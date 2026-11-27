Andreea Popescu pare să traverseze o perioadă în care lucrurile încep să se așeze și pe plan sentimental. La câteva luni de la divorțul de Rareș Cojoc, influencerița a atras atenția comunității sale din mediul online după ce a publicat câteva imagini în compania unui bărbat a cărui identitate nu a dezvăluit-o. Gesturile surprinse în fotografii au stârnit imediat curiozitatea urmăritorilor, mai ales că aceasta nu s-a mai afișat până acum într-o astfel de ipostază după despărțire.

Fosta dansatoare a Deliei a fost în centrul atenției în ultima perioadă, atât prin activitatea sa din mediul online, cât și prin schimbările importante din viața personală. Separarea de Rareș Cojoc a reprezentat un nou capitol pentru brunetă, care a ales să își continue drumul și să se concentreze asupra proiectelor sale, dar și asupra familiei. Dacă fostul partener și-a făcut deja publică relația cu modelul internațional Claudia Dumitru, Andreea a preferat să păstreze discreția în ceea ce privește eventualele schimbări din viața sentimentală.

Andreea Popescu are un nou partener?

Recent, însă, influencerița a publicat câteva fotografii care au alimentat speculațiile privind apariția unui nou bărbat în viața sa. Într-una dintre imagini, aceasta apare foarte apropiată de un personaj masculin, cu care pare să împărtășească momente tandre. Fotografia a atras rapid atenția, având în vedere că Andreea nu a oferit până acum indicii clare despre o posibilă relație.

Un alt detaliu care a stârnit interesul internauților este atmosfera surprinsă în imaginile publicate. Bărbatul misterios pare să îi acorde o atenție deosebită influenceriței și să o răsfețe prin gesturi romantice. Mai exact, acesta s-ar fi ocupat de pregătirea cafelei, iar rezultatul a fost unul atent realizat, cu un model decorativ de tip latte art. Un gest aparent simplu, dar care a fost suficient pentru ca urmăritorii să se întrebe dacă nu cumva bruneta și-a refăcut viața sentimentală. În plus, în una dintre imaginile postate, bărbatul o ține în brațe, iar Andreea Popescu a lăsat ca acest lucru să fie văzut de către fanii ei din mediul online.

„Auuu”, a scris Andreea Popescu la imaginile postate.

Cert este că apariția nu a trecut neobservată, mai ales în contextul în care viața personală a influenceriței a fost intens discutată după divorț. În timp ce fostul soț și-a asumat deja noua relație, Andreea pare să își acorde timpul necesar înainte de a face dezvăluiri despre ceea ce se întâmplă în plan sentimental.

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