Fotbalistul care și abandonat câinele a fost dat afară de la club! Conducerea nu a tolerat ce i-a făcut bietului animal

Situație controversată în jurul unui fotbalist celebru! Moussa Sylla, atacant la Schalke, este acuzat că și-a abandonat câinele într-un adăpost. Sportivul riscă acum o amendă sau poate fi chiar și condamnat la închisoare. Iată ce s-a întâmplat!

Este vorba despre Ghost, un câine dintr-o rasă mixtă, care a fost adus în mod ilegal în Germania și a fost cumpărat de fotbalist. Cu toate astea, sportivul s-a hotărât ulterior că nu-l mai vrea, așa că l-a lăsat unei dresoare și a spus că nu îl mai interesează.

Fotbalistul care și abandonat câinele

Animalul de companie a ajuns pe data de 5 august la Adăpostul de Animale „Albert Schweitzer” din Essen și s-a întors în același loc, după ce a fost părăsit de stăpân. Situația se complică pentru că Ghost este considerat un câine periculos și nu ar fi trebuit să fie importat fără documente corespunzătoare, astfel că Moussa Sylla ar putea fi amendat sau chiar condamnat la închisoare până la 2 ani.

Ei bine, problemele pentru sportiv nu se opresc aici. Se pare că situația i-ar fi deranjat serios pe șefii săi care i-ar fi spus acestuia să își găsească un alt loc de muncă, potrivit gsp.ro.

Câinele nu va mai rămâne pentru o perioadă lungă în adăpost și există șanse destul de mari să fie dus înapoi în țara de origine.

Cum a reacționat sportivul

Reacția lui Moussa Sylla a venit printr-un comunicat transmis de avocatul său francez, Dylan Bourkab. Se pare că fotbalistul neagă acuzațiile și dă vina pe îngrijitoarea câinelui care nu ar fi vrut să îl înapoieze.

„Fără a efectua o verificare temeinică a faptelor, presa a răspândit acuzații nefondate și manipulate provenite de la îngrijitoarea câinelui Ghost, al cărui nume real este Luffy. Ea a ales în mod deliberat să întrerupă orice contact cu familia Sylla, în ciuda solicitărilor repetate ale acesteia de a i se returna animalul. Este important de subliniat că Ghost nu a fost niciodată abandonat. Această dresoare a reținut ilegal câinele și toate documentele oficiale referitoare la el, într-o încercare nejustificată de a-i revendica dreptul de proprietate. În plus, aceeași dresoare a cerut o sumă de bani, deghizată în donație către societatea sa protectoare a animalelor, ca o condiție pentru returnarea câinelui clienților mei”, a transmis Bourkab.

