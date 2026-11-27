Robert Lele trece printr-o nouă perioadă dificilă, după ce numele său a apărut în dosarul în care sunt vizați frații Cămătaru. De această dată, manelistul este afectat de o veste tristă din lumea muzicii de petrecere. Acordeonistul Laurențiu Stancu, cunoscut drept Laurențiu de la Bobești, a murit la numai 45 de ani, după ce s-a confruntat cu probleme grave de sănătate.

În ceea ce privește dosarul DIICOT, Lele a fost audiat în calitate de martor și posibilă persoană vătămată, fără să fie cercetat ca inculpat. Artistul a recunoscut că a cântat la evenimentele fraților Cămătaru, însă a precizat că nu a fost niciodată obligat și că între ei există o relație de prietenie și respect.

Laurențiu Stancu a murit la 45 de ani

Vestea morții lui Laurențiu Stancu a întristat numeroase persoane din industria muzicală, care au transmis mesaje de regret după dispariția instrumentistului. Originar din Bobești, județul Ilfov, acesta era cunoscut pentru talentul său la acordeon și participase de-a lungul timpului la numeroase evenimente.

Printre cei care au reacționat se numără și Lele. Manelistul i-a dedicat un mesaj emoționant, în care a vorbit despre cât de important este să îi apreciem pe cei dragi cât timp sunt încă lângă noi. El a atras atenția asupra faptului că oamenii ajung uneori să recunoască valoarea unei persoane abia după ce o pierd.

La finalul mesajului, Lele i-a transmis un ultim omagiu colegului său, exprimându-și regretul pentru pierderea suferită și dorindu-i odihnă veșnică. Și Ionuț Cercel a transmis un mesaj după dispariția acordeonistului.

„E trist că, de multe ori, oamenii ajung să vadă adevărata valoare a unui om abia după ce îl pierd… Când nu mai este printre noi, îi regretă lipsa, îi laudă sufletul și își amintesc cât a însemnat. Dar de ce trebuie să fie nevoie de o pierdere ca să învățăm să apreciem? Haideți să iubim, să respectăm și să prețuim oamenii cât încă îi avem lângă noi. Pentru că, după ce pleacă, nici cele mai frumoase cuvinte nu-i mai pot întoarce! DUMNEZEU SĂ TE ODIHNEASCĂ ÎN PACE, FRATELE NOSTRU Stancu Laurentiu (LAURENȚIU DE LA BOBEȘTI)”, a scris Lele pe rețelele de socializare.

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