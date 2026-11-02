Lovitură cruntă pentru Firicel din Las Fierbinți. Toma Cuzin riscă ani grei de pușcărie după ultima sa faptă

Lovitură cruntă pentru Firicel din Las Fierbinți. Toma Cuzin riscă ani grei de pușcărie după ultima sa faptă
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CANCAN.RO a aflat ce pedeapsă îl pândește, de fapt, pe Toma Cuzin! Actorul din „Las Fierbinți” riscă să ajungă pentru ani buni după gratii și să-și vadă cariera de la televizor făcută țăndări. De data aceasta, șansele de a scăpa de consecințe sunt extrem de mici. 

Luna trecută, Toma Cuzin a fost reținut de Poliție după ce s-a urcat la volan cu permisul suspendat și sub influența substanțelor interzise, provocând un accident ușor în Teleorman. În sânge i-au fost găsite cocaină și cannabis. Este a șaptea oară când actorul este prins încălcând legea: ba fără drept de condus, ba sub influența substanțelor interzise. Omul are deja o condamnare de un an cu suspendare, dar în 2022 a primit amânarea aplicării pedepsei, pe motiv că „este implicat în proiecte educaționale”.

Acum, însă, pare că s-a cam terminat cu ieșirile pe ușa din dos. Când tot revii la aceeași belea, nu mai merge să dai vina pe ghinion.

Riscă ani grei de închisoare

Comisarul de poliție penitenciară Cosmin Dorobanțu a explicat, pentru CANCAN.RO, ce-l poate aștepta pe actorul din Las Fierbinți. Președintele FSANP a spus că „Firicel” riscă ani grei de închisoare și că notorietatea nu îl poate scuti de răspundere. Faptul că este cunoscut și îndrăgit de public nu îl pune deasupra legii. Mai mult, amânarea aplicării pedepsei de care a beneficiat în 2022 nu mai poate fi acordată pentru astfel de infracțiuni, după modificarea legii.

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„Există un risc real de condamnare dacă acuzațiile sunt dovedite. Nu pot anticipa verdictul judecătorului, deoarece trebuie analizate probele privind conducerea cu dreptul suspendat, iar pentru acuzația referitoare la droguri contează și concluziile expertizei medico-legale. O condamnare nu înseamnă automat că Toma Cuzin va ajunge la penitenciar, dar nici notorietatea nu îi garantează o soluție favorabilă, deși, uneori contează.

Presa relatează mai multe incidente, însă incidentele, dosarele și condamnările sunt lucruri diferite. Pentru conducerea cu dreptul suspendat, legea prevede între șase luni și trei ani de închisoare sau amendă, iar pentru conducerea sub influența substanțelor psihoactive, dacă este dovedită, între unu și cinci ani de închisoare, plus interzicerea unor drepturi. Mai multe infracțiuni concurente pot conduce la majorarea pedepsei rezultante.

Toma Cuzin

Toma Cuzin. Sursa foto Social Media

Riscul de închisoare cu executare este real. Amânarea aplicării pedepsei, de care a beneficiat în 2022, nu mai este permisă pentru asemenea infracțiuni comise după modificarea legii din 2024. Suspendarea executării sub supraveghere poate rămâne posibilă dacă pedeapsa rezultantă nu depășește trei ani și sunt îndeplinite toate celelalte condiții. Repetarea faptelor, dacă se confirmă, poate cântări serios împotriva unei noi șanse”, a spus Cosmin Dorobanțu pentru CANCAN.RO.

„Dacă ar fi prietenul meu, i-aș rupe urechile”

Comisarul de poliție penitenciară a recunoscut că urmărește „Las Fierbinți” și că îl admiră pe Toma Cuzin ca actor. Numai că una e Firicel pe micul ecran și cu totul alta e socoteala din viața reală. Președintele FSANP a explicat că actorul mai are o șansă să fie iertat de lege, însă cu o condiție cât se poate de serioasă: să-și schimbe radical viața.

„Eu mi-aș dori să poată evita pușcăria, în condițiile legii. Dar o ultimă șansă trebuie să însemne o schimbare reală pentru Firicel, personajul care mă amuză zilnic. În cazul accidentului din Peretu au fost raportate pagube materiale, fără victime. Faptul că nimeni nu a fost rănit poate să îi ușureze situația. Sper!

Las Fierbinți nu ar mai fi la fel fără Firicel. Dacă ar fi prietenul meu, i-aș rupe urechile — la figurat — și i-aș lua cheile de la toate mașinile, să nu mai fie tentat să se urce la volan. I-aș spune direct: te apreciez, țin la tine, dar tocmai de aceea nu te las să-ți distrugi viața și să pui în pericol viețile altora. Hai cu mine, chemăm un taxi, găsim o soluție, dar tu la volan nu te urci, tâmpitule!”, a mai spus președintele FSANP.

Cosmin Dorobanțu

Președintele FSANP, Cosmin Dorobanțu. Sursa foto Social media

Președintele Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor a venit cu un mesaj și pentru tinerii care îl admiră pe actor. Să-l placi pe Firicel e una, să-i cauți scuze lui Toma pentru alegeri periculoase e cu totul altă mâncare de pește.

„Tinerii trebuie să învețe că poți admira un actor fără să îi justifici alegerile periculoase. Talentul nu te protejează de accident, iar popularitatea din serialul Las Fierbinți nu îți oferă permis de trecere pe lângă polițiști. Dacă ai consumat droguri sau nu ai dreptul să conduci, lași mașina și găsești alt transport”, a mai spus el.

VEZI ȘI: Scandal de aproape jumătate de milion de euro în culisele „Las Fierbinți”! Toma Cuzin se consideră protagonist, dar adversarii din proces îl pun la punct. Ce spune Pro TV!

Prima reacție a PRO TV după ce actorul Cuzin Toma a fost reținut. Ce spun reprezentanții despre comportamentul lui Firicel din Las Fierbinți

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