O navă care se îndrepta spre România, lovită de trei drone în Marea Neagră! Echipajul a intrat în alertă

O navă care se îndrepta spre România, lovită de trei drone în Marea Neagră! Echipajul a intrat în alertă
Foto: Marine Traffic
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O navă portcontainer care naviga pe ruta Haifa – Constanța a fost lovită miercuri de proiectile fără pilot în apele Mării Negre, determinând evacuarea de urgență a marinarilor de la bord.

Ambarcațiunea Contship Jet a fost avariată în timp ce tranzita zona economică exclusivă a Bulgariei. Echipajul a părăsit puntea la bordul bărcilor de salvare, iar autoritățile de la Sofia au trimis o navă de intervenție pentru a oferi asistență directă la locul incidentului.

Declarațiile oficiale ale Ministerului Apărării

Anunțul despre starea navei a fost făcut de ministrul bulgar al apărării, Dimităr Stoianov, în cadrul unei întâlniri trilaterale la care au participat omologii săi din Turcia și România, Yașar Güler și Ștefan Radu-Oprea, alături de șefii armatelor celor trei țări.

„În timp ce această întâlnire era în desfășurare, o navă container a fost lovită în economică exclusivă a Bulgariei de trei drone navale. Locația se află la aproximativ 21 de mile de Șabla”, a declarat Stoianov.

Mărturiile de pe mare și contextul de securitate

Pescarii aflați în apropiere au observat izbucnirea unui incendiu la bord și o înclinare puternică a cargoului spre dreapta. Acesta este al cincilea incident de acest gen înregistrat în ultima lună în apele bulgărești.

Atacul s-a desfășurat chiar în timpul discuțiilor dintre oficialii de la Sofia, București și Ankara, reuniți pentru a stabili măsuri de protecție a navigației civile în Marea Neagră, pe fondul confruntărilor dintre Rusia și Ucraina.

CITEŞTE ŞI: Două nave comerciale, lovite de drone în Marea Neagră, în apropierea Bulgariei. Un vas s-a scufundat, iar cinci marinari au fost răniți

O navă a fost lovită de o dronă lângă platforma Pescăruș, 13 marinari sunt daţi dispăruți. Este alertă în Marea Neagră!

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