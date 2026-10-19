Ce amenzi riscă șoferii care mănâncă la volan. Anunțul făcut de purtătorul de cuvânt al Brigăzii Rutiere

Mulți sunt șoferii care pierd ore bune în trafic, iar pentru aceștia o gustare luată în grabă la volan pare un gest banal. Însă, puțini sunt cei care știu că mâncatul la volan le poate aduce amenzi usturătoare. Câteva secunde de neatenție pot face diferența în trafic, mai ales atunci când șoferul trebuie să reacționeze rapid la o frână bruscă sau la un obstacol apărut pe șosea. Așa că obiceiul de a mânca la volan poate atrage și sancțiuni, în anumite condiții.

Un studiu privind comportamentul conducătorilor auto arată că 46% dintre șoferii români obișnuiesc să mănânce în timp ce conduc, gest care le poate distrage atenția. De asemenea, aproximativ 31% folosesc telefonul fără un sistem hands-free. Astfel de obiceiuri pot afecta concentrarea și capacitatea de a observa la timp ceea ce se întâmplă în jur. Mai mult, aceste practici le pot aduce șoferilor și amenzi considerabile.

Ce amenzi riscă șoferii care mănâncă la volan?

În traficul din Capitală, în care șoferii pierd 12 zile pe an, obiceiul de a mânca la volan a devenit destul de comun. Mulți sunt cei care ronțăie ceva în timp ce sunt blocați în trafic sau chiar servesc o masă copioasă. Însă, acest gest poate atrage amenzi serioase.

Din punct de vedere legal, simplul fapt că un conducător auto mănâncă în timp ce conduce nu înseamnă automat că va fi amendat. Dar situația se schimbă atunci când gestul îi distrage atenția și îi afectează capacitatea de a conduce în siguranță. În astfel de cazuri, polițiștii pot aplica sancțiuni în funcție de împrejurările constatate.

Așadar, dacă polițiștii consideră că atenția șoferului a fost distrasă în mod periculos, acesta va fi amendat. Claudiu Costea, purtător de cuvânt al Brigăzii Rutiere, a explicat că sancțiunea prevăzută pentru asemenea situații este cuprinsă între 4 și 5 puncte de amendă. Cum un punct de amendă valorează 216,25 lei, amenda este cuprinsă între 865 de lei și 1.081,25 lei.

Specialiștii atrag atenția că nu este vorba doar despre amenzi. Atunci când un șofer desface un ambalaj, ține în mână un sandviș sau încearcă să bea ceva în timp ce conduce, atenția îi este împărțită între drum și activitatea respectivă. Iar într-o situație neprevăzută chiar și o întârziere de câteva clipe în reacție poate să aibă consecințe serioase.

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