Horoscop noiembrie 2026! Secretele ies la iveală, iar destinele se schimbă radical pentru aceste zodii

Ora Planetară a lunii noiembrie este a lui Venus care a fost vedeta perioadei, datorită retrogradării sale destul de specială, ce vine cu planul gata făcut pentru a-i da putere lui Marte în Leu in opozitie cu Pluto in Varsator. Insa se activeaza si Mercur Retrograd în Scorpion și cuadratura cu Pluto în Vărsător si Marte in semnul fix al Leului.

Am observat că in ultima perioadă puterea feminină a luat amploare și chiar ne-am dat toți seama de anumite manipulări financiare de care au profitat foarte multe persoane pentru a face jocul vremurilor sau din cauza fricilor și a anumitor amenințări pe sistemul „dacă nu faci ca mine, te denigrez!”. De data asta Venus in Balanta, o să ne confirme subtilitățile Scorpionului. Pe sistemul am observat toți, însă vom afla și de ce. Lahamu are deja pregătită lupta pentru schimbare, care se va amplifica atât de mult, încât există și posibilitatea de izbucnire a unor războaie civile. Franța, care este sub ciclicitatea Revoluției Franceze și SUA, care este sub energia Revoluției Uraniene – 4 iulie 1776. Chiar și Donald Trump poate întâmpina anumite provocări in luna noiembrie, fiind si el pe aceasta configurație astrologică.

România este activată de Venus, ca si Ora Planetara din punct de vedere extern. Acolo se vad niste ingerinte financiare, care obligă anumite personaje spre manipulare. Chiar vor fi ceva mai agresive in urmatoarea perioada si le vom observa cum pun în practică și mai mult diferite propagande. In special după 14 noiembrie, însă nu va dura prea mult, deoarece Mercur în Scorpion, chiar dacă este o comunicare introvertită, datorită cuadraturii cu Marte, va scoate la lumină foarte multe secrete.

Predominanta aspectelor lunii noiembrie pe harta României este de cuadraturi – luptă pe câmp deschis. Se pare că și România intră în trendul european. Se observă foarte usor interventia unei femei care dă directive prin Lilith în Capricorn in Casa 10 a Hartii Romaniei, iar Mecur in Scorpion in tranzit vine cu o cuadratură peste Venus din harta tarii! Comunicare este dură, impunătoare, agresivă și chiar amenintatore.

Însă pe astro-cartografie se vede că schimbarea și revoltele pe teritoriul României vin tot din zona de vest a țării, precum in 1989. Uranus – planeta revoltelor și a schimbării bruște – este peste România. Mai ales că Marte activează trecutul țării prin conjunctiva cu Nodul Sud, iar Lilith este in cuadratură de Saturn, arătându-ne că nu se mai acceptă impunerile exterioare. Chiron în tranzit, în Berbec și el Retrograd, este în opoziție cu Luna în Balanță a țării, arătând rănile poporului, lipsurile și disconfortul.

România va avea parte de schimbări bruște, de decizii legislative neașteptate, tensiuni sociale care cer o așezare și dreptate rapidă. Se observă o destabilizare a actualului președinte, stres și probleme mari din punct de vedere psiho-emoțional, e o persoană care simte că nu mai face față presiunii exterioare.

Saturn al hărții natale este afectat de Lilith în Capricorn, arătând fricile cele ce sunt acum la vârful României: frica de a pierde, frica de a da înapoi sau frica de izolare.

Spre sfârșitul lunii, Marte își schimbă semnul cu cel al Fecioarei, iar aici vedem o cuadratură cu Marte în Săgetător al hărții României. Probabil vom asista la anumite sacrificii comandate din exterior, insa avem și lupta directă unu la unu, insa putem deduce si forta militara externa. Acest aspect cere loialitate, cere ca oamenii să aibă un loc de muncă sigur și bine plătit.

Ascendentul hărții este in Leu, Soarele fiind guvernatorul hărții

Soarele în Scorpion este in cuadratură cu Pluto. Aici vedem lupte de putere, care se face cu orice preț. Marii conducători ai lumii sunt in tensiune și unii sunt in stare de orice manipulare a maselor pentru a nu se evapora efectiv de pe scena politică. Mai ales că avem in tensiune și Soare cu Jupiter, Soare în Scorpion cu Jupiter în Leu. Vom vedea aroganțe, amenințări cu foc deschis sau la nivel subtil bani murdari. Acest aspect se duce si catre copiii lumii, în special adolescenții, car sunt extrem de vocali, ajutandu-i si Mercur în Scorpion cucu Martein semnul Leului, semnul copilariei, in special după jumătatea lunii noiembrie.

