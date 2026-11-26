Ploile și vremea rece le pot da bătăi de cap nu doar șoferilor, ci și pietonilor care circulă pe străzile din România. Un gest aparent banal, pe care mulți conducători auto îl fac fără să se gândească la consecințe, îi poate costa însă scump. Este vorba despre stropirea persoanelor aflate pe trotuar atunci când mașinile trec cu viteză prin bălți, împrăștiind apa murdară și noroiul pe hainele și bunurile acestora.

Deși situația este întâlnită frecvent în special în sezonul ploios, puțini șoferi cunosc faptul că un asemenea comportament poate atrage sancțiuni. În funcție de împrejurări și de regulile aplicabile în localitatea respectivă, amenzile pot ajunge chiar și la 2.000 de lei.

Ce prevede legislația pentru șoferii care stropesc pietonii

În jurul acestui subiect există numeroase neclarități, mai ales în ceea ce privește aplicarea Codului Rutier. Stropirea pietonilor cu apa acumulată pe carosabil nu este prevăzută în OUG 195/2002 ca o contravenție distinctă, formulată în mod expres. Astfel, simplul fapt că un conducător auto a trecut printr-o baltă și a împroșcat un pieton nu înseamnă automat că acesta poate fi sancționat în baza unei prevederi specifice din Codul Rutier.

Totuși, acest lucru nu înseamnă că șoferii sunt complet lipsiți de răspundere. Există situații în care comportamentul lor poate fi sancționat în baza altor reglementări, iar consecințele pot fi atât de natură contravențională, cât și civilă.

Una dintre variante este reprezentată de hotărârile adoptate de consiliile locale. În multe localități există regulamente care stabilesc obligații privind păstrarea curățeniei, protejarea spațiului public și respectarea normelor de conviețuire socială. În funcție de prevederile acestor acte normative, Poliția Locală poate aplica sancțiuni persoanelor care încalcă regulile stabilite la nivelul localității.

Valoarea amenzilor nu este aceeași peste tot, ci depinde de regulamentul adoptat de fiecare administrație locală. În anumite situații, sancțiunile pot varia între 500 și 2.000 de lei, motiv pentru care șoferii trebuie să țină cont și de regulile în vigoare în orașul în care circulă.

Ce se întâmplă dacă pietonului îi sunt distruse hainele sau bunurile

Situația poate deveni mai complicată atunci când apa murdară sau noroiul aruncate de mașină provoacă pagube. De exemplu, un pieton poate avea hainele pătate iremediabil, telefonul mobil deteriorat sau alte obiecte personale afectate în urma incidentului.

În asemenea cazuri, persoana prejudiciată poate încerca să obțină despăgubiri de la conducătorul auto responsabil. Răspunderea civilă poate interveni atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, iar prejudiciul și legătura acestuia cu fapta șoferului pot fi dovedite.

Pentru a-și susține reclamația, pietonul poate nota numărul de înmatriculare al autoturismului, poate fotografia urmele incidentului și poate identifica eventuali martori. De asemenea, imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă pot reprezenta probe importante pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

În funcție de situație, persoana afectată se poate adresa autorităților și poate solicita recuperarea prejudiciului, inclusiv a costurilor pentru curățarea hainelor sau înlocuirea bunurilor deteriorate.

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