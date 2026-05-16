Acasă » Știri » Echipa care a făcut istorie și merge pentru prima dată la Campionatul Mondial din 2026

Echipa care a făcut istorie și merge pentru prima dată la Campionatul Mondial din 2026

De: Paul Hangerli 16/05/2026 | 08:30
Echipa care a făcut istorie și merge pentru prima dată la Campionatul Mondial din 2026
Capul Verde calificat în premieră la World Cup, sursa-colaj CANCAN.RO
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Cupa Mondială din 2026 va aduce mai multe premiere istorice, iar una dintre cele mai emoționante povești este cea a naționalei din Capul Verde. Țara africană cu puțin peste jumătate de milion de locuitori s-a calificat pentru prima dată la un Campionat Mondial și visează acum să surprindă întreaga lume a fotbalului.

Turneul final din 2026, care va începe pe 11 iunie în Mexico City, va fi primul Campionat Mondial organizat de trei țări simultan: Statele Unite, Canada și Mexic.

Cupa Mondială 2026 va avea patru naționale debutante

Competiția va avea și un format nou, extins la 48 de echipe, iar printre marile surprize se află patru naționale debutante: Curaçao, Iordania, Uzbekistan și Capul Verde.

Pentru selecționata din Capul Verde, calificarea a reprezentat un moment istoric. Arhipelagul african din largul coastei de vest a Africii, cu o populație de puțin peste 500.000 de locuitori, a obținut în octombrie 2025 prima calificare din istorie la Cupa Mondială după victoria cu 3-0 împotriva statului Eswatini.

Performanța a fost considerată una uriașă deoarece Capul Verde a încheiat grupa preliminară din zona africană cu patru puncte peste Camerun, una dintre marile forțe tradiționale ale continentului.

Naționala supranumită „Blue Sharks” a avut o campanie impresionantă, cu cinci victorii consecutive, iar momentul definitoriu a fost succesul cu 1-0 împotriva Camerunului din septembrie 2025.
Victoria decisivă împotriva statului Eswatini, pe 13 octombrie 2025, a declanșat scene uriașe de bucurie în capitala Praia, unde mii de oameni au sărbătorit calificarea istorică.

Selecționerul Bubista: „Orice este posibil”

Selecționerul Pedro Leitão Brito, cunoscut sub porecla Bubista, a vorbit cu emoție despre momentul istoric traversat de țara sa.  Fostul căpitan al naționalei a declarat pentru CNN Sports:

„Suntem extrem de entuziasmați. Oamenii sunt foarte fericiți și vom face tot posibilul pentru ei”

Acesta a recunoscut că debutul la Mondial va fi extrem de dificil, mai ales că primul adversar va fi chiar Spania, campioana europeană en-titre și câștigătoarea Cupei Mondiale din 2010. Selecționerul a mai adăugat:

„Știm că este un meci foarte greu. Au jucători extraordinari. Îi respectăm, dar orice este posibil. Vom face tot ce putem pentru a arăta lumii ce putem face în fotbal. Știm că este un meci dificil, dar avem inimă și spirit de echipă, iar asta este foarte important pentru noi. Unitatea este forța noastră.”

Vedetele naționalei care visează să surprindă lumea

Capul Verde va ajunge la Cupa Mondială cu o generație talentată de jucători. Printre cei mai importanți se află Logan Costa de la Villarreal, puștiul de 18 ani Fabio Domingos de la PSG și veteranul Ryan Mendes, în vârstă de 36 de ani. Mendes este cel mai selecționat jucător din istoria naționalei, cu peste 90 de meciuri pentru Capul Verde, fiind și golgheterul all-time al echipei.

Una dintre cele mai spectaculoase povești din lot este cea a fundașului Roberto „Pico” Lopes. Fotbalistul s-a născut în Irlanda și visa să joace pentru naționala irlandeză, însă cum acest lucru nu s-a concretizat, a ajuns să reprezinte țara tatălui său, Capul Verde. Transferul său internațional a început într-un mod neașteptat: printr-un mesaj primit pe LinkedIn de la fostul selecționer Rui Águas.
Inițial, Lopes a ignorat mesajul, crezând că este spam, mai ales că era scris în portugheză. Câteva luni mai târziu, antrenorul i-a trimis un nou mesaj, de această dată în limba engleză, iar viața fotbalistului s-a schimbat complet.

O grupă infernală la Cupa Mondială

La Cupa Mondială din 2026, Capul Verde va avea o misiune extrem de dificilă.
Pe lângă Spania, africanii vor mai întâlni Uruguay, una dintre marile forțe ale fotbalului sud-american, și Arabia Saudită, țara care va organiza Mondialul din 2034.
Pentru o națională aflată la prima participare din istorie, simpla prezență la turneul final reprezintă deja o poveste uriașă. Însă jucătorii și selecționerul Capului Verde sunt convinși că pot deveni una dintre marile surprize ale Cupei Mondiale din 2026.