Trezirea globala este in procent extrem de mare in momentul actual, deoarece abia acum încep să se activeze planetele Trans-Saturniene. Însă lumea a traversat schimbările istorice nu datorită celor consemnați în istorie, ci datorită conștiinței globale, pe care acum o observăm foarte ușor.

Uranus in Gemeni ne activează starea de Omniscienta Divina – Dumnezeu știe tot, nu este lipsit de empatie și ignoranta.

Neptun în Berbec – ne confirmă reluarea ciclului Matriarhal și Omniprezenta Divina.

Pluto, așa cum spun de 3 ani, în Vărsător, nu vine cu lapte și miere. De ce? Foarte logic. Din punct de vedere astrologic. Avem 2 Guvernatori ai semnului zodiacal al Vărsătorului – Saturn- Guvernatorul tradițional, cel care nu vrea să renunte, timpul care își inghite copiii care reprezinta viitorul – aducând cu sine stare de impunere, iar in astrologie Saturn este unul Pazitorii Pragului spre energia planetelor ce conțin energia divină – URANUS,NEPTUN SI PLUTO. și al doilea Guvernator al semnului zodiacal al Varsatorului este URANUS- eliberarea, libertatea, viitorul.

Însă ca să ajungem la eliberare, e nevoie de luptă, de efort, de a înțelege și partea grea a vieții pentru a aprecia darurile Creației.

HOROSCOP

• Berbec: Te confrunți cu aspecte tensionate majore pe axa relațională, unde opozițiile planetare îți testează limitele și răbdarea. Este momentul să îți gestionezi frustrările și rănile profunde fără a reacționa impulsiv.

• Taur: Venus retrogradă îți cere o reevaluare radicală a valorilor personale și a strategiilor financiare. Ai nevoie de clarificări subtile pentru a depăși manipulările și fricile legate de pierdere sau izolare.

• Gemeni: Uranus activat pe harta ta aduce schimbări bruște de direcție și o dinamică electrizantă în comunicare. Fii deschis la răsturnări de situație și la eliberarea de sub vechile tipare rigide.

• Rac: Perioada vine cu o presiune psiho-emoțională intensă și temeri legate de siguranța ta sau a celor dragi. Este timpul să înfrunți aceste vulnerabilități cu maturitate și să accepți necesitatea schimbării structurale.

• Leu: Ascendentul în semnul tău și tensiunile astrale te plasează direct în mijlocul unor lupte de putere greu de evitat. Ferește-te de aroganțe și manipulează cu înțelepciune energia conflictuală pentru a nu-ți epuiza resursele.

• Fecioară: Tranzitele din a doua jumătate a lunii scot la iveală secrete bine păstrate și aduc clarificări tăioase în planul comunicării. Este o perioadă de triere riguroasă, în care munca ta trebuie să fie corect recunoscută și plătită.

• Balanță: Retrogradarea lui Venus în semnul tău îți pune sub lupă relațiile și compromisurile din trecut. Opozițiile cu planetele din Berbec îți cer să ieși din zona de confort și să pui piciorul în prag pentru dreptatea ta.

• Scorpion: Cu Soarele și Mercur în semnul tău aflate în cuadraturi tensionate, secretele ies la suprafață prin confruntări directe. Această intensitate îți oferă șansa unei transformări profunde, dar te obligă să renunți la controlul rigid.

• Săgetător: Schimbarea de semn a lui Marte și aspectele dinamice activează o luptă deschisă pentru direcția ta de viitor. Evită conflictele exterioare inutile și concentrează-te pe decizii clare și asumate.

• Capricorn: Lilith îți activează Saturnul natal, aducând în prim-plan frica de izolare sau teama de a pierde ceea ce ai construit. Este un test al maturității în care trebuie să îți transformi constrângerile în pârghii de putere reală.

• Vărsător: Pluto în semnul tău continuă să scuture din temelii structurile vechi, aducând o veritabilă revoluție interioară. Eliberarea și libertatea mult dorite cer însă un preț piperat și o luptă susținută cu rezistența la schimbare.

• Pești: Tranzitele din semnele de Foc îți activează o profunzime emoțională greu de ignorat, cerându-ți să faci pace între idealurile spirituale și realitatea dură. Folosește această perioadă pentru a înțelege că marile daruri ale vieții se câștigă prin efort și asumare.