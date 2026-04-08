Avertizare ANM. Cod portocaliu de vijelie în mai multe zone din România

De: Andreea Stăncescu 08/04/2026 | 11:34
Vremea se schimbă radical în următoarele zile, iar meteorologii au emis mai multe avertizări valabile în intervalul 8 aprilie – 10 aprilie. România va fi afectată de un val de aer rece, însoțit de vânt puternic, precipitații mixte și ninsori la munte, ceea ce va aduce condiții meteo neobișnuite pentru această perioadă.

Vremea în România trece printr-o schimbare majoră și temperaturile vor scăadea. Pentru perioada 8 aprilie, ora 10:00 – 10 aprilie, ora 10:00 ANM a transmis o informare meteorologică.

Cum va fi vremea în România

În cea mai mare parte a țării, vântul va avea intensificări semnificative, cu viteze ce vor ajunge frecvent la 45-60 km/h, iar în zonele montane rafalele vor depăși chiar și 80-90 km/h. În regiunile din centrul, estul și sudul țării sunt așteptate precipitații variate, de la ploi la lapoviță și ninsoare.

La munte va ninge consistent, în special în Carpații Meridionali și Orientali, unde se va depune un nou strat de zăpadă ce poate atinge local 10-15 centimetri, iar viscolul va reduce semnificativ vizibilitatea.

Pentru ziua de 8 aprilie, până la ora 21:00, mai multe regiuni, inclusiv Maramureș, Transilvania, Moldova și Dobrogea, se află sub cod galben de vânt puternic, cu rafale de până la 70 km/h. În același interval, la altitudini mari din Carpații Meridionali și de Curbură este în vigoare un cod portocaliu de viscol, unde vântul poate atinge chiar și 130 km/h, iar vizibilitatea scade sub 50 de metri.

Pe timpul nopții de 8 spre 9 aprilie, avertizările continuă în zona montană, unde vântul va sufla cu putere și ninsoarea va fi viscolită, mai ales la altitudini de peste 1600 de metri.

În București, vremea va fi mai rece decât normalul perioadei, cu temperaturi maxime de 14-15 grade în prima zi, urmate de o scădere spre 11-13 grade. Sunt posibile ploi slabe și chiar lapoviță, în special spre seară și noapte, iar minimele vor coborî până la 2-4 grade.

CITEȘTE ȘI: Vortex polar | Localitățile din România în care ninge de Paște, potrivit meteorologilor Accuweather

