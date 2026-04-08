Un medic din Constanța este acuzat de înșelăciune. Cum l-a făcut pe un pacient să creadă că un medicament „minune” costă 21.000 de lei

Un medic cunoscut din Constanța a ajuns în fața instanței, fiind acuzat de înșelăciune după ce ar fi indus în eroare un pacient pentru a obține sume importante de bani. Trimiterea în judecată a avut loc vineri, iar cazul este instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași.

Ancheta vizează fapte petrecute în noiembrie 2022, când neurochirurgul era angajat la o clinică privată din Constanța, ar fi prezentat informații neconforme realității despre o intervenție chirurgicală denumită „ULTRA”. Potrivit procurorilor, medicul și-ar fi consolidat credibilitatea susținând că deține funcții academice importante la o universitate de prestigiu din Statele Unite, afirmații care nu ar fi fost reale.

Medicul este acuzat de înșelăciune

De asemenea, anchetatorii susțin că procedura efectuată nu ar fi corespuns descrierii inițiale oferite pacientului. În plus, medicul este acuzat că ar fi comercializat o membrană biologică, prezentată ca esențială pentru tratament, la un preț de peste 21.000 de lei, deși valoarea reală a produsului era de câteva sute de lei. Acesta ar fi susținut că produsul putea fi obținut doar prin intermediul său.

În același dosar, apar acuzații și legate de o procedură de infiltrații, despre care pacientul ar fi fost informat că se realizează sub ghidaj tomografic în timp real și că ar avea o rată ridicată de succes. În realitate, susțin procurorii, intervenția nu ar fi fost realizată în aceste condiții, iar șansele de reușită ar fi fost mult mai mici. În urma acestor informații, pacientul ar fi acceptat tratamentele, suportând costuri semnificative.

Cazul a pornit de la plângerea unui pacient din Iași, care a apelat la serviciile medicului. De cealaltă parte, neurochirurgul respinge acuzațiile și afirmă că pacientul a fost informat corect înainte de intervenții, subliniind că decizia acestuia a fost una asumată. Medicul susține că rezultatele pot varia în funcție de fiecare caz și că experiența sa profesională include ani de practică în străinătate.

