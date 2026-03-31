Noua înșelătorie care a apărut în București. Avertisment pentru șoferi: „Atenţie! Vă pot lăsa fără bani”

De: Irina Vlad 31/03/2026 | 13:30
Noua înșelătorie care a apărut în București. Avertisment pentru șoferi: Atenţie! Vă pot lăsa fără bani
sursă foto: social media

O nouă înșelătorie face victime printre români! Reprezentanții Primăriei Municipiului București (PMB) îi atenționează pe șoferi să nu se lasă păcăliți de autocolantele false care folosesc coduri QR pentru plăți. 

Noua înșelătorie cu coduri QR, cunoscute drept „quishing”, profită de graba și buna voință a oamenilor, în special a șoferilor. Escrocii lipesc autocolante peste codurile QR originale de pe aparatele de plată. Utilizatorul scanează un cod care îi duce pe o pagină falsă de plată – care imită perfect pagina oficială de plată. Acolo introduc datele cardului. În realitate, datele personale și codurile bancare ajung direct la hackeri.

Unde și cum se poate face plata parcării

În București, reprezentanții Primăriei București au identificat stickere cu mai multe coduri QR false. Autoritățile au anunțat că au demarat deja demersuri pentru identificarea și sancționarea persoanelor responsabile de înșelătorie. De asemenea, s-au luat măsuri pentru îndepărtarea stickerelor frauduloase.

„Atenție la codurile QR de pe unele parcometre! Sunt false și vă pot lăsa fără bani. Parcometrele NU au și NU folosesc coduri QR pentru plată. Accesarea lor vă duce către o pagină falsă, care imită interfața oficială.

Acolo vi se cer datele cardului (număr, dată expirare, CVC), însă: plata NU este procesată, parcarea NU este achitată, datele dvs. bancare pot fi compromise. „Ei practică un fel de ‘cerșetorie mascată’ și șantaj, astfel că Poliția Locală a Municipiului București este cu ochii pe ei.

Nu le dați bani! Dacă îi vedeți, sunați la 021/9752, dispeceratul Poliției Locale!”, informează reprezentanții Primăriei Municipiului București, într-o informare publicată, luni, pe Facebook.

Autoritățile le recomandă șoferilor să nu scaneze codurile QR și să folosească doar metodele oficiale de plată: prin SMS, aplicația mobilă Parking București, aplicațiile partenere AmParcat și Qport, parcometrele oficiale, numerar la stațiile SelfPay sau pe platforma online cmpb.ro pentru abonamente.

