Vortex polar | Localitățile din România în care ninge de Paște, potrivit meteorologilor Accuweather

Vortexul polar care a coborât spre Europa la începutul lunii aprilie aduce, potrivit meteorologilor Accuweather, un episod de vreme rece chiar în perioada Paștelui.

Deși în multe regiuni temperaturile cresc ușor după mijlocul lunii, zonele montane și depresionare rămân expuse unui nou val de precipitații mixte, iar în unele localități este posibil să ningă în zilele de 12 și 13 aprilie. Alternanța rapidă între ploi, lapoviță și episoade scurte de ninsoare arată că iarna nu a părăsit complet România, în ciuda calendarului.

Cele mai afectate sunt localitățile din zonele montane, unde temperaturile minime rămân negative în noaptea de dinaintea Paștelui. În astfel de condiții, orice precipitație se poate transforma în ninsoare sau lapoviță.

Regiunile din județele Brașov, Harghita, Covasna, Suceava și Maramureș sunt primele vizate de acest episod rece. În depresiunile intramontane, unde aerul rece stagnează mai ușor, se poate depune temporar un strat subțire de zăpadă, chiar dacă nu va fi unul consistent. Meteorologii subliniază că astfel de fenomene sunt specifice începutului de aprilie, însă coincid rar cu perioada sărbătorilor pascale.

Localitățile din România în care ninge de Paște, potrivit meteorologilor Accuweather

Brașovul este unul dintre orașele unde condițiile sunt favorabile apariției ninsorii de Paște. Prognozele indică precipitații mixte și temperaturi scăzute în 12 și 13 aprilie, cu maxime de aproximativ 5–9 grade și minime care pot coborî sub zero.

În cartierele situate la altitudine mai mare sau în zonele apropiate de masivele montane, episoadele de ninsoare pot fi mai evidente, chiar dacă vor fi de scurtă durată. Contrastul dintre atmosfera de sărbătoare și vremea de iarnă târzie este unul neobișnuit, dar posibil în contextul actualului val de aer rece.

După trecerea frontului polar, vremea se încălzește treptat, iar intervalul 14–16 aprilie aduce temperaturi de peste 12–14 grade în majoritatea regiunilor. Totuși, instabilitatea revine spre finalul lunii, când ploile și norii domină din nou prognoza.

