Meteorologii au emis noi alerte de vreme severă. Unde sunt așteptate ninsori și precipitații abundente

Meteorologii anunță o perioadă cu fenomene meteo severe în mai multe regiuni ale țării. Până miercuri, 4 noiembrie, sunt prognozate precipitații abundente, rafale puternice de vânt și ninsori în zonele montane.

Un nou episod de instabilitate atmosferică va cuprinde mare parte din țară în următoarele zile, potrivit prognozei transmise de Administrația Națională de Meteorologie.

Specialiștii avertizează că ploile vor fi prezente în numeroase regiuni, inclusiv în București, iar vântul va sufla cu putere. În zonele montane, temperaturile scăzute vor favoriza apariția ninsorilor, ceea ce va duce la depunerea unui nou strat de zăpadă.

Regiunile în care sunt prognozate cele mai mari cantități de precipitații

Conform ANM, ploile vor afecta în special Oltenia, Muntenia și Dobrogea, unde valorile acumulate vor varia, în mod obișnuit, între 30 și 50 de litri pe metrul pătrat. Nici zonele montane nu vor fi ocolite de precipitații. La peste 1.700 de metri altitudine, acestea vor cădea predominant sub formă de ninsoare, favorizând formarea unui strat de zăpadă care va ajunge între 5 și 15 centimetri.

În sudul și sud-estul României, rafalele de vânt vor atinge viteze de 40-50 km/h. Fenomenele se vor extinde miercuri, 4 noiembrie, și în partea de est a țării. În zona montană, intensitatea vântului va fi mai ridicată, cu rafale de 60-80 km/h, care vor spulbera zăpada și vor reduce vizibilitatea.

Un prim avertisment emis de meteorologi intră în vigoare pe 2 noiembrie, la ora 10:00, și rămâne valabil până în dimineața zilei de 3 noiembrie, la aceeași oră. Sub atenționare se află mai multe județe din sudul și estul țării: Călărași, Ialomița, Tulcea, Brăila, Buzău, Vrancea, Galați, Prahova, Dâmbovița și Ilfov, alături de municipiul București. Pentru aceste zone sunt estimate acumulări de precipitații de 25-35 l/mp, însă în anumite puncte se poate ajunge la valori de peste 40 l/mp.

De asemenea, precipitațiile vor lua forma ninsorii în Carpații de Curbură și în partea estică a Carpaților Meridionali. În zonele situate la peste 1.700 de metri altitudine, depunerile de zăpadă ar putea atinge grosimi de 10-20 de centimetri.

Constanța, sub avertizare de Cod portocaliu din cauza precipitațiilor abundente

Meteorologii au emis un Cod portocaliu pentru județul Constanța, unde sunt prognozate ploi însemnate. Cantitățile de apă ar putea varia între 40 și 60 l/mp, însă în anumite localități sunt posibile acumulări mult mai mari, de până la 80-90 l/mp.

Condițiile meteo pot deveni dificile în mai multe regiuni, pe fondul precipitațiilor persistente și al rafalelor de vânt. În zonele montane, ninsorile și viscolul vor îngreuna desfășurarea activităților în aer liber.

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Când scăpăm de ploi în București. Meteorologii au anunțat ce se întâmplă în prima parte a lunii noiembrie