Schema prin care un botoșănean a reușit să păcălească aparatele de reciclare! Bărbatul a fost reținut de oamenii legii

De: Alina Drăgan 05/04/2026 | 12:32
Schema prin care un botoșănean a reușit să păcălească aparatele de reciclare

Un bărbat din Botoșani a intrat în atenția autorităților după ce a elaborat o schemă prin care a reușit să păcălească aparatele de reciclare. Și-a pus planul în aplicare, însă în scurt timp a atras atenția autorităților, iar acum a fost arestat. Cum a reușit acesta să păcălească aparatele?

În anul 2023, Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) a fost lansat la nivel național și majoritatea magazinelor mari au fost obligate să instaleze automate pentru a permite returnarea ambalajelor cu simbolul „Ambalaj cu garanție” în schimbul celor 50 de bani. Interesul românilor pentru reciclare a fost unul mare, atât de mare încât unii deja au găsit o modalitate de păcăli sistemul.

Un bărbat în vârstă de 43 de ani din județul Botoșani a fost reținut de autorități după ce ar fi reușit să păcălească aparatele de reciclat PET-uri. Acesta a fost reținut în data de 3 aprilie 2026, iar oamenii legii au demarat o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a întâmplat totul.

„La data de 03 aprilie 2026, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Botoșani au emis ordonanță de reținere pe numele unui bărbat, de 43 de ani, din municipiul Botoșani, cercetat pentru comiterea infracțiunilor de înșelăciune și falsul în înscrisuri sub semnătură privată”, a transmis IPJ Botoșani.

În urma probatoriului administrat, s-a stabilit faptul că, la data de 30 martie 2026, bărbatul ar fi tipărit etichete cu coduri de bare aferente unor produse din sistemul de garanție returnare (SGR) pe care ulterior le-ar fi aplicat pe recipiente care nu fac parte din acest sistem.

Mai apoi, bărbatul ar fi introdus aceste recipiente în două aparate de reciclare amplasate în incinta a două supermarketuri din municipiul Botoșani. Astfel, acesta a reușit să inducă în eroare sistemul automatizat și a obținut, în mod fraudulos, mai multe bonuri valorice.

În urma celor întâmplate, la data de 2 aprilie, polițiștii au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară la locuința bărbatului. Aici oamenii legii au găsit peste 3.000 de etichete imprimate tip cod de bare și o etichetă SGR- ambalaj cu garanție. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Botoșani.

 

Cum a reușit un bărbat să ia 700.000 de lei din aparatele Returo. Ce riscă acum, după ce a „rupt” reciclatul

Noua înșelătorie care a apărut în București. Avertisment pentru șoferi: „Atenţie! Vă pot lăsa fără bani”

Iți recomandăm
Aruncăm paracetamolul în toaletă și ajunge în apa pe care o bem. Cum poate fi eliminat
Știri
Aruncăm paracetamolul în toaletă și ajunge în apa pe care o bem. Cum poate fi eliminat
Adevărata origine a peștelui de pe televizor: între Murano, fabrici comuniste și antichitate
Știri
Adevărata origine a peștelui de pe televizor: între Murano, fabrici comuniste și antichitate
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Mediafax
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în...
De ce ne trezim între 2 și 4 dimineața, fără niciun motiv. Specialiștii confirmă fenomenul și încearcă să îl explice și să ofere soluții
Gandul.ro
De ce ne trezim între 2 și 4 dimineața, fără niciun motiv. Specialiștii...
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Ce spun astrele despre persoanele născute pe 5, 11, 16 și 24
Adevarul
Ce spun astrele despre persoanele născute pe 5, 11, 16 și 24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest și ce legătură are bicarbonatul de sodiu
Digi24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest...
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Mediafax
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Parteneri
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical viața și a dispărut din lumina reflectoarelor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical...
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia foarte mult” Va gusta din mielul de Paște?
Click.ro
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia...
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
Digi 24
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea...
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la sală”: Cum a apărut noua modă „zombi filler”
Digi24
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la...
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Promotor.ro
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Misterul morții „liniștite” la bordul unui submarin, elucidat. Ce i-a ucis pe marinari?
go4it.ro
Misterul morții „liniștite” la bordul unui submarin, elucidat. Ce i-a ucis pe marinari?
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
PC-ul de care ai nevoie pentru Forza Horizon 6
Go4Games
PC-ul de care ai nevoie pentru Forza Horizon 6
De ce ne trezim între 2 și 4 dimineața, fără niciun motiv. Specialiștii confirmă fenomenul și încearcă să îl explice și să ofere soluții
Gandul.ro
De ce ne trezim între 2 și 4 dimineața, fără niciun motiv. Specialiștii confirmă fenomenul...
Aruncăm paracetamolul în toaletă și ajunge în apa pe care o bem. Cum poate fi eliminat
Aruncăm paracetamolul în toaletă și ajunge în apa pe care o bem. Cum poate fi eliminat
Adevărata origine a peștelui de pe televizor: între Murano, fabrici comuniste și antichitate
Adevărata origine a peștelui de pe televizor: între Murano, fabrici comuniste și antichitate
Horoscop 6 aprilie 2026. Zodia care trebuie să ia o decizie importantă
Horoscop 6 aprilie 2026. Zodia care trebuie să ia o decizie importantă
Andreea Bănică a primit un cadou special înainte de Paște. Cântăreața s-a emoționat când a văzut: ...
Andreea Bănică a primit un cadou special înainte de Paște. Cântăreața s-a emoționat când a văzut: „Bine ai venit în familie”
El este Laurențiu, pompierul care a murit carbonizat în propria locuință. Doi copii au rămas orfani ...
El este Laurențiu, pompierul care a murit carbonizat în propria locuință. Doi copii au rămas orfani de tată
Răzvan Lucescu a ajuns în România: „Este o situțaie grea”
Răzvan Lucescu a ajuns în România: „Este o situțaie grea”
