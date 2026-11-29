Andreea Popescu este în al nouălea cer în brațele noului iubit. Cei doi se bucură de o mică escapadă la munte, alături de prieteni. Iar apropierea dintre ei este tot mai evidentă. Dacă inițial influencerița s-a ferit să îi dezvăluie identitatea și posta doar cadre care sugerau că se află în compania unui bărbat, acum nu se mai ascunde. Andreea Popescu a postat un video în care arată cât de fericită se simte în brațele bărbatului din viața sa.

În primăvara acestui an, după o relație de 15 ani, o căsnicie de 10 ani și trei copii împreună, Andreea Popescu și Rareș Cojoc au anunțat divorțul. Despărțirea celor doi a fost una pașnică, iar aceștia au rămas în relații bune de dragul copiilor. Dacă Rareș Cojoc și-a făcut deja publică relația cu modelul internațional Claudia Dumitru, acum a venit și rândul Andreei Popescu.

Andreea Popescu, ipostaze romantice

Rareș Cojoc și-a refăcut viața după divorț, iar acum pare că și Andreea Popescu și-a găsit fericirea în brațele unui alt bărbat. De câteva zile, bruneta a început să dea indicii că se află într-o nouă relație, iar acum este totul clar. Imaginile postate de influenceriță nu mai lasă loc de interpretări.

Andreea Popescu și noul iubit se află în Poiana Brașov și se bucură de o mică escapadă romantică. Atunci când nu se distrează alături de prieteni, cei doi împărtășesc momente romantice, iar unul dintre ele a fost postat și în mediul online. Influencerița l-a prezentat și fanilor din mediul online pe noul bărbat din viața ei.

Mai exact, bruneta a postat un clip în care apare îmbrățișându-l, alintându-l și sărutându-l pe noul iubit. Cadrul este unul romantic, iar Andreea Popescu a spus că se află în al nouălea cer în brațele noului iubit, însoțind imaginile de mesajul: „I am in my happy place”.

Este clar că Andreea Popescu a făcut un pas important în viața ei și trăiește acum o nouă poveste de dragoste. Chiar în urmă cu doar câteva zile, aceasta declara că adevărata fericire se poate simți doar în doi, iar acum se pare că influencerița este cât se poate de fericită.

„Cred că mai am un pic până să ajung fericită, să fiu eu fericită. Eu cred că fericirea este în doi, niciodată singură. Nu sunt adepta singurătății, să mă văd femeie bătrână la 70 de ani singură, nu. Mai am … fericirea este în doi, și aștept să ajung acolo. Să fiu în siguranță. Cred că toți avem nevoie de siguranță”, a declarat Andreea Popescu recent.

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Foto: Instagram