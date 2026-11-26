Interceptările procurorilor DIICOT scot la iveală un plan uluitor împotriva artistului Bogdan de la Ploiești. Pentru că ar fi refuzat să se subordoneze regulilor clanului, unul dintre membrii grupării și-a pus în cap să-l lase fără concerte! CANCAN.RO are detalii în exclusivitate.

Unul dintre cei mai apreciați cântăreți de manele din România, BDLP a intrat și el în vizorul grupării Cămătarilor, care purtau discuții despre despre cum ar putea fi ”executat” din punct de vedere profesional.

Procurorii îl indică în acest plan pe ”locotenentul” Vladimir-Florin Șpac, ale cărui conversații au fost interceptate, reieșind că artistul îi ”încurca” socotelile, după ce ar fi refuzat să cânte în cluburile pe care gruparea le deținea pe litoral, respective Disco Ring by Office și Office Summer Club.

Se pare că nemulțumirile la adresa lui BDLP erau încă din 2025, când inclusiv Nuțu Cămătaru vorbea în termeni foarte amenințători despre el, deranjat fiind că acesta ar fi intenționat să intermedieze contracte între mai mulți maneliști și reprezentantul unei discoteci concurente.

„Fii atent! Am niște discuții cu unu de la mare, care, cântă ei acolo, de el a zis că are exclusivitate acolo, că-l plătește ăla! Eu nu vreau să, eu nu vreau să-l bat! Că, cât de curând, el e și un pic tare-n gură, suferă de el, și-l bat cât de curând”, declara Nuțu Cămătaru, potrivit interceptărilor reproduse de procurorii DIICOT.

În aceeași discuție apar și alți grei din industrie, Costel Biju și Tzancă Uraganu, cu care Bogdan de la Ploiești ar fi discutat despre încheierea unor astfel de contracte.

„Domne, c-a vorbit și cu Biju, a vorbit și cu Tzancă”, păi nu-i ia mama dracu, să-i prind eu că se duc acolo!, mai spunea Nuțu Cămătaru.

”Vreau să-l distrug pe Bogdan”

Interlocutorul acestuia, care se afla în relații de prietenie cu Bogdan de la Ploiești, ar fi urmat să-i transmită artistului mesajul, prin intermediul unui prieten comun.

Însă ”locotentul” Șpac și-a ieșit din minți după o discuție cu BDLP, când desi invocase numele lui Nuțu Cămătaru, artistul nu a cedat presiunilor. Iar într-o discuție interceptată de procurori și-a arătat intențiile de a-i distruge cariera.

„N-am niciun ban la jmecheria asta, dar vreau să distrug pe ăia de tot, i-am distrus, le-am luat toți lăutarii, le-am luat toată puterea, a mai rămas Bogdan la ei (…) și vreau să-i dau în faliment nici pe Bogdan să nu mai pot să-l ia și să-l las pe Bogdan anul ăsta, tot anul acasă și la anul să-l iau la mine”, se arată în interceptările DIICOT.

Întrebat de unul dintre interlocutori de ce insistă atât de mult, Șpac a spus: „Pentru că vreau, vreau să-l distrug pe Bogdan ăla, vreau să distrug Megadiscoteca aia. Ăia la Megadiscotecă au mai rămas doar cu Bogdan (…) și vreau să-i distrug, vreau să le rup din clienți. Eu îi dau oricât, îl ia pe ăsta la un club și pe Lele la un club, le rup trei sferturi din clienți, ai înțeles? De asta insist eu cu data asta.”

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