3.300 lei amendă în 2026, pentru toți șoferii români care au acest obiect banal în mașină. Puțini știu că nu au voie

3.300 lei amendă în 2026, pentru toți șoferii români care au acest obiect banal în mașină. Puțini știu că nu au voie
Amendă
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Șoferii români care aleg să își personalizeze mașina cu diverse obiecte amplasate pe parbriz riscă sancțiuni severe. De la icoane și crucifixe până la odorizante, suporturi de telefon sau alte accesorii, toate pot atrage amenzi consistente dacă afectează vizibilitatea conducătorului auto.

Codul Rutier prevede sancțiuni pentru montarea pe parbriz, lunetă sau geamurile laterale a unor obiecte care reduc sau estompează câmpul vizual al șoferului. În anumite situații, amenda poate ajunge la 3.300 de lei, iar autoritățile pot aplica și măsuri suplimentare.

Ce obiecte pot aduce amenzi șoferilor

Mulți conducători auto obișnuiesc să amplaseze pe parbriz diferite obiecte considerate inofensive, precum icoane, crucifixe, odorizante de tip brăduț, suporturi pentru telefon mobil, camere video sau alte accesorii decorative. Deși sunt întâlnite frecvent în trafic, acestea pot deveni o problemă atunci când împiedică vizibilitatea șoferului.

Legislația rutieră din România consideră contravenție aplicarea de afișe, reclame, înscrisuri sau accesorii pe parbriz, lunetă ori pe geamurile laterale ale vehiculului atunci când acestea restrâng sau estompează vizibilitatea.

Amenzi pentru şoferii care au aceste obiecte în maşină

Scopul acestei prevederi este de a reduce riscul producerii unor accidente generate de limitarea câmpului vizual al celui aflat la volan.

Sancțiuni de până la 3.300 de lei

Fapta este încadrată în clasa a IV-a de sancțiuni, una dintre cele mai severe categorii de contravenții aplicabile șoferilor persoane fizice. Pentru această abatere, legea prevede între 9 și 20 de puncte-amendă.

În funcție de gravitatea situației constatate de polițistul rutier, valoarea sancțiunii poate varia între 1.485 de lei și 3.300 de lei. Astfel, un simplu accesoriu montat necorespunzător pe parbriz poate genera costuri importante pentru proprietarul vehiculului.

Șoferii pot rămâne și fără certificatul de înmatriculare

Pe lângă amenda contravențională, legislația permite aplicarea unei măsuri suplimentare. În anumite cazuri, polițistul poate dispune reținerea certificatului de înmatriculare al autovehiculului.

Șoferului îi este eliberată o dovadă înlocuitoare, fără drept de circulație, până la remedierea situației care a dus la sancționare. Practic, proprietarul mașinii trebuie să înlăture obiectele care afectează vizibilitatea și să îndeplinească procedurile necesare pentru redobândirea documentului.

CITEŞTE ŞI: Ce amenzi riscă șoferii care mănâncă la volan. Anunțul făcut de purtătorul de cuvânt al Brigăzii Rutiere

Amendă între 10.000 și 20.000 lei pentru toți românii care locuiesc la curte și fac acest lucru în fața porții de intrare

