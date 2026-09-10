O mai ții minte pe Deea? Ce s-a ales de prima femeie care a căzut în ispită la Insula Iubirii. S-a tatuat din cap până-n picioare și a ajuns de nerecunoscut

Deea Ienciu a intrat în istoria „Insula Iubirii” după ce și-a înșelat iubitul cu Tomiță. Bruneta a căzut în ispită, relația de acasă s-a dus pe apa sâmbetei, iar numele ei a ajuns rapid pe buzele tuturor. În prezent, tânăra a lăsat în urmă criticile și a ales să-și vadă liniștită de viață, departe de lumina reflectoarelor.

La vremea respectivă, Deea Ienciu și Cristi au venit în emisiune pentru a-și testa relația. Dragostea brunetei pentru Cristi a dispărut după ce a apărut în peisaj ispita Tomiță. Apropierile dintre cei doi au făcut deliciul telespectatorilor și au transformat-o pe Deea într-una dintre cele mai discutate concurente ale sezonului. Doar că bruneta nu a privit ulterior experiența ca pe o tragedie.

Deea Ienciu și-a schimbat viața după Insula Iubirii

În loc să rămână blocată în imaginea concurentei care și-a înșelat iubitul la televizor, Deea a ales să se retragă treptat din lumina reflectoarelor. Iar viața ei sentimentală a luat o turnură complet diferită. Din 2017, Deea formează un cuplu Stely. Relația lor a rezistat ani întregi și pare să fi fost exact antidotul pentru haosul pe care publicul îl văzuse la „Insula Iubirii”.

Cei doi apar împreună în mediul online, se fotografiază în vacanțe și împărtășesc inclusiv pasiunea pentru fitness. Cu alte cuvinte, femeia care era asociată cândva cu un scandal amoros televizat și-a construit o relație care a trecut testul timpului.

După Insula Iubirii, Deea a fugit de televiziune, dar a rămas activă pe rețelele sociale, acolo unde le mai arată urmăritorilor imagini din viața sa. Nu mai are nevoie de camere, confruntări și ceremonii televizate pentru a atrage atenția. Iar diferența față de perioada „Insula Iubirii” este evidentă.

Ce spunea Deea despre aventura cu Tomiță

La ani distanță, Deea nu și-a schimbat radical poziția față de ceea ce s-a întâmplat în emisiune. Dimpotrivă, a susținut că relația pe care o avea înainte de plecarea în Thailanda era deja într-un punct critic și că participarea la show doar a scos lucrurile la suprafață.

”Nu regret nimic din ce s-a întâmplat la Insula Iubirii, a fost o experiență extrem de frumoasă și aș mai repeta-o. Relația cu Cristi era deja forțată și nu mai avea rost să continuăm. Nici nu mi-a păsat ce vor spune prietenii, pentru că am ales să trăiesc pentru mine”, a declarat, acum ceva timp, Deea Ienciu.

În timp ce aventura cu Tomiță a rămas în arhiva emisiunii și în memoria telespectatorilor, Deea și-a continuat viața. Nici Cristi nu a rămas blocat în trecut. A reușit să treacă peste despărțirea de brunetă și peste momentul umilitor trăit în fața unei țări întregi.

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