabonat de furie de la Voyo: “Adios!”
Fanatik.ro
Vedeta Stelei s-a dezabonat de furie de la Voyo: “Adios!”
„Rușine, Voyo! Rușine ProTV! Dați-ne banii înapoi!” Mii de români, furioși după ce platforma online a picat la Drita – FCSB
Fanatik.ro
„Rușine, Voyo! Rușine ProTV! Dați-ne banii înapoi!” Mii de români, furioși după ce platforma online...
Al doilea Război Rece al omenirii. Conflictul va rupe Vestul în două. Europa nu va mai conta fără SUA
Capital.ro
Al doilea Război Rece al omenirii. Conflictul va rupe Vestul în două. Europa nu va...
O învățătoare a murit din cauza măsurilor Guvernului. A făcut AVC, după ce a aflat că i s-a desființat postul!
Romania TV
O învățătoare a murit din cauza măsurilor Guvernului. A făcut AVC, după ce a aflat...
Fast & Furious - seria revine cu un nou joc pe PC și console
Go4Games
Fast & Furious - seria revine cu un nou joc pe PC și console
Se întoarce Călin Georgescu! George Simion a confirmat planul: Avem soluțiile să reparăm
Capital.ro
Se întoarce Călin Georgescu! George Simion a confirmat planul: Avem soluțiile să reparăm
CASS mai mare pentru veniturile independente. Plafonul anual și exemple de calcul
evz.ro
CASS mai mare pentru veniturile independente. Plafonul anual și exemple de calcul
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără fără să știe!
Gandul.ro
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără fără să...
Cum a fost “săltat” milionarul român cu trei pensii din propria casă: Când mă uit, un securist
as.ro
Cum a fost “săltat” milionarul român cu trei pensii din propria casă: Când mă uit,...
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
A1
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de...
Mesaje de Sfânta Maria Mare 2025. Idei de urări și felicitări pentru sărbătoriții zilei: „La mulţi ani! Sper ca astăzi să nu simți decât bucurie și iubire, în timp ce eşti copleşită de daruri și binecuvântări”
radioimpuls.ro
Mesaje de Sfânta Maria Mare 2025. Idei de urări și felicitări pentru sărbătoriții zilei: „La...
Cele patru zodii care își schimbă viața de pe 15 august, de la ora 15.00. Noroc din plin, reușite, împăcări, dar și oportunități pentru ele
Fanatik.ro
Cele patru zodii care își schimbă viața de pe 15 august, de la ora 15.00....
Soția lui Titus Corlățean solicită în instanță plata unor sporuri și indemnizații. Ce salariu încasează de la stat partenera de viață a candidatului la președinția PSD
Fanatik.ro
Soția lui Titus Corlățean solicită în instanță plata unor sporuri și indemnizații. Ce salariu încasează...
Bătrân nevăzător, ucis în propria curte de un vecin. Motivul e HALUCINANT
Yellow News
Bătrân nevăzător, ucis în propria curte de un vecin. Motivul e HALUCINANT
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Rabla 2025. Când se reia programul și ce fonduri vor fi disponibile
Rabla 2025. Când se reia programul și ce fonduri vor fi disponibile
De ce nu mai vrea Ramona Olaru iubiți săraci: „Nu să mă gândesc că trebuie să-i dau bani să…”
De ce nu mai vrea Ramona Olaru iubiți săraci: „Nu să mă gândesc că trebuie să-i dau bani să…”
Gabi Tamaș a înșelat-o pe Ioana! „Toată lumea se ceartă”
Gabi Tamaș a înșelat-o pe Ioana! „Toată lumea se ceartă”
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 15 august, de la ora 20.00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 15 august, de la ora 20.00
‘La mulți ani, Maria / Marian!’ Cele mai frumoase mesaje și urări pentru sărbătoriții ...
‘La mulți ani, Maria / Marian!’ Cele mai frumoase mesaje și urări pentru sărbătoriții dragi ție
Cum se simte soția lui Alexandru Raicea, după ce a fost bătuta în supermarket. Cine sunt agresorii ...
Cum se simte soția lui Alexandru Raicea, după ce a fost bătuta în supermarket. Cine sunt agresorii ei
Vezi toate știrile
×