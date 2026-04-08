Avertizare ANM. Cod portocaliu de vijelie în mai multe zone din România

Vremea se schimbă radical în următoarele zile, iar meteorologii au emis mai multe avertizări valabile în intervalul 8 aprilie – 10 aprilie. România va fi afectată de un val de aer rece, însoțit de vânt puternic, precipitații mixte și ninsori la munte, ceea ce va aduce condiții meteo neobișnuite pentru această perioadă.

Vremea în România trece printr-o schimbare majoră și temperaturile vor scăadea. Pentru perioada 8 aprilie, ora 10:00 – 10 aprilie, ora 10:00 ANM a transmis o informare meteorologică.

Cum va fi vremea în România

În cea mai mare parte a țării, vântul va avea intensificări semnificative, cu viteze ce vor ajunge frecvent la 45-60 km/h, iar în zonele montane rafalele vor depăși chiar și 80-90 km/h. În regiunile din centrul, estul și sudul țării sunt așteptate precipitații variate, de la ploi la lapoviță și ninsoare.

La munte va ninge consistent, în special în Carpații Meridionali și Orientali, unde se va depune un nou strat de zăpadă ce poate atinge local 10-15 centimetri, iar viscolul va reduce semnificativ vizibilitatea.

Pentru ziua de 8 aprilie, până la ora 21:00, mai multe regiuni, inclusiv Maramureș, Transilvania, Moldova și Dobrogea, se află sub cod galben de vânt puternic, cu rafale de până la 70 km/h. În același interval, la altitudini mari din Carpații Meridionali și de Curbură este în vigoare un cod portocaliu de viscol, unde vântul poate atinge chiar și 130 km/h, iar vizibilitatea scade sub 50 de metri.

Pe timpul nopții de 8 spre 9 aprilie, avertizările continuă în zona montană, unde vântul va sufla cu putere și ninsoarea va fi viscolită, mai ales la altitudini de peste 1600 de metri.

În București, vremea va fi mai rece decât normalul perioadei, cu temperaturi maxime de 14-15 grade în prima zi, urmate de o scădere spre 11-13 grade. Sunt posibile ploi slabe și chiar lapoviță, în special spre seară și noapte, iar minimele vor coborî până la 2-4 grade.

CITEȘTE ȘI: Vortex polar | Localitățile din România în care ninge de Paște, potrivit meteorologilor Accuweather

Horoscop 8 aprilie 2026. Zodia care are un conflict la locul de muncă