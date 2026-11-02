Ce s-a întâmplat înainte de impactul devastator din Florida. Ultimul mesaj transmis de pilot

Ce s-a întâmplat înainte de impactul devastator din Florida. Ultimul mesaj transmis de pilot
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Un accident aviatic de proporții a avut loc duminică după-amiază, în comitatul Palm Beach, Florida, unde un avion privat de tip Learjet 60 s-a prăbușit și a fost cuprins de flăcări. Nouă persoane se aflau la bordul aeronavei și niciuna nu a supraviețuit. Aparatul de zbor se îndrepta către Bahamas, iar circumstanțele în care s-a produs tragedia sunt investigate de autoritățile americane.

Impactul a fost extrem de violent, aeronava fiind distrusă aproape în totalitate. Resturile avionului au fost împrăștiate pe o suprafață considerabilă, iar în apropierea locului accidentului s-a ridicat un nor dens de fum. Din primele informații, nu au fost raportate victime în rândul persoanelor aflate la sol.

Pilotul ar fi semnalat probleme înainte de prăbușire

Un element important în anchetă îl reprezintă comunicările dintre pilot și controlorii de trafic aerian, realizate cu puțin timp înainte de producerea accidentului. Potrivit înregistrărilor radio publicate pe platforma LiveATC.net, pilotul ar fi raportat condiții meteorologice dificile și probleme apărute în timpul zborului.

Acesta ar fi menționat acumulări de gheață pe suprafața aeronavei, temperaturi extrem de scăzute, de aproximativ minus 47 de grade Celsius, precum și turbulențe moderate. În aceste condiții, avionul ar fi înregistrat variații importante de altitudine.

Ulterior, pilotul ar fi solicitat aprobarea pentru a urca la o altitudine superioară, după ce a semnalat apariția precipitațiilor. La scurt timp, situația s-ar fi deteriorat rapid, iar acesta ar fi transmis un mesaj de urgență către controlorii de trafic aerian.

Potrivit informațiilor disponibile, aeronava ar fi început să piardă altitudine într-un ritm extrem de accelerat, iar pilotul ar fi raportat o coborâre necontrolată. Ultimele momente ale zborului au fost marcate de solicitări repetate de ajutor, înainte ca avionul să se prăbușească.

”Avem depuneri uşoare de gheaţă transparentă, care sunt gestionabile, şi turbulenţe moderate. Mayday, mayday! Coborâm cu 3.048 de metri pe minut. Suntem într-o situaţie de supraviteză, coborâm cu 6.096 de metri pe minut. Ne vom prăbuşi. Ne prăbuşim! La naiba! Nu mai avem timp”, a transmis pilotul, potrivit CNN.

Aeronava plecase din Austin și avea destinația Bahamas

Avionul Learjet 60 decolase de pe Aeroportul Internațional Austin-Bergstrom și avea ca destinație Bahamas, conform informațiilor furnizate de Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA).

Documentele oficiale arată că aeronava era înregistrată pe numele unei societăți cu răspundere limitată din Delaware. În plus, aceasta apărea în mediul online ca fiind disponibilă pentru servicii de transport aerian charter.

Modelul Learjet 60 este utilizat în special pentru zboruri private și de afaceri. Aeronavele din această categorie sunt apreciate pentru viteza și confortul oferit, fiind folosite frecvent de oameni de afaceri și persoane cu venituri ridicate.

Unul dintre cele mai grave accidente pentru modelul Learjet 60

Potrivit datelor Flight Safety Foundation, tragedia din Florida reprezintă cel mai grav accident înregistrat vreodată în cazul modelului Learjet 60.

Un incident similar a avut loc în anul 2008, în Columbia, Carolina de Sud, când un avion de același tip s-a prăbușit în timpul decolării. Patru persoane și-au pierdut atunci viața.

Learjet a devenit de-a lungul timpului unul dintre cele mai cunoscute nume din industria aviației private. Modelul Lear 23, dezvoltat de Bill Lear și lansat în anii 1960, a atras rapid atenția persoanelor înstărite și a numeroaselor celebrități.

Producția aeronavelor Learjet a fost preluată de compania canadiană Bombardier, care a anunțat în 2021 încetarea fabricării de noi aparate din această gamă. Compania continuă însă să asigure servicii de întreținere și suport tehnic pentru avioanele deja existente.

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