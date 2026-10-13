Două nave comerciale, lovite de drone în Marea Neagră, în apropierea Bulgariei. Un vas s-a scufundat, iar cinci marinari au fost răniți

Două nave comerciale, lovite de drone în Marea Neagră, în apropierea Bulgariei. Un vas s-a scufundat, iar cinci marinari au fost răniți
Întâlniri importante upă atacarea celor două nave / Sursa foto: Shutterstock
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Două nave comerciale au fost lovite de drone în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră, în apropierea apelor teritoriale. În urma incidentelor, una dintre ambarcațiuni a fost avariată, iar cealaltă s-a scufundat. Autoritățile au declanșat măsuri de securitate și au informat NATO și Uniunea Europeană, în contextul unor noi riscuri pentru transportul maritim din regiune.

Primul incident a vizat nava Chelsea 3, care navighează sub pavilion maltez și este deținută de o companie ucraineană. Vasul, înregistrat în Odesa, a fost atacat în timpul nopții de trei drone aeriene, la aproximativ 30 de kilometri de coastă, în apropiere de Byala, în regiunea Varna. Loviturile au provocat avarii la punte și pe una dintre lateralele navei.

Întâlnire importantă după atacul navelor

La bord se aflau 15 persoane, respectiv șapte cetățeni ucraineni și opt azeri. Toți marinarii au fost salvați și transportați în portul Varna. Cinci dintre aceștia au suferit răni ușoare și au primit îngrijiri medicale. Autoritățile portuare au fost informate despre atac în jurul orei 01:57, potrivit presei bulgare.

Al doilea incident s-a produs în apropiere de Krapets, unde o altă navă s-a scufundat, la aproximativ 17 mile marine de coastă. Informațiile disponibile arată că un singur membru al echipajului a fost salvat. Deocamdată, nu au fost făcute publice date complete despre identitatea vasului și despre celelalte persoane aflate la bord.

În urma evenimentelor, a fost convocată o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate din cadrul Consiliului de Miniștri al Bulgariei. Premierul Rumen Radev urmează să discute situația cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Totodată, ambasadoarea Rusiei la Sofia, Eleonora Mitrofanova, ar urma să fie convocată pentru explicații.

Sursa foto: Shutterstock

Noile atacuri au loc la doar o săptămână după ce navele comerciale ABLE și ALFA WATAN au fost lovite de drone, pe 6 octombrie. Prima a fost avariată și a luat foc, însă echipajul a fost salvat. Cea de-a doua s-a scufundat, iar cei 12 marinari sirieni aflați la bord nu au fost găsiți, în ciuda operațiunilor de căutare.

Pe 12 octombrie, guvernul bulgar a anunțat că a solicitat sprijin tehnic din partea NATO și a Uniunii Europene pentru investigarea atacurilor anterioare. Circumstanțele noilor incidente, identitatea autorilor și eventualele legături dintre atacuri urmează să fie stabilite de anchetatori.

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