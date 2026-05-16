Echipa care a făcut istorie și merge pentru prima dată la Campionatul Mondial din 2026

Cupa Mondială din 2026 va aduce mai multe premiere istorice, iar una dintre cele mai emoționante povești este cea a naționalei din Capul Verde. Țara africană cu puțin peste jumătate de milion de locuitori s-a calificat pentru prima dată la un Campionat Mondial și visează acum să surprindă întreaga lume a fotbalului.

Turneul final din 2026, care va începe pe 11 iunie în Mexico City, va fi primul Campionat Mondial organizat de trei țări simultan: Statele Unite, Canada și Mexic.

Cupa Mondială 2026 va avea patru naționale debutante

Competiția va avea și un format nou, extins la 48 de echipe, iar printre marile surprize se află patru naționale debutante: Curaçao, Iordania, Uzbekistan și Capul Verde.

Pentru selecționata din Capul Verde, calificarea a reprezentat un moment istoric. Arhipelagul african din largul coastei de vest a Africii, cu o populație de puțin peste 500.000 de locuitori, a obținut în octombrie 2025 prima calificare din istorie la Cupa Mondială după victoria cu 3-0 împotriva statului Eswatini.

Performanța a fost considerată una uriașă deoarece Capul Verde a încheiat grupa preliminară din zona africană cu patru puncte peste Camerun, una dintre marile forțe tradiționale ale continentului.

Naționala supranumită „Blue Sharks” a avut o campanie impresionantă, cu cinci victorii consecutive, iar momentul definitoriu a fost succesul cu 1-0 împotriva Camerunului din septembrie 2025.

Victoria decisivă împotriva statului Eswatini, pe 13 octombrie 2025, a declanșat scene uriașe de bucurie în capitala Praia, unde mii de oameni au sărbătorit calificarea istorică.

Selecționerul Bubista: „Orice este posibil”

Selecționerul Pedro Leitão Brito, cunoscut sub porecla Bubista, a vorbit cu emoție despre momentul istoric traversat de țara sa. Fostul căpitan al naționalei a declarat pentru CNN Sports:

„Suntem extrem de entuziasmați. Oamenii sunt foarte fericiți și vom face tot posibilul pentru ei”

Acesta a recunoscut că debutul la Mondial va fi extrem de dificil, mai ales că primul adversar va fi chiar Spania, campioana europeană en-titre și câștigătoarea Cupei Mondiale din 2010. Selecționerul a mai adăugat:

„Știm că este un meci foarte greu. Au jucători extraordinari. Îi respectăm, dar orice este posibil. Vom face tot ce putem pentru a arăta lumii ce putem face în fotbal. Știm că este un meci dificil, dar avem inimă și spirit de echipă, iar asta este foarte important pentru noi. Unitatea este forța noastră.”

Vedetele naționalei care visează să surprindă lumea

Capul Verde va ajunge la Cupa Mondială cu o generație talentată de jucători. Printre cei mai importanți se află Logan Costa de la Villarreal, puștiul de 18 ani Fabio Domingos de la PSG și veteranul Ryan Mendes, în vârstă de 36 de ani. Mendes este cel mai selecționat jucător din istoria naționalei, cu peste 90 de meciuri pentru Capul Verde, fiind și golgheterul all-time al echipei.

Una dintre cele mai spectaculoase povești din lot este cea a fundașului Roberto „Pico” Lopes. Fotbalistul s-a născut în Irlanda și visa să joace pentru naționala irlandeză, însă cum acest lucru nu s-a concretizat, a ajuns să reprezinte țara tatălui său, Capul Verde. Transferul său internațional a început într-un mod neașteptat: printr-un mesaj primit pe LinkedIn de la fostul selecționer Rui Águas.

Inițial, Lopes a ignorat mesajul, crezând că este spam, mai ales că era scris în portugheză. Câteva luni mai târziu, antrenorul i-a trimis un nou mesaj, de această dată în limba engleză, iar viața fotbalistului s-a schimbat complet.

O grupă infernală la Cupa Mondială

La Cupa Mondială din 2026, Capul Verde va avea o misiune extrem de dificilă.

Pe lângă Spania, africanii vor mai întâlni Uruguay, una dintre marile forțe ale fotbalului sud-american, și Arabia Saudită, țara care va organiza Mondialul din 2034.

Pentru o națională aflată la prima participare din istorie, simpla prezență la turneul final reprezintă deja o poveste uriașă. Însă jucătorii și selecționerul Capului Verde sunt convinși că pot deveni una dintre marile surprize ale Cupei Mondiale din 2026.

