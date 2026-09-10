Toto Dumitrescu a fost condamnat definitiv! A primit 2 ani de închisoare cu suspendare și nu va mai conduce 3 ani

Toto Dumitrescu a fost condamnat definitiv! A primit 2 ani de închisoare cu suspendare și nu va mai conduce 3 ani
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Toto Dumitrescu
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S-a terminat! Toto Dumitrescu nu mai are unde să fugă de verdict. Curtea de Apel București a pus joi punct definitiv procesului care i-a schimbat radical viața după accidentul din septembrie 2025. Fiul lui Ilie Dumitrescu rămâne cu o condamnare de doi ani de închisoare cu suspendare, dar și cu o interdicție care îl va ține departe de volan timp de trei ani.

Lovitura vine după luni întregi de tensiune, anchetă și proces. Parchetul a atacat hotărârea primei instanțe, a sperat la o schimbare, dar n-a avut noroc. Curtea de Apel București a respins apelul formulat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București ca nefondat.

Lovitură dură pentru Toto Dumitrescu

Verdictul este definitiv. Toto rămâne cu pedeapsa de doi ani de închisoare cu suspendare. Timp de trei ani, fiul lui Ilie Dumitrescu nu are voie să conducă pe drumurile publice niciun vehicul pentru care este necesar permisul de conducere.

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Totul a început pe 14 septembrie 2025. Era puțin după prânz, în jurul orei 13:05, când la intersecția bulevardelor Mircea Eliade și Primăverii din București s-a produs accidentul rutier. În urma impactului, o tânără de 23 de ani a fost rănită și transportată la spital. Un alt autoturism a fost avariat. A urmat însă episodul care avea să transforme accidentul într-un dosar penal.

Toto Dumitrescu

Toto Dumitrescu

Potrivit anchetei, Toto Dumitrescu ar fi plecat de la locul accidentului pe jos. Aproximativ 48 de ore mai târziu, polițiștii l-ar fi găsit într-un apartament. De aici, drumul actorului a continuat la audieri, apoi în fața procurorilor și, în cele din urmă, a judecătorilor. A fost trimis în judecată pentru părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor producerii acestuia.

Pe 20 aprilie 2026, Judecătoria Sectorului 1 București a dat prima sentință. Toto Dumitrescu, al cărui nume este Dumitrescu Badea-Ilie, a fost condamnat la doi ani de închisoare. Executarea pedepsei a fost însă suspendată sub supraveghere. Asta nu înseamnă, însă, că actorul scapă fără obligații.

În următorii trei ani trebuie să respecte condițiile stabilite de instanță și să se prezinte la Serviciul de Probațiune București. De asemenea, are obligația de a anunța eventualele schimbări privind domiciliul sau locul de muncă și de a furniza informații despre mijloacele sale de existență.

Și mai are ceva de făcut: 120 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, plus participarea la un program de reintegrare socială.

Cocaina, menționată în expertiza din dosar

Dosarul a avut și o componentă care a atras atenția în mod deosebit. În timpul anchetei, Toto Dumitrescu a fost supus unei expertize la Institutul Național de Medicină Legală. Potrivit informațiilor din dosar, rezultatul a indicat consum de cocaină.

Actorul a negat la momentul respectiv că ar fi consumat droguri și a oferit o explicație pentru faptul că a plecat de la locul accidentului: „s-a speriat”. În cazul său a contat și trecutul judiciar.

În 2021, Toto primise o pedeapsă de opt luni de închisoare cu amânarea aplicării pedepsei pentru conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive.

VEZI ȘI: Toto Dumitrescu, internat la Obregia! Scandal de zile mari între fiul lui Ilie Dumitrescu și „concubină”! Poliția a intervenit de urgență

Toto Dumitrescu, în club, cu sticla de vin în mână și două domnișoare la braț. Fiul fostului international, apariție-surpriză, la aproape o lună de când a fost internat la Obregia

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