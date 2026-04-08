Acasă » Știri » Un medic din Constanța este acuzat de înșelăciune. Cum l-a făcut pe un pacient să creadă că un medicament „minune” costă 21.000 de lei

De: Andreea Stăncescu 08/04/2026 | 10:47
Un medic cunoscut din Constanța a ajuns în fața instanței, fiind acuzat de înșelăciune după ce ar fi indus în eroare un pacient pentru a obține sume importante de bani. Trimiterea în judecată a avut loc vineri, iar cazul este instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași.

Ancheta vizează fapte petrecute în noiembrie 2022, când neurochirurgul era angajat la o clinică privată din Constanța, ar fi prezentat informații neconforme realității despre o intervenție chirurgicală denumită „ULTRA”. Potrivit procurorilor, medicul și-ar fi consolidat credibilitatea susținând că deține funcții academice importante la o universitate de prestigiu din Statele Unite, afirmații care nu ar fi fost reale.

Medicul este acuzat de înșelăciune

De asemenea, anchetatorii susțin că procedura efectuată nu ar fi corespuns descrierii inițiale oferite pacientului. În plus, medicul este acuzat că ar fi comercializat o membrană biologică, prezentată ca esențială pentru tratament, la un preț de peste 21.000 de lei, deși valoarea reală a produsului era de câteva sute de lei. Acesta ar fi susținut că produsul putea fi obținut doar prin intermediul său.

În același dosar, apar acuzații și legate de o procedură de infiltrații, despre care pacientul ar fi fost informat că se realizează sub ghidaj tomografic în timp real și că ar avea o rată ridicată de succes. În realitate, susțin procurorii, intervenția nu ar fi fost realizată în aceste condiții, iar șansele de reușită ar fi fost mult mai mici. În urma acestor informații, pacientul ar fi acceptat tratamentele, suportând costuri semnificative.

Cazul a pornit de la plângerea unui pacient din Iași, care a apelat la serviciile medicului. De cealaltă parte, neurochirurgul respinge acuzațiile și afirmă că pacientul a fost informat corect înainte de intervenții, subliniind că decizia acestuia a fost una asumată. Medicul susține că rezultatele pot varia în funcție de fiecare caz și că experiența sa profesională include ani de practică în străinătate.

CITEȘTE ȘI: Conacul de peste 1 mil. € al lui Călin Donca, la un pas să fie demolat cu buldozerul! ”Ciudat este că au început cu casa unui milionar”

Schema prin care un botoșănean a reușit să păcălească aparatele de reciclare! Bărbatul a fost reținut de oamenii legii

