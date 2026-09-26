Cum arată acum Tomiță, ispita din primul sezon Insula iubirii. Cu ce se ocupă după ce s-a retras din lumina reflectoarelor

Cum arată acum Tomiță, ispita din primul sezon Insula iubirii. Cu ce se ocupă după ce s-a retras din lumina reflectoarelor
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Tomiţă Giurgia
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În urmă cu mai mulți ani, Tomiță Giurgia a intrat în atenția publicului odată cu debutul emisiunii „Insula Iubirii”. Experiența trăită în cadrul show-ului a reprezentat un moment important în viața sa și i-a schimbat parcursul într-un mod neașteptat.

Timpul a trecut, iar fosta ispită a preferat să se retragă treptat din peisajul monden. În prezent, Tomiță Giurgia duce o viață mult mai discretă și nu mai este o prezență constantă în spațiul public. Cu toate acestea, numele său continuă să fie asociat cu începuturile unuia dintre cele mai cunoscute reality-show-uri difuzate în România.

În 2015, „Insula Iubirii” își făcea debutul pe micile ecrane și reușea rapid să atragă atenția unui număr impresionant de telespectatori. De-a lungul anilor, reality-show-ul și-a consolidat popularitatea și a devenit un reper în peisajul televiziunii autohtone.

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Cum arată în prezent fosta ispită de la „Insula iubirii”

Anii care au trecut de la participarea sa în emisiune au adus schimbări importante și în ceea ce privește imaginea lui Tomiță Giurgia. Dacă în perioada difuzării reality-show-ului era remarcat pentru atitudinea sa nonconformistă și pentru momentele care îl plasau în centrul atenției, acum fosta ispita a ales să se îndepărteze de agitația specifică vieții mondene.

În prezent, acesta își păstrează viața personală departe de spațiul public și nu mai este la fel de prezent în lumina reflectoarelor. Spre deosebire de perioada în care era urmărit constant de telespectatori, astăzi preferă discreția și un stil de viață mai retras.

După perioada petrecută în televiziune, Tomiță Giurgia s-a concentrat pe dezvoltarea unei cariere în afara lumii mondene. Acesta activează în prezent în sectorul construcțiilor, unde conduce propria companie și este implicat în diverse proiecte alături de persoane cunoscute din mediul antreprenorial autohton.

Sursa foto: Social media

Viața sa de zi cu zi nu se rezumă însă la activitatea profesională. Fosta ispită acordă în continuare atenție sportului, iar timpul liber îl dedică, printre altele, călătoriilor. Destinațiile de vacanță mai îndepărtate și experiențele exotice completează stilul de viață pe care l-a ales în ultimii ani.

Tomiță, în compania unei tinere blonde

Și în ceea ce privește viața sentimentală, lucrurile par să fi luat o direcție diferită față de perioada în care era în centrul atenției. Cu câteva luni în urmă, Tomiță Giurgia a fost fotografiat de paparazzi în compania unei tinere blonde. Imaginile au alimentat speculațiile potrivit cărora aceasta ar putea fi iubita lui.

La ani distanță de apariția sa în „Insula Iubirii”, fostul concurent pare să fi lăsat în urmă perioada agitată în care era constant prezent în presa mondenă. În prezent, preferă discreția și își trăiește viața departe de expunerea de care se bucura odinioară.

„Insula iubirii a fost pentru mine o provocare și un mod de a mă dezvolta. Să jonglez cu oamenii, să-i triez… Când vezi ce se întâmplă la Insulă îți este foarte greu să mai ai încredere în oameni, mai ales în femei. M-aș duce la Insula iubirii dacă aș avea cuplu’, a spus Tomiță în urmă cu ceva timp.

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