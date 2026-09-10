Accidentul care i-a marcat viața Mirelei Retegan. Din cauza lui a fost complexată: „M-am văzut urâtă”

Accidentul care i-a marcat viața Mirelei Retegan. Din cauza lui a fost complexată: „M-am văzut urâtă”
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Mirela Retegan
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Mirela Retegan a purtat ani întregi o poveste pe care puțini o știau! În spatele zâmbetului și al energiei cu care s-a făcut remarcată în lumea radio și televiziune se ascunde o traumă din copilărie care a lăsat urme adânci.

Concurenta de la „Asia Express” a povestit că un accident i-a marcat viața încă de la vârsta de 8 ani. Totul s-a întâmplat în timpul unei vacanțe de vară, într-un moment în care Mirela nu se aștepta ca o simplă joacă să se transforme într-o experiență traumatizantă.

Incidentul a avut consecințe serioase, iar zona feței a fost puternic afectată. Pentru Mirela Retegan, însă, urmările nu s-au rezumat la rănile suferite atunci. Felul în care arăta a devenit, în timp, un adevărat complex.

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Drama pe care a ascuns-o Mirela Retegan ani întregi

Mirela Retegan se afla în Sânnicolau Mare și se juca într-un parc alături de verișoara ei, Vetuța. Un leagăn a lovit-o direct în gură, iar impactul a fost extrem de puternic. Vedeta a rămas fără dinții din față și s-a ales cu maxilarul deplasat.

Anii au trecut, rănile s-au vindecat, însă urmele accidentului au rămas. Concurenta de la Asia Express a spus că a rămas complexată după acest accident și că multă vreme n-a suportat să se uite în oglindă.

Mirela Retegan

Mirela Retegan

”Când aveam 8 ani, eram în vacanța de vară în Sânnicolau Mare, mă jucam cu verișoara mea, Vetuța într-un parc și un leagăn m-a lovit în gură, mi-a zburat dinții din față și mi-a deplasat maxilarul. A fost complexul vieții mele, m-am văzut urâtă din cauza asta”, a declarat Mirela Retegan, pe Facebook.

Accidentul a rămas în trecut, dar efectele sale au continuat să o urmărească. Mirela Retegan a trăit o perioadă lungă cu această problemă, fără să intervină pentru a o corecta. Situația a devenit însă tot mai greu de ignorat atunci când a început să-i creeze probleme în activitatea profesională. Pentru o femeie care și-a construit cariera în radio și a cărei voce este esențială pentru meseria sa, orice dificultate în zona gurii și a maxilarului putea deveni o problemă serioasă. Așa a ajuns, după ani de zile, să caute o soluție.

A fost nevoită să se opereze

Concurenta de la „Asia Express” a decis să facă o intervenție pentru a remedia urmările accidentului. Zona mandibulei a fost reconstruită, iar vedeta a încercat astfel să repare ceea ce îi provocase incidentul din copilărie. Nu a fost, însă, o transformare care să șteargă complet trecutul. Chiar și după intervenție, Mirela Retegan a recunoscut că problema nu a putut fi rezolvată definitiv.

Pentru ea, decizia de a se opera a venit după ani în care s-a obișnuit să trăiască astfel, până când situația a început să-i afecteze inclusiv activitatea de la radio.

”Am rămas așa pentru mulți ani din viața mea, până când a început să mă deranjeze în emisie, eu fiind om de radio și trăind din voce. Am căutat variante și am reușit până la urmă. E foarte adevărat că nu s-a reparat definitiv”, a declarat Mirela Retegan.

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