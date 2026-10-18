Amendă între 1.957 și 4.350 lei pentru românii care au animale de companie și „uită” acest obiect acasă

Amendă între 1.957 și 4.350 lei pentru românii care au animale de companie și "uită" acest obiect acasă
Amenzi usturătoare pentru o parte dintre proprietarii de animale de companie/ sursă foto: social media
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Vizați sunt șoferii care transportă animalele de companie în mașină fără să respecte regulile privind siguranța și confortul acestora, cât și a participanților la trafic. Amenzile pentru nerespectarea legii sunt cuprinse între 1.957 lei și 4.350 lei. 

Conform regulilor de siguranță rutieră, proprietarii de animale de companie au obligația de a proteja atât pasagerii patrupezi, cât și ceilalți participanți la trafic. În cazul în care animalele sunt transportate într-o cușcă, aceasta trebuie să fie fixată corespunzător, și nu lăsată liberă în mașină. În caz de frână bruscă sau impact, animalul se poate răni. De asemenea, un animal lăsat liber în autoturism poate distrage atenția șoferului, poate bloca comenzile vehiculului sau vizibilitatea, crescând semnificativ riscul producerii unui accident.

Amenzile pentru nerespectarea legii sunt cuprinse între 1.957 lei și 4.350 lei/ sursă foto: social media

Amenzi de peste 4.000 de lei pentru șoferi

Conform Codului Rutier din România, animalele nu trebuie transportate liber în mașină și mai ales nu trebuie transportate pe locul din față. În caz contrar, șoferii riscă puncte de penalizare (între 9 și 20 de puncte) și amenzi cuprinse între 1.957 lei și 4.350 lei. 

„Se interzice conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere, precum și persoanelor care ocupă scaunul din față să țină în brațe animale în timpul deplasării pe drumurile publice.

Fapta se sancționează cu o amendă prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni, respectiv între 9 și 20 de puncte amendă. Astfel, șoferii care transportă animale pe locurile din față riscă să fie amendați cu sume cuprinse între 1.957 lei și 4.350 lei.”, se arată în Codul Rutier.

Pentru prevenirea incidentelor este recomandată utilizarea sistemeleor de siguranță specială. În cazul câinilor de talie mare, proprietarii pot opta pentru separatoare speciale între banchetă și portbagaj sau centurile/hamurilor speciale de siguranță. În cazul animalelor de talie mică se recomandă folosirea cuștilor dedicate sau a scaunelor speciale pentru animale. Pe lângă respectarea regulilor prevăzute de legislație, proprietarii de animale de companie trebuie să țină cont de confortul acestora pe toată durata călătoriei.

În timpul deplasărilor lungi, sunt necesare pauze regulate pentru hidratare și mișcare. Pentru a reduce stresul, animalul trebuie să aibă acces la apă și să să fie scos afară pentru a se relaxa. Temperatura din autoturism trebuie să fie la un nivel optim, mai ales în zilele caniculare. De asemenea, animalul nu trebuie să rămână singur în autoturism în zilele călduroase.

Amendă între 10.000 și 20.000 lei pentru toți românii care locuiesc la curte și fac acest lucru în fața porții de intrare

Atenție, șoferi! Începe o amplă acțiune în România. Cine poate fi oprit și ce va fi întrebat

 

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