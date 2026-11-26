Este doliu în lumea muzicii de petrecere după ce Laurențiu de la Bobești, un acordeonist cunoscut în lumea lăutarilor, s-a stins din viață. Pe numele său real, Laurențiu Stancu, a murit la vârsta de numai 45 de ani. Se pare că o boală ce îl măcina i-a adus sfârșitul. Ionuț Cercel a fost profund afectat de moartea acordeonistului și a transmis un mesaj emoționant în memoria acestuia.

Laurențiu de la Bobești s-a stins din viață astăzi, 26 noiembrie, la vârsta de doar 45 de ani. Conform primelor informații, artistul ar fi suferit de o afecțiune renală, care, din păcate, i-a adus în cele din urmă sfârșitul. Lumea muzicii de petrecere este în doliu.

Ionuț Cercel, mesaj emoționant în memoria lui Laurențiu Stancu

Originar din localitatea Bobești, județul Ilfov, Laurențiu Stancu și-a făcut remarcat talentul prin interpretările la acordeon, cântând la evenimente private și alături de alți instrumentiști. Decesul prematur al acordeonistului a adus multă durere, mai ales pentru soția și fiul acestuia.

De asemenea, Ionuț Cercel s-a numărat și el printre apropiații lui Laurențiu de la Bobești și a transmis un mesaj emoționant în memoria acestuia. Cântărețul a subliniat că este păcat că, de obicei, apreciem cu adevărat o persoană abia în momentul în care aceasta nu mai există printre noi.

„Ne dăm seama de valoarea unui coleg abia atunci când îl pierdem. Începem să-l postăm, să-i apreciem talentul și să vorbim despre cât de mare muzicant a fost, atunci când el nu ne mai poate auzi. Abia când nu-i mai avem printre noi pe acești oameni, știm să vorbim despre bunătatea lor, despre caracterul lor frumos și găsim numai cuvinte de laudă la adresa lor. Cât timp îi avem lângă noi, uităm să-i apreciem, să-i promovăm și să ne mândrim cu valoarea lor. De multe ori, din cauza invidiei, a răutății și a orgoliului. Oare când vom învăța să ne apreciem unii pe alții cât încă suntem în viață? Să oferim respect, iubire și apreciere la timp, nu doar regrete atunci când este prea târziu. Te iubesc, Laurențiu de la Bobești! Dumnezeu să te așeze de-a dreapta Lui, acolo unde sper din suflet că există o lume mai bună”, este mesajul transmis de Ionuț Cercel.

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