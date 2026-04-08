Lidl dă cupon de 50 de lei înainte de Paște. Reducerile din magazine ajung până la 38%

Paștele se apropie cu pași repezi, iar asta înseamnă că gospodinele vor face în aceste zile ultimele cumpărături pentru masa de Paște. Cu toate scumpirile din ultima vreme, mulți români ar putea cumpăra în cantități mai mici sau deloc anumite produse. Din acest motiv, Lidl vine în ajutorul românilor.

Sărbătorile pascale pică în acest an pe 12 aprilie. Pregătirile pentru masa festivă sunt în toi, iar asta nu poate însemna decât forfotă în magazine. În această perioadă, reducerile sunt foarte importante, mai ales pentru cei care vor să aibă o masă bogată și asta pentru că scumpirile din ultimul timp afectează toate buzunarele. Totuși, supermarketul Lidl oferă clienților săi diverse reduceri uriașe, dar și un cupon de 50 de lei înainte de Paște.

Lidl dă cupon de 50 de lei

Cei care aleg să își facă ultimele cumpărături înainte de Paște la Lidl pot beneficia de un cupon de 50 de lei. El se poate obține în cazul în care coșul cu produse costă 500 de lei până pe data de 11 aprilie și dacă aplicația Lidl este scanată la final. Cuponul va fi încărcat automat în aplicație pe data de 15 aprilie și va putea fi utilizat o singură dată. De asemenea, el poate fi folosit doar în perioada 16-30 aprilie, dacă cumpărăturile depășesc valoarea de 250 de lei.

Și reducerile sunt semnificative în această perioadă. Discounturile sunt cuprinse între 16% și 38% pentru mai multe alimente de bază, dar și pentru preparatele proaspete și cele necesare pentru mâncărurile tradiționale. De exemplu, zahărul costă 2,99 lei/kg. Brânza de vaci cu 6% grăsime beneficiază de o reducere de 33% cu ajutorul aplicației, iar astfel prețul final ajunge la 13,99 lei/kg. Pentru preparatele de Paște, reducerile sunt importante la carne proaspătă și nu numai. Astfel, carnea de porc fără os costă 1,99 lei/100 de grame. Carnea tocată are o reducere de 16%, iar prețul va fi de 10,99 lei.

Ceapa verde costă 1,49 lei pe legătură, cu o reducere de 25% în aplicația Lidl Plus. Totodată, salata mixtă mediteraneană de 125 de g, costă 4,49 lei și are tot 25% reducere. Pătrunjelul rădăcină ajunge la 3,99 lei/kg și asta pentru că în aplicația pusă la dispoziție de magazin produsul beneficiază de o reducere de până la 38%.