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
O nouă lovitură pentru fotbalul românesc! Eugeniu Goicea, fostul președinte de la Petrolul, a murit
O nouă lovitură pentru fotbalul românesc! Eugeniu Goicea, fostul președinte de la Petrolul, a murit
Coca Cola a scos doze de doar 150 ml. Reacția unei românce: „Dintr-o înghițitură le-ai dat gata”. Cât costă
Coca Cola a scos doze de doar 150 ml. Reacția unei românce: „Dintr-o înghițitură le-ai dat gata”. Cât costă
Cum ne afectează trecerea la ora de iarnă 2026. Ce se întâmplă în organismul nostru, de fapt
Cum ne afectează trecerea la ora de iarnă 2026. Ce se întâmplă în organismul nostru, de fapt
Cele 3 zodii care trec printr-o cumpănă. Urmează o perioadă de dezamăgiri
Cele 3 zodii care trec printr-o cumpănă. Urmează o perioadă de dezamăgiri
Un bloc cu 8 etaje din Drumul Taberei, evacuat după apariția unei fisuri de mari dimensiuni. Un locatar a sunat la 112
Un bloc cu 8 etaje din Drumul Taberei, evacuat după apariția unei fisuri de mari dimensiuni. Un locatar a sunat la 112
„Mi-era teamă să REFUZ”! Scandal în jurul lui Alexandru Toader. O studentă susține că acesta ar fi încercat să o sărute
Mediafax
„Mi-era teamă să REFUZ”! Scandal în jurul lui Alexandru Toader. O studentă susține că acesta ar fi încercat să o sărute
Americanii au început deja să voteze pentru „midterms”, alegerile în care Trump își joacă majoritatea în Congres. Corespondentul Gândul în SUA, Corina Drăgotescu, prezintă imagini exclusive cu secția de votare unde localnicii vin și cu Tesla Cybertruck pentru a-și alege favoriții
Gandul.ro
Americanii au început deja să voteze pentru „midterms”, alegerile în care Trump își joacă majoritatea în Congres. Corespondentul Gândul în SUA, Corina Drăgotescu, prezintă imagini exclusive cu secția de votare unde localnicii vin și cu Tesla Cybertruck pentru a-și alege favoriții
Mitică Dragomir, milionar din imobiliare: „În Pipera, nici acum, când nu cumpără nimeni, nu se vinde metrul pătrat sub 3.000 de euro”
Prosport.ro
Mitică Dragomir, milionar din imobiliare: „În Pipera, nici acum, când nu cumpără nimeni, nu se vinde metrul pătrat sub 3.000 de euro”
„Noapte înstelată”, capodopera lui Van Gogh, ascunde un mister vechi de peste un secol. Ce au descoperit cercetătorii
Adevarul
„Noapte înstelată”, capodopera lui Van Gogh, ascunde un mister vechi de peste un secol. Ce au descoperit cercetătorii
Cine sunt cei mai bogați miniștri din noul Guvern și ce avere are premierul Luca Niculescu
Digi24
Cine sunt cei mai bogați miniștri din noul Guvern și ce avere are premierul Luca Niculescu
INCREDIBIL! Cum ar fi acționat Alexandru Toader, FIUL fostului ministru al Justiției, cu studentele. Procurorii descriu un tipar REPETAT
Mediafax
INCREDIBIL! Cum ar fi acționat Alexandru Toader, FIUL fostului ministru al Justiției, cu studentele. Procurorii descriu un tipar REPETAT
Gina Pistol are acum o siluetă de invidiat! Cum a ajuns la 53 kg? Imagini incendiare cu soția lui Smiley
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gina Pistol are acum o siluetă de invidiat! Cum a ajuns la 53 kg? Imagini incendiare cu soția lui Smiley
FOTO. Ținutele fotografei Adriana au provocat un scandal uriaș! Conducerea clubului a fost nevoită să intervină
Prosport.ro
FOTO. Ținutele fotografei Adriana au provocat un scandal uriaș! Conducerea clubului a fost nevoită să intervină
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Scandal după podcastul Mihaelei Tatu! A corectat-o pe Minodora, iar internetul a explodat: „Nu am mai putut să mă uit”
Click.ro
Scandal după podcastul Mihaelei Tatu! A corectat-o pe Minodora, iar internetul a explodat: „Nu am mai putut să mă uit”
Milioane de oameni iau aceste suplimente pentru memorie. Un studiu de doi ani arată că nu au efectul așteptat
Digi 24
Milioane de oameni iau aceste suplimente pentru memorie. Un studiu de doi ani arată că nu au efectul așteptat
Cine sunt cei mai bogați miniștri din noul Guvern și ce avere are premierul Luca Niculescu
Digi24
Cine sunt cei mai bogați miniștri din noul Guvern și ce avere are premierul Luca Niculescu
Mașina Zilei: Este Volkswagen Arteon din 2022 doar un Passat mai stilat? Ce trebuie verificat înainte de achiziție
Promotor.ro
Mașina Zilei: Este Volkswagen Arteon din 2022 doar un Passat mai stilat? Ce trebuie verificat înainte de achiziție
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Rusia ar fi dezvoltat o rachetă de croazieră mai ieftină, cu rază de 1.200 km. Ce se știe despre Filin
go4it.ro
Rusia ar fi dezvoltat o rachetă de croazieră mai ieftină, cu rază de 1.200 km. Ce se știe despre Filin
Fenomen bizar detectat în spațiul cosmic!
Descopera.ro
Fenomen bizar detectat în spațiul cosmic!
Veste devastatoare pentru gamerii pasionați de jocuri RPG
Go4Games
Veste devastatoare pentru gamerii pasionați de jocuri RPG
Americanii au început deja să voteze pentru „midterms”, alegerile în care Trump își joacă majoritatea în Congres. Corespondentul Gândul în SUA, Corina Drăgotescu, prezintă imagini exclusive cu secția de votare unde localnicii vin și cu Tesla Cybertruck pentru a-și alege favoriții
Gandul.ro
Americanii au început deja să voteze pentru „midterms”, alegerile în care Trump își joacă majoritatea în Congres. Corespondentul Gândul în SUA, Corina Drăgotescu, prezintă imagini exclusive cu secția de votare unde localnicii vin și cu Tesla Cybertruck pentru a-și alege favoriții
Bagaje GRATUITE în avion din 2027: reguli noi pentru Ryanair și Wizz Air
Mediafax Italia
Bagaje GRATUITE în avion din 2027: reguli noi pentru Ryanair și Wizz Air
Se anunță UN CUTREMUR PUTERNIC?! Ce arată noua hartă a riscului seismic
Mediafax Spania
Se anunță UN CUTREMUR PUTERNIC?! Ce arată noua hartă a riscului seismic
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.