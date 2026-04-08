Ford Mondeo la preț de nimic, vândut de ANAF în București. Suma de pornire i-a surprins pe toți

ANAF anunță organizarea unei licitații în București pentru unul dintre cele mai ieftine autoturisme disponibile pe platforma sa online.

Vehiculul are un preț de pornire de 2.000 de lei, un rulaj de peste 400.000 de kilometri și numeroase defecțiuni, inclusiv portiere care nu mai pot fi deschise.

Ford Mondeo la preț de nimic, vândut de ANAF în București

Evaluarea realizată de specialiști indică un cost redus, orientat către cumpărătorii cu bugete mici sau către cei interesați de achiziția de piese.

Licitația se înscrie în activitatea obișnuită a ANAF de valorificare a bunurilor confiscate ori intrate în proprietatea statului prin executare silită. Pentru a participa, doritorii trebuie să achite o garanție de 10% din prețul de pornire, adică 200 de lei, cu cel puțin o zi înainte de licitație. Dosarul necesar trebuie să includă oferta de cumpărare, dovada plății garanției și documentele de identificare corespunzătoare persoanei fizice sau juridice.

Autoturismul scos la vânzare este un Ford Mondeo fabricat în 2005, echipat cu motor diesel de 2.0 litri TDCI. Caroseria prezintă exfolieri ale stratului de lac și zone afectate de rugină, iar interiorul este puternic deteriorat. Potrivit anunțului, mașina are bateria descărcată, portierele nu se deschid, iar talonul a fost reținut de Poliție din cauza anvelopelor uzate.

Suma de pornire i-a surprins pe toți

Licitația va avea loc pe 7 mai 2026, la sediul unității fiscale din București, situat pe strada Lucrețiu Pătrășcanu. Cei interesați pot solicita vizionarea autoturismului înainte de licitație, prin programare cu executorul fiscal.

ANAF precizează că vehiculul este vândut „în starea în care se află”, fără garanții, iar cumpărătorul trebuie să achite integral suma adjudecată și să ridice mașina pe cheltuiala proprie.

În contrast cu acest autoturism ieftin, cea mai scumpă mașină scoasă la licitație de ANAF presupune o taxă de participare de 116.721 de lei.