Horoscop 8 aprilie 2026. Zodia care are un conflict la locul de muncă

Iți recomandăm
Nicolle, iubita lui Leo de la Strehaia, a făcut marele anunț. Detaliul care a stârnit imediat reacții
Știri
Nicolle, iubita lui Leo de la Strehaia, a făcut marele anunț. Detaliul care a stârnit imediat reacții
Răzvan Lucescu, gest sfâșietor după moartea tatălui său. Imaginile spun tot despre durerea lui
Știri
Răzvan Lucescu, gest sfâșietor după moartea tatălui său. Imaginile spun tot despre durerea lui
Consumul la pompă a scăzut, estimează industria. Stadiul demersurilor Ministerului Energiei pentru creșterea capacității de rafinare, prin redeschiderea Petrotel
Mediafax
Consumul la pompă a scăzut, estimează industria. Stadiul demersurilor Ministerului Energiei pentru creșterea...
Când se închide de fapt emisia Realitatea Plus. Ce așteaptă conducerea postului de la CNA
Gandul.ro
Când se închide de fapt emisia Realitatea Plus. Ce așteaptă conducerea postului de...
Imaginile durerii cu soția lui Mircea Lucescu, la spital, după ce a aflat de moartea legendarului antrenor
Prosport.ro
Imaginile durerii cu soția lui Mircea Lucescu, la spital, după ce a aflat...
„I-am spus să lase dracului fotbalul”. Loți Boloni, în lacrimi, după ce a aflat de moartea lui Mircea Lucescu
Adevarul
„I-am spus să lase dracului fotbalul”. Loți Boloni, în lacrimi, după ce a...
Coșmarul rușilor. Un român și un moldovean produc drone interceptoare care pot distruge Shahed-urile lansate de Kremlin
Digi24
Coșmarul rușilor. Un român și un moldovean produc drone interceptoare care pot distruge...
Ce predicție tulburătoare despre război face bărbatul care a prezis armistițiul din Iran
Mediafax
Ce predicție tulburătoare despre război face bărbatul care a prezis armistițiul din Iran
Parteneri
Vedeta pe care nu o mai recunosc oamenii pe stradă: „Pare extrem de bolnavă”! A ajuns piele și os
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Vedeta pe care nu o mai recunosc oamenii pe stradă: „Pare extrem de bolnavă”! A...
Ce a decis Mircea Lucescu să scrie pe cavoul unde va fi înmormântat în cimitirul Bellu: „Ranguri, glorie, bogăție…”
Prosport.ro
Ce a decis Mircea Lucescu să scrie pe cavoul unde va fi înmormântat în cimitirul...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Când și unde o să fie înmormântat „Il Luce”. Mesajul de pe cavoul lui Mircea Lucescu care îți va da fiori
Click.ro
Când și unde o să fie înmormântat „Il Luce”. Mesajul de pe cavoul lui Mircea...
Mesajul special care apare pe cavoul lui Mircea Lucescu din Cimitirul Bellu
Digi 24
Mesajul special care apare pe cavoul lui Mircea Lucescu din Cimitirul Bellu
Prima reacție a Rusiei după armistițiul SUA-Iran. Ce spune Medvedev
Digi24
Prima reacție a Rusiei după armistițiul SUA-Iran. Ce spune Medvedev
Se schimbă regulile pentru mașinile SH! Ce modele nu mai pot românii să vândă?
Promotor.ro
Se schimbă regulile pentru mașinile SH! Ce modele nu mai pot românii să vândă?
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de...
România, loc surprinzător între marii exportatori de arme în 2025
go4it.ro
România, loc surprinzător între marii exportatori de arme în 2025
Enigmă științifică: Ce este paradoxul gemenilor?
Descopera.ro
Enigmă științifică: Ce este paradoxul gemenilor?
Se lansează un nou World of Warships pentru PC
Go4Games
Se lansează un nou World of Warships pentru PC
Când se închide de fapt emisia Realitatea Plus. Ce așteaptă conducerea postului de la CNA
Gandul.ro
Când se închide de fapt emisia Realitatea Plus. Ce așteaptă conducerea postului de la CNA
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Nicolle, iubita lui Leo de la Strehaia, a făcut marele anunț. Detaliul care a stârnit imediat reacții
Nicolle, iubita lui Leo de la Strehaia, a făcut marele anunț. Detaliul care a stârnit imediat reacții
Răzvan Lucescu, gest sfâșietor după moartea tatălui său. Imaginile spun tot despre durerea lui
Răzvan Lucescu, gest sfâșietor după moartea tatălui său. Imaginile spun tot despre durerea lui
Ford Mondeo la preț de nimic, vândut de ANAF în București. Suma de pornire i-a surprins pe toți
Ford Mondeo la preț de nimic, vândut de ANAF în București. Suma de pornire i-a surprins pe toți
Marele regret a lui Mircea Lucescu! Ce nu a putut să facă antrenorul în Turcia
Marele regret a lui Mircea Lucescu! Ce nu a putut să facă antrenorul în Turcia
Când dispare postul TV Realitatea Plus. CNA a stabilit momentul exact
Când dispare postul TV Realitatea Plus. CNA a stabilit momentul exact
Meserii bine plătite fără facultate în România. Joburile unde câștigi mii de lei după doar câteva ...
Meserii bine plătite fără facultate în România. Joburile unde câștigi mii de lei după doar câteva luni de cursuri
Vezi toate știrile