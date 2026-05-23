Ce probleme are Neymar înainte de Campionatul Mondial 2026. Brazilia are nevoie de altă tactică?!

De: Irina Maria Daniela 23/05/2026 | 09:30
Selecționerul Braziliei, Carlo Ancelotti, anunță în cadrul unei conferințe de presă că Neymar a fost selecționat în echipa națională a Braziliei, „Seleção Brasileira", care va participa la 2026 FIFA World Cup.
Neymar a fost convocat în lotul de 26 de jucători al naţionalei pentru Cupa Mondială din 2026, dar nu se știe dacă va apărea sau nu pe teren. Se pare că mijlocaşul ofensiv are probleme de sănătate, motiv pentru care a și absentat de la meciul Santos – San Lorenzo, scor 2-2, din Copa Sudamericana.

Din păcate pentru el, fotbalistul a fost nevoit să urmărească partida din tribune, de unde și-a încurajat colegii. Neymar a fost însoțit de fiica sa, potrivit ESPN Brasil.

Ce probleme de sănătate are Neymar

Conform sursei citate, fotbalistul are un edem la gamba dreaptă și ar fi primit indicații să se abțină 10 zile de la antrenamente. Edemul se află într-o zonă mai sensibilă și este extrem de inflamat. Vestea este extrem de proastă pentru staff-ul Braziliei, care l-a luat în considerare pe fotbalist pentru lotul de la CM 2026.

Staff-ului Seleçao trebuie să îi modifice programul lui Neymar începând cu 27 mai. Inițial, fotbalistul a fost considerat 100% apt pentru antrenamente. Urma să fie titular în meciul amical împotriva Panama, pe 31 mai, la Maracana. Având în vedere edemul său, staff-ul medical trebuie să îi facă un program specific de recuperare pentru primele zile.

Neymar stă pe bară până la Cupa Mondială 2026

Potrivit presei internaționale, Neymar va sta pe bară la următoarele două meciuri ale echipei Santos. Aceasta va intra pe teren cu Grêmio şi Deportivo Cuenca. Cuca, antrenorul echipei Santos, nu a oferit o dată exactă a revenirii fotbalistului pe teren.

„Este dificil să vorbim despre asta. Tot ce ţine de Neymar este complicat, trebuie să fim foarte prudenţi. Prefer să aştept să văd cum evoluează lucrurile la nivel intern şi cred că, din punct de vedere medical, dacă este apt să joace marţi, va fi disponibil, deoarece leziunea sa este minoră”, a declarat el, conform sursei citate.

Brazilia exultă că Neymar a fost ales pentru CM 2026

Anunțul că brazilianul face parte din lotul Braziliei pentru Campionatul Mondial 2026 a încântat enorm fanii. Aceștia și-au exprimat bucuria pe rețelele sociale, unde l-au încurajat pe fotbalist. Cu toate astea, Carlo Ancelotti l-a avertizat rapid pe jucător că nu se știe cât timp va petrece pe teren

„L-am ales pe Neymar nu pentru că credem că va fi un bun înlocuitor, ci pentru că poate aduce un plus echipei datorită calităţilor sale. Fie că joacă un minut, cinci minute, fie că nu joacă deloc, fie că joacă 90 de minute, fie că execută penalty-ul… Câte minute? Nu ştiu. Calitatea timpului său de joc?

Cred că trebuie să ne concentrăm pe calitatea timpului său de joc, colectiv, pe teren. Vreau să fiu clar, sincer şi direct: va juca dacă o merită. Antrenamentul va decide acest lucru. Cred că este important să nu ne punem toate speranţele într-un singur jucător”, a spus Ancelotti.

