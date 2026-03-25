Mesajul de la Poliția Română care a creat isterie printre români: ”Există un grup de oameni care merg din ușă în ușă”

Ceea ce părea să fie o nouă metodă de înșelătorie s-a transformat rapid într-o isterie națională. Majoritatea utilizatorilor de rețele sociale au primit o așa-numită avertizare de fraudă prezentată în numele Poliției Române, însă s-a dovedit a fi complet fals. Iată despre ce este vorba.

Mesajul fals, distribuit masiv pe social media în numele Poliței Române, încearcă să-i avertizeze pe români despre o presupusă fraudă. Iată mesajul care a circulat și a creat confuzie printre utilizatori:

Mesajul FALS distribuit în numele Poliției Române

„Stimați proprietari, pentru informații, anunț de înaltă securitate. Fiți conștienți de faptul că există un grup de oameni care merg din ușă în ușă care se prefac a fi angajați ai Afacerilor Interne. Au documente și antet de la Ministerul de Interne și susțin că trebuie să verifice dacă toată lumea are un act de identitate valabil pentru următorul recensământ și apoi „jefuiesc”. Sunt peste tot și arată elegant. Cineva va veni la tine acasă și va spune că vrea să-și vadă fotografia și amprenta. Conform unei diagrame, au un laptop, un dispozitiv biometric și o listă cu toate numele. Ei arată lista și cer toate aceste informații. Să știți că nu există nicio inițiativă din partea guvernului. Să știți că toate acestea sunt false. Nu le dați nicio informație. Toată lumea trebuie să fie vigilentă și conștientă. Trimite-l tuturor grupurilor din comunitatea ta. Vă rugăm să vă informați familia și prietenii”, se arată în mesajul fals distribuit în numele MAI.

Crezând că pe „piață” a apărut o nouă escrocherie, oamenii au distribuit masiv mesajul pe social media. Deși era prezentat în numele MAI, s-a dovedit a fi un fals, cel mai probabil conceput pentru a profita de pe urma vizualizărilor și distribuirilor obținute. În cele din urmă, MAI s-a autosesizat și a infirmat informațiile apărute în spațiul public.

„Acest mesaj nu a fost transmis de Poliția Română. Nu există o problemă generalizată legată de „jefuirea locuințelor”, așa cum este prezentat în mesaj. România este una dintre cele mai sigure țări din lume, potrivit topurilor realizate de companii de profil independente”, se arată în mesjul oficial al Ministerului Afacerilor Interne.