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Nicolle, iubita lui Leo de la Strehaia, a făcut marele anunț. Detaliul care a stârnit imediat reacții
Știri
Nicolle, iubita lui Leo de la Strehaia, a făcut marele anunț. Detaliul care a stârnit imediat reacții
Răzvan Lucescu, gest sfâșietor după moartea tatălui său. Imaginile spun tot despre durerea lui
Știri
Răzvan Lucescu, gest sfâșietor după moartea tatălui său. Imaginile spun tot despre durerea lui
Consumul la pompă a scăzut, estimează industria. Stadiul demersurilor Ministerului Energiei pentru creșterea capacității de rafinare, prin redeschiderea Petrotel
Mediafax
Consumul la pompă a scăzut, estimează industria. Stadiul demersurilor Ministerului Energiei pentru creșterea...
Când se închide de fapt emisia Realitatea Plus. Ce așteaptă conducerea postului de la CNA
Gandul.ro
Când se închide de fapt emisia Realitatea Plus. Ce așteaptă conducerea postului de...
Imaginile durerii cu soția lui Mircea Lucescu, la spital, după ce a aflat de moartea legendarului antrenor
Prosport.ro
Imaginile durerii cu soția lui Mircea Lucescu, la spital, după ce a aflat...
„I-am spus să lase dracului fotbalul”. Loți Boloni, în lacrimi, după ce a aflat de moartea lui Mircea Lucescu
Adevarul
„I-am spus să lase dracului fotbalul”. Loți Boloni, în lacrimi, după ce a...
Coșmarul rușilor. Un român și un moldovean produc drone interceptoare care pot distruge Shahed-urile lansate de Kremlin
Digi24
Coșmarul rușilor. Un român și un moldovean produc drone interceptoare care pot distruge...
Ce predicție tulburătoare despre război face bărbatul care a prezis armistițiul din Iran
Mediafax
Ce predicție tulburătoare despre război face bărbatul care a prezis armistițiul din Iran
Parteneri
Vedeta pe care nu o mai recunosc oamenii pe stradă: „Pare extrem de bolnavă”! A ajuns piele și os
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Vedeta pe care nu o mai recunosc oamenii pe stradă: „Pare extrem de bolnavă”! A...
Ce a decis Mircea Lucescu să scrie pe cavoul unde va fi înmormântat în cimitirul Bellu: „Ranguri, glorie, bogăție…”
Prosport.ro
Ce a decis Mircea Lucescu să scrie pe cavoul unde va fi înmormântat în cimitirul...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Când și unde o să fie înmormântat „Il Luce”. Mesajul de pe cavoul lui Mircea Lucescu care îți va da fiori
Click.ro
Când și unde o să fie înmormântat „Il Luce”. Mesajul de pe cavoul lui Mircea...
Mesajul special care apare pe cavoul lui Mircea Lucescu din Cimitirul Bellu
Digi 24
Mesajul special care apare pe cavoul lui Mircea Lucescu din Cimitirul Bellu
Prima reacție a Rusiei după armistițiul SUA-Iran. Ce spune Medvedev
Digi24
Prima reacție a Rusiei după armistițiul SUA-Iran. Ce spune Medvedev
Se schimbă regulile pentru mașinile SH! Ce modele nu mai pot românii să vândă?
Promotor.ro
Se schimbă regulile pentru mașinile SH! Ce modele nu mai pot românii să vândă?
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de...
România, loc surprinzător între marii exportatori de arme în 2025
go4it.ro
România, loc surprinzător între marii exportatori de arme în 2025
Enigmă științifică: Ce este paradoxul gemenilor?
Descopera.ro
Enigmă științifică: Ce este paradoxul gemenilor?
Se lansează un nou World of Warships pentru PC
Go4Games
Se lansează un nou World of Warships pentru PC
Când se închide de fapt emisia Realitatea Plus. Ce așteaptă conducerea postului de la CNA
Gandul.ro
Când se închide de fapt emisia Realitatea Plus. Ce așteaptă conducerea postului de la CNA
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Nicolle, iubita lui Leo de la Strehaia, a făcut marele anunț. Detaliul care a stârnit imediat reacții
Nicolle, iubita lui Leo de la Strehaia, a făcut marele anunț. Detaliul care a stârnit imediat reacții
Răzvan Lucescu, gest sfâșietor după moartea tatălui său. Imaginile spun tot despre durerea lui
Răzvan Lucescu, gest sfâșietor după moartea tatălui său. Imaginile spun tot despre durerea lui
Ford Mondeo la preț de nimic, vândut de ANAF în București. Suma de pornire i-a surprins pe toți
Ford Mondeo la preț de nimic, vândut de ANAF în București. Suma de pornire i-a surprins pe toți
Marele regret a lui Mircea Lucescu! Ce nu a putut să facă antrenorul în Turcia
Marele regret a lui Mircea Lucescu! Ce nu a putut să facă antrenorul în Turcia
Când dispare postul TV Realitatea Plus. CNA a stabilit momentul exact
Când dispare postul TV Realitatea Plus. CNA a stabilit momentul exact
Avertizare ANM. Cod portocaliu de vijelie în mai multe zone din România
Avertizare ANM. Cod portocaliu de vijelie în mai multe zone din România
Vezi toate știrile