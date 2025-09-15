Anunțul alarmant făcut de Volodimir Zelenski: Rusia a vrut să testeze România

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a vorbit despre rolul esențial al dronelor în apărarea țării sale împotriva invaziei ruse și a transmis că Ucraina este pregătită să sprijine Alianța Nord-Atlantică în eforturile de contracarare a dronelor rusești, relateaza dpa, potrivit Agerpres.

Președintele ucrainean a spus că aceste atacuri provoacă pierderi dureroase pentru Rusia și că afectează în mod negativ eforturile de război ale Kremlinului. Ucraina a lovit recent una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, situată la aproximativ 110 kilometri sud-est de Sankt Petersburg.

Volodimir Zelenski, anunț alarmant despre România

De asemena, Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită să împărtășească Alianței Nord-Atlantice experiența acumulată în contracararea atacurilor cu drone, mai ales, după ce în ultima perioadă, drone rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei și României.

„Cele mai eficiente sancţiuni – sancţiunile care funcţionează cel mai repede – sunt incendiile din rafinăriile de petrol ruseşti, la terminalele lor şi în depozitele de petrol. Suntem gata să îi antrenăm pe toţi partenerii în această apărare. Oricine vede că ruşii caută modalităţi de a extinde războiul către teritoriul Poloniei şi al statelor baltice şi că armata rusă testează, de asemenea, România”, a spus preşedintele ucrainean.

Localnicii din Tulcea au fost avertizați sâmbătă după amiază de „posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian” și au fost sfătuiți să „se adăpostească în beciuri sau să rămână în case, departe de geamuri și pereții exteriori”.

A fost emis un mesaj RO-ALERT în care oamenii au fost avertizați că pericolul ar putea să dureze până la 90 de minute.

„N-a fost doborâtă (drona Shahed – n. red.), radarele au interceptat-o și au văzut-o venind spre spațiul nostru aerian, avioanele s-au ridicat și au văzut-o, au fost foarte aproape s-o dea jos. Drona zburând foarte jos, la un moment dat a plecat în Ucraina, astea sunt informațiile pe care le avem acum, că drona a ieșit din spațiul aerian înapoi în Ucraina. Vreau să clarific un detaliu – din punct de vedere legal, legea 73, cea trecută de Parlament cu mult balamuc, permite Armatei Române să ea jos dronele care intră în spațiul aerian, deși piloții au avut această aprobare, puteau să dea jos aceste drone, dacă ar fi cazul. A fost una singură. Au mai fost cazuri în care am ridicat avioanele, avem provocări în din partea Rusiei cam la fiecare săptămână, noi dăm comunicate de fiecare dată când le vedem” a declarat ministrul apărării în direct la Antena 3 CNN, sâmbătă seară.

