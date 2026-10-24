3.300 lei amendă în 2026, pentru toți șoferii români care au acest obiect banal în mașină. Puțini știu că nu au voie

Șoferii români care aleg să își personalizeze mașina cu diverse obiecte amplasate pe parbriz riscă sancțiuni severe. De la icoane și crucifixe până la odorizante, suporturi de telefon sau alte accesorii, toate pot atrage amenzi consistente dacă afectează vizibilitatea conducătorului auto.

Codul Rutier prevede sancțiuni pentru montarea pe parbriz, lunetă sau geamurile laterale a unor obiecte care reduc sau estompează câmpul vizual al șoferului. În anumite situații, amenda poate ajunge la 3.300 de lei, iar autoritățile pot aplica și măsuri suplimentare.

Ce obiecte pot aduce amenzi șoferilor

Mulți conducători auto obișnuiesc să amplaseze pe parbriz diferite obiecte considerate inofensive, precum icoane, crucifixe, odorizante de tip brăduț, suporturi pentru telefon mobil, camere video sau alte accesorii decorative. Deși sunt întâlnite frecvent în trafic, acestea pot deveni o problemă atunci când împiedică vizibilitatea șoferului.

Legislația rutieră din România consideră contravenție aplicarea de afișe, reclame, înscrisuri sau accesorii pe parbriz, lunetă ori pe geamurile laterale ale vehiculului atunci când acestea restrâng sau estompează vizibilitatea.

Scopul acestei prevederi este de a reduce riscul producerii unor accidente generate de limitarea câmpului vizual al celui aflat la volan.

Sancțiuni de până la 3.300 de lei

Fapta este încadrată în clasa a IV-a de sancțiuni, una dintre cele mai severe categorii de contravenții aplicabile șoferilor persoane fizice. Pentru această abatere, legea prevede între 9 și 20 de puncte-amendă.

În funcție de gravitatea situației constatate de polițistul rutier, valoarea sancțiunii poate varia între 1.485 de lei și 3.300 de lei. Astfel, un simplu accesoriu montat necorespunzător pe parbriz poate genera costuri importante pentru proprietarul vehiculului.

Șoferii pot rămâne și fără certificatul de înmatriculare

Pe lângă amenda contravențională, legislația permite aplicarea unei măsuri suplimentare. În anumite cazuri, polițistul poate dispune reținerea certificatului de înmatriculare al autovehiculului.

Șoferului îi este eliberată o dovadă înlocuitoare, fără drept de circulație, până la remedierea situației care a dus la sancționare. Practic, proprietarul mașinii trebuie să înlăture obiectele care afectează vizibilitatea și să îndeplinească procedurile necesare pentru redobândirea documentului.

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