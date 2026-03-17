Aflat în inspecție, șeful Poliției Botoșani a greșit drumul și a ajuns într-un sat din Iași. Crezându-se în județul lui, a luat la rost un polițist local. Ce răspuns genial a primit

De: Denisa Crăciun 17/03/2026 | 16:42
Șeful Poliției Române aflat în inspecție a greșit traseul/ Sursa: Facebook

Șeful Poliției Botoșani care se afla în inspecție a greșit drumul. Acesta credea că este în continuare în județul său și a dat năvală peste secția de poliție a unui sat din Iași. Ce s-a întâmplat acolo este incredibil.

Șeful Poliției Botoșani a trecut printr-un moment fabulos. El se afla într-o inspecție în data de 14 martie, iar în acea dimineață s-a dus la o secție de poliție din județul său. După ce a fost efectuat controlul, comisarul-șef a ajuns din întâmplare în alt județ.

După ce a condus spre un alt sat, bărbatul era convins că își face treaba corespunzător. Numai că lucrurile nu au stat chiar așa. Acesta a intrat la o secție din județul Iași și a luat la rost un polițist. În urma unui dialog dintre cei doi, comisarul-șef s-a îndreptat spre localitatea din care a plecat inițial.

Polițist local tras la răspundere de șeful Poliției Botoșani

În dimineața zilei de 14 martie, șeful Poliției Botoșani, Tudor Costîn se afla într-o inspecție de rutină. Acesta s-a dus prima dată la Poliția Orașului Ștefănești din județul Botoșani, iar acolo nu au fost găsite nereguli. El și-a continuat controlul cu mașina de serviciu. Bărbatul a greșit traseul și a trecut prin trei localități din județul Iași până a ajuns la Postul de Poliție Plugari, structură a Inspectoratul de Poliție Județean Iași.

El a ajuns acolo în jurul orei 10 dimineața, iar comisarul nu purta atunci uniforma de serviciu. Tudor a intrat în secția de poliție fără a respecta regulile și limitele impuse. Acesta a început să îl ia la răspundere pe un polițist local că se află în post și nu în teren. În plus, i-a cerut bărbatului detalii despre activitatea desfășurată și diverse raportări. Pentru că nu îl cunoștea pe șeful Poliției Române, a început să îi pună întrebări cu privire la motivul pentru care a intrat în acea secție. Totodată, dialogul dintre cei doi a reprezentat mai degrabă, un chestionar instituțional. După acest dialog, comisarul a urcat în mașină și s-a îndreptat spre Botoșani.

Comisar șef Tudor Costîn

„Cum îl cheamă pe inspectorul-șef?”

Șeful de post

„Gâtlan Costel”

Comisar șef Tudor Costîn(nervos și pe un ton sfidător)

„Dar de comisar-șef Tudor Costîn ați auzit?”

Șeful de post

”Nu.”

Comisar șef Tudor Costîn

”Cum nu ai auzit? Eu sunt șeful IPJ Botoșani.”

Șeful de post

„Domnule, sunteți în județul Iași.”

