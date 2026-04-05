Schema prin care un botoșănean a reușit să păcălească aparatele de reciclare! Bărbatul a fost reținut de oamenii legii

Un bărbat din Botoșani a intrat în atenția autorităților după ce a elaborat o schemă prin care a reușit să păcălească aparatele de reciclare. Și-a pus planul în aplicare, însă în scurt timp a atras atenția autorităților, iar acum a fost arestat. Cum a reușit acesta să păcălească aparatele?

În anul 2023, Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) a fost lansat la nivel național și majoritatea magazinelor mari au fost obligate să instaleze automate pentru a permite returnarea ambalajelor cu simbolul „Ambalaj cu garanție” în schimbul celor 50 de bani. Interesul românilor pentru reciclare a fost unul mare, atât de mare încât unii deja au găsit o modalitate de păcăli sistemul.

Schema prin care un botoșănean a reușit să păcălească aparatele de reciclare

Un bărbat în vârstă de 43 de ani din județul Botoșani a fost reținut de autorități după ce ar fi reușit să păcălească aparatele de reciclat PET-uri. Acesta a fost reținut în data de 3 aprilie 2026, iar oamenii legii au demarat o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a întâmplat totul.

„La data de 03 aprilie 2026, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Botoșani au emis ordonanță de reținere pe numele unui bărbat, de 43 de ani, din municipiul Botoșani, cercetat pentru comiterea infracțiunilor de înșelăciune și falsul în înscrisuri sub semnătură privată”, a transmis IPJ Botoșani.

În urma probatoriului administrat, s-a stabilit faptul că, la data de 30 martie 2026, bărbatul ar fi tipărit etichete cu coduri de bare aferente unor produse din sistemul de garanție returnare (SGR) pe care ulterior le-ar fi aplicat pe recipiente care nu fac parte din acest sistem.

Mai apoi, bărbatul ar fi introdus aceste recipiente în două aparate de reciclare amplasate în incinta a două supermarketuri din municipiul Botoșani. Astfel, acesta a reușit să inducă în eroare sistemul automatizat și a obținut, în mod fraudulos, mai multe bonuri valorice.

În urma celor întâmplate, la data de 2 aprilie, polițiștii au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară la locuința bărbatului. Aici oamenii legii au găsit peste 3.000 de etichete imprimate tip cod de bare și o etichetă SGR- ambalaj cu garanție. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Botoșani.

Cum a reușit un bărbat să ia 700.000 de lei din aparatele Returo. Ce riscă acum, după ce a „rupt” reciclatul

Noua înșelătorie care a apărut în București. Avertisment pentru șoferi: „Atenţie! Vă pot lăsa fără bani”