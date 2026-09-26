825 lei amendă, în 2026, pentru toți șoferii care comit această neglijență pe drumurile din România. Mulți o fac, dar puțini știu că este greșit

825 lei amendă, în 2026, pentru toți șoferii care comit această neglijență pe drumurile din România. Mulți o fac, dar puțini știu că este greșit
Șoferi. Sursa foto Colaj CANCAN
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Șoferii riscă până la 825 de lei amendă în 2026 pentru o greșeală banală. Mai mult decât atât, sancțiunea nu se oprește la bani. În anumite situații, permisul poate ajunge suspendat, iar șoferul se poate trezi pieton pentru o perioadă.

Pe drumurile din România, această situație apare frecvent, mai ales atunci când răbdarea celor aflați la volan ajunge la limită. Un gest aparent banal poate schimba însă imediat lucrurile, iar legislația rutieră nu îl tratează deloc cu aceeași lejeritate cu care îl tratează unii conducători auto.

Șoferii riscă o amendă de 825 lei pentru o greșeală banală

Iar aici apare surpriza pe care mulți șoferi nu o cunosc. Este vorba despre folosirea repetată a semnalelor luminoase pentru a determina mașina care circulă în față să elibereze banda.

Practic, șoferul din spate insistă cu faza lungă pentru a-i transmite celui din față că trebuie să se dea la o parte. Când această conduită devine repetitivă și are scopul de a-l obliga nejustificat pe celălalt conducător auto să elibereze banda, situația poate fi încadrată drept comportament agresiv în trafic.

Amenzi

Amenzi. Sursa foto Social media

Codul Rutier prevede clar: „folosirea repetata a semnalelor sonore si/sau luminoase de natura a obliga nejustificat conducatorul vehiculului care circula in fata sa sa elibereze banda de circulatie”.

Fapta este încadrată în clasa a II-a de sancțiuni. Amenda este cuprinsă între 4 și 5 puncte-amendă, ceea ce înseamnă între 660 și 825 de lei, la valoarea de 165 de lei pentru un punct-amendă în 2026. Așadar, șoferul care insistă în acest mod poate scoate din buzunar o sumă deloc de neglijat. Dar banii nu sunt singura problemă.

Riscă să rămână fără permis

Pe lângă amendă, pentru această faptă este prevăzută și suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru 30 de zile. Astfel, o situație care durează câteva secunde poate avea urmări care se întind pe o lună întreagă.

Pentru șoferii care depind zilnic de mașină, consecința poate fi chiar mai complicată decât amenda. Lucrurile devin și mai serioase dacă, din cauza comportamentului agresiv, se produce un accident de circulație soldat cu pagube materiale.

În acest caz, perioada de suspendare a permisului crește la 60 de zile. Și amenda urcă serios: sancțiunea ajunge la 6-8 puncte-amendă, adică între 990 și 1.320 de lei. Așadar, o situație începută cu câteva semnale luminoase poate ajunge să coste peste o mie de lei și să lase șoferul fără permis timp de două luni.

Pe șosele, gestul a devenit aproape reflex pentru unii conducători auto. Se întâmplă zilnic, mai ales atunci când un șofer consideră că persoana din fața lui nu eliberează banda suficient de repede. Numai că legislația nu privește cu aceeași indulgență acest comportament.

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