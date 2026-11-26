Clanul Cămătaru are noi probleme cu legea. Printre cei vizați în cel mai recent dosar instrumentat de DIICOT se numără și Manu Bombardieru, ginerele lui Nuțu Cămătaru. Pe numele său real, Dan Emanuel-Daniel, este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și șantaj. Acesta ar fi fost implicat în șantajul lăutarilor și ar fi exercitat presiuni asupra manelistului Costel Biju și a managerului acestuia pentru a-i determina să cânte fără bani la evenimente.

Manu Bombardieru este acuzat că începând cu data de 24 aprilie 2025 ar fi făcut parte, alături de Sile Cămătaru și alții, dintr-un grup infracțional organizat. Gruparea ar fi urmărit comiterea unor infracțiuni de trafic de persoane, supunere la muncă forțată sau obligatorie, șantaj și camătă.

În data de 25 noiembrie 2026, Manu Bombardieru a fost reținut de procurorii DIICOT și ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile.

Costel Biju, constrâns de Manu Bombardieru

Potrivit informațiilor din anchetă, Manu Bombardieru era cunoscut pentru faptul că „are o altă autoritate asupra lăutarilor”, prin teama pe care o inspiră. Acesta este acuzat acum de procurori de șantaj, în dauna interpretului Costache Costel, cunoscut drept Costel Biju, și a managerului acestuia.

Potrivit stenogramelor din dosar obținute de Mediafax, reiese că în perioada martie-iunie 2026, ginerele lui Nuțu Cămătaru ar fi transmis numeroase mesaje de intimidare și amenințare cu scopul de a-l determina pe manelist să cânte gratuit la mai multe evenimente organizate de el.

„Bă, ce (***) faci cu telefonu’ ăla mă, că ți-l sparg în cap!” / „Nu, bă, îl iei de mână și vii cu el în (***) mea!” / „Dă în (***) mea data aia la Craiova, că te sun de 6 luni!”, sunt o parte dintre amenințările făcute de Manu Bombardieru.

De asemenea, managerul lui Costel Biju, într-o conversație cu o altă persoană din formație, spune că s-a săturat de solicitările repetate ale lui Manu Bombardieru și vrea să scape de el.

„Ca să scăpăm odată de omul ăsta” / „să scăpăm de el după capu’ nostru de aici”, spune managerul.

Presiunea exercitată de ginerele lui Nuțu Cămătaru ar fi avut legătură cu un eveniment organizat de Manu Bombardieru în data de 6 iunie 2026, într-un club din Craiova. Anchetatorii spun că manelistul ar fi prestat servicii muzicale fără să fie remunerat.

Mai mult, procurorii au punctat că managerul lui Costel Biju s-ar fi simțit obligat să răspundă afirmativ solicitării făcute de Manu Bombardieru, chiar dacă membrii trupei nu doreau să cânte în condițiile impuse, adică fără plată sau pentru un onorariu diminuat.

În conversațiile interceptate apare și o referire la suma de 500 de euro, dar și precizarea că interpretul nu ar fi primit un onorariu pentru prestație: „Nu-i dă leafă!”.

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