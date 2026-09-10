Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu, surpriză emoționantă pentru Tiago: ”Cea mai importantă zi”

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu, surpriză emoționantă pentru Tiago: ”Cea mai importantă zi”
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Dani Oțil, Gabriela și Tiago
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Tiago, fiul lui Dani Oțil și al Gabrielei Prisăcariu, a împlinit astăzi, 10 septembrie, 5 ani! Prezentatorul și soția lui au pregătit totul până la ultimul detaliu, iar băiețelul a avut parte de o surpriză pe care nu o va uita prea curând.

10 septembrie este zi extrem de importantă pentru familia Oțil. Tiago a ajuns la vârsta de 5 ani, iar Dani și Gabriela au avut grijă ca aniversarea să înceapă cum se cuvine. Gabriela a arătat în mediul online câteva imagini de la începutul zilei. Fiul Baloane, decor festiv și un tort spectaculos au fost pregătite pentru sărbătorit. Iar tortul nu a fost unul banal.

Fiul lui Dani Oțil și al Gabrielei Prisăcariu a împlinit 5 ani!

La 5 ani, Tiago pare să știe deja ce îi place, iar părinții lui țin cont de pasiunile sale atunci când îi pregătesc surprizele. Anul acesta, alegerea a fost un tort în forma unui avion. Decorul a completat momentul, iar băiețelul a fost răsfățat încă de la primele ore ale zilei. Gabriela a mărturisit că 10 septembrie este una dintre cele mai importante zile atât pentru ea, cât și pentru Dani.

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14 poze

„Bebelușul meu, ești băiat mare acum!”, a scris Gabriela Prisăcariu pe Instagram, în dreptul unei poze cu Tiago.

Surpriză pentru Tiago, fiul Gabrielei și al lui Dani Oțil

Surpriză pentru Tiago, fiul Gabrielei și al lui Dani Oțil

De când au devenit părinți, Tiago este în centrul atenției lor. Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu încearcă să fie cât mai implicați în viața fiului lor și să petreacă împreună cât mai mult timp. Vacanțele sunt, la rândul lor, momente importante pentru familie, iar cei doi obișnuiesc să împărtășească din când în când imagini cu băiețelul. Astăzi, însă, Tiago este vedeta absolută a familiei.

Regretul Gabrielei Oțil ca mamă

Viața de părinte nu a fost mereu floare la ureche. În urmă cu ceva vreme soția lui Dani Oțil a spus că regretă anumite decizii pe care le-a luat când Tiago era bebeluș. Este vorba despre somnul separat. La început, Tiago a dormit singur, iar perioada respectivă a venit cu multe nopți întrerupte și oboseală pentru întreaga familie.

„Singurul lucru pe care nu l-aș mai face la fel dacă aș avea copil? Nu l-aș mai lasă să doarmă separat. L-aș ține lipit de noi, fără să mă tem. Ne-am chinuit cu toții prea mult nopți fragmentate, treziri fără sfârșit și oboseala acumulată. Abia acum îmi dau seama cât de firească era, de fapt, nevoia lui de a fi aproape. Ne-am luat prea mult după toate regulile și după vocile care ne spuneau că, dacă îl ținem lângă noi, o să ajungă să doarmă în patul nostru toată viața. De parcă există vreun copil care nu va dori, într-o zi, propriul lui spațiu”, a transmis Gabriela Oțil, pe Instagram.

Povestea dintre Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu a început în jurul emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”. Relația lor a evoluat, iar în 2023 cei doi au ajuns în fața altarului. Au trecut trei ani de la nunta lor, iar între timp familia s-a mărit și viața lor s-a schimbat complet.

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Momente dificile în familia lui Dani Oțil. Gabