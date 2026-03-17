Aflat în inspecție, șeful Poliției Botoșani a greșit drumul și a ajuns într-un sat din Iași. Crezându-se în județul lui, a luat la rost un polițist local. Ce răspuns genial a primit

Șeful Poliției Botoșani care se afla în inspecție a greșit drumul. Acesta credea că este în continuare în județul său și a dat năvală peste secția de poliție a unui sat din Iași. Ce s-a întâmplat acolo este incredibil.

Șeful Poliției Botoșani a trecut printr-un moment fabulos. El se afla într-o inspecție în data de 14 martie, iar în acea dimineață s-a dus la o secție de poliție din județul său. După ce a fost efectuat controlul, comisarul-șef a ajuns din întâmplare în alt județ.

După ce a condus spre un alt sat, bărbatul era convins că își face treaba corespunzător. Numai că lucrurile nu au stat chiar așa. Acesta a intrat la o secție din județul Iași și a luat la rost un polițist. În urma unui dialog dintre cei doi, comisarul-șef s-a îndreptat spre localitatea din care a plecat inițial.

Polițist local tras la răspundere de șeful Poliției Botoșani

În dimineața zilei de 14 martie, șeful Poliției Botoșani, Tudor Costîn se afla într-o inspecție de rutină. Acesta s-a dus prima dată la Poliția Orașului Ștefănești din județul Botoșani, iar acolo nu au fost găsite nereguli. El și-a continuat controlul cu mașina de serviciu. Bărbatul a greșit traseul și a trecut prin trei localități din județul Iași până a ajuns la Postul de Poliție Plugari, structură a Inspectoratul de Poliție Județean Iași.

El a ajuns acolo în jurul orei 10 dimineața, iar comisarul nu purta atunci uniforma de serviciu. Tudor a intrat în secția de poliție fără a respecta regulile și limitele impuse. Acesta a început să îl ia la răspundere pe un polițist local că se află în post și nu în teren. În plus, i-a cerut bărbatului detalii despre activitatea desfășurată și diverse raportări. Pentru că nu îl cunoștea pe șeful Poliției Române, a început să îi pună întrebări cu privire la motivul pentru care a intrat în acea secție. Totodată, dialogul dintre cei doi a reprezentat mai degrabă, un chestionar instituțional. După acest dialog, comisarul a urcat în mașină și s-a îndreptat spre Botoșani.

Comisar șef Tudor Costîn „Cum îl cheamă pe inspectorul-șef?” Șeful de post „Gâtlan Costel” Comisar șef Tudor Costîn(nervos și pe un ton sfidător) „Dar de comisar-șef Tudor Costîn ați auzit?” Șeful de post ”Nu.” Comisar șef Tudor Costîn ”Cum nu ai auzit? Eu sunt șeful IPJ Botoșani.” Șeful de post „Domnule, sunteți în județul Iași.”

VEZI ȘI: Ce pățit polițistul care a amendat un pompier voluntar care mergea să stingă incendiul. Măsura a fost luată

Doliu în Poliția Română! A murit comisarul-șef Alin Stan