CITEȘTE ȘI: Cântecul de lebădă al lui Neymar? Brazilia decide dacă superstarul merge la Cupa Mondială

Va juca sau nu Messi la Cupa Mondială 2026? Decizia Argentinei a pus pe jar lumea fotbalului

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cabral Ibacka, relație secretă cu un model Playboy cu origini africane. Când s-a întâmplat
Știri
Cabral Ibacka, relație secretă cu un model Playboy cu origini africane. Când s-a întâmplat
Nu mai arunca cutiile de pantofi! Ideile ingenioase care te ajută să organizezi casa fără bani mulți
Știri
Nu mai arunca cutiile de pantofi! Ideile ingenioase care te ajută să organizezi casa fără bani mulți
Vânătoare de lupi în Spania. Ecologiștii contestă decretul
Mediafax
Vânătoare de lupi în Spania. Ecologiștii contestă decretul
De ce reforma anti-speculă din energie anunțată de Guvern nu va avea efect. Expert: Mulți proști au încercat o mică corupție/S-a făcut cu binecuvântarea autorităților
Gandul.ro
De ce reforma anti-speculă din energie anunțată de Guvern nu va avea efect....
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și...
Femeia care a „transformat” celulele comuniste în săli de bal și palate. A reușit să salveze sufletul a sute de femei rătăcite în iadul închisorilor
Adevarul
Femeia care a „transformat” celulele comuniste în săli de bal și palate. A...
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate: China nu a cedat în problemele importante
Digi24
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate:...
Efectele alcoolului asupra organismului pot fi reversibile?
Mediafax
Efectele alcoolului asupra organismului pot fi reversibile?
Parteneri
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Nadine învață pe rupte. Vedeta și-a pus meditator la chimie: „E foarte greu să aleg dacă spăl vase, dau cu aspiratorul, fac mâncare pentru familie sau fac lecții”
Click.ro
Nadine învață pe rupte. Vedeta și-a pus meditator la chimie: „E foarte greu să aleg...
Ce este „capcana lui Tucidide” și de ce a invocat-o Xi Jinping în întâlnirea cu Donald Trump la Beijing
Digi 24
Ce este „capcana lui Tucidide” și de ce a invocat-o Xi Jinping în întâlnirea cu...
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina: „Am avut de-a face cu ei mulți ani, știu cum să le vorbesc”
Digi24
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina:...
Turcii și românii lucrează la o dronă terestră pentru armată: FOTO și primele detalii despre proiect
Promotor.ro
Turcii și românii lucrează la o dronă terestră pentru armată: FOTO și primele detalii despre...
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Avioanele IAR-99 SM, blocate: ce înseamnă asta pentru piloții români de F-16
go4it.ro
Avioanele IAR-99 SM, blocate: ce înseamnă asta pentru piloții români de F-16
Trucul simplu pentru plantele de apartament atunci când plecăm de acasă
Descopera.ro
Trucul simplu pentru plantele de apartament atunci când plecăm de acasă
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Go4Games
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
De ce reforma anti-speculă din energie anunțată de Guvern nu va avea efect. Expert: Mulți proști au încercat o mică corupție/S-a făcut cu binecuvântarea autorităților
Gandul.ro
De ce reforma anti-speculă din energie anunțată de Guvern nu va avea efect. Expert: Mulți...
ULTIMA ORĂ
BANCUL ZILEI | Unde este zahărul?
BANCUL ZILEI | Unde este zahărul?
Cabral Ibacka, relație secretă cu un model Playboy cu origini africane. Când s-a întâmplat
Cabral Ibacka, relație secretă cu un model Playboy cu origini africane. Când s-a întâmplat
Test de perspicacitate | Doar 1 dintre 10 oameni îl găsește în 7 secunde: Identificați singurul ...
Test de perspicacitate | Doar 1 dintre 10 oameni îl găsește în 7 secunde: Identificați singurul număr diferit de 24!
Nu mai arunca cutiile de pantofi! Ideile ingenioase care te ajută să organizezi casa fără bani mulți
Nu mai arunca cutiile de pantofi! Ideile ingenioase care te ajută să organizezi casa fără bani mulți
În octombrie 2025, Iulia a rezervat prin Booking o cazare în Thassos, pentru august 2026, pentru care ...
În octombrie 2025, Iulia a rezervat prin Booking o cazare în Thassos, pentru august 2026, pentru care a plătit un avans de 300€. Zilele trecute, a primit un mail bulversant de la proprietar. Ce rezervase, de fapt
BANC | Bulă și brânza roquefort din Mega Image
BANC | Bulă și brânza roquefort din Mega Image
Vezi toate știrile