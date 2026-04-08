Marele regret a lui Mircea Lucescu! Ce nu a putut să facă antrenorul în Turcia

Fostul antrenor emblematic al fotbalului românesc, Mircea Lucescu, s-a stins din viață marți seară, 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență din București. În ultimele zile, starea sa de sănătate s-a deteriorat rapid, iar medicii nu au mai putut interveni eficient. Iată care a fost regretul lui Il Luce!
Mircea Lucescu a lăsat în urmă o carieră impresionantă, cu realizări remarcabile atât în România, cât și pe plan internațional. Cu peste cinci decenii dedicate fotbalului, el a devenit unul dintre cei mai respectați antrenori europeni, recunoscut pentru viziunea sa tactică, abilitatea de a descoperi și promova tineri talentați și pentru impactul său profund asupra echipelor pe care le-a condus.
O parte importantă a carierei sale a fost legată de fotbalul turc, unde a activat în perioada 2017–2019 ca selecționer al echipei naționale. Deși timpul petrecut acolo a fost limitat, influența sa a fost vizibilă prin promovarea unor tineri fotbaliști care ulterior au devenit nume importante în campionate europene de top. Experiența turcească a ilustrat ambiția sa de a construi echipe pe termen lung, deși provocările structurale și deciziile administrative nu i-au permis să-și pună în practică pe deplin strategia.
Mircea Lucescu a avut un parcurs profesional care a depășit granițele României, contribuind la dezvoltarea fotbalului în țări precum Ucraina, unde a petrecut aproape două decenii la clubul Șahtior Donețk, transformând echipa într-un veritabil campion european. În această perioadă, el a câștigat numeroase titluri naționale și a reușit să aducă clubul pe scena europeană, inclusiv prin succesul în Liga Europa UEFA.
Marele regret a lui Lucescu a fost că acesta nu a reușit să facă mai multe în fotbalul turc. Chiar dacă el și-a dorit să aducă echipa în topuri și-a dat seama că a fost o chestiune de orgoliu din parte turcilor.
”Nu am putut să reușesc mai multe în fotbalul turc, deși mi-am dorit, pentru că ei încearcă doar lovituri de imagine, nu să crească tineri de viitor. La echipa națională am dorit să întineresc echipa, pentru că era îmbătrânită și am reușit, dar nu am avut mai mult timp.
A fost o chestie de orgoliu la turci. I-am debutat pe Demiral, pe Zeki Celik care a ajuns acum la Roma de la Lille, pe Muldur, pe care l-am găsit în liga a doua austriacă. Iar noua națională a Turciei arată bine acum”, spunea Mircea Lucescu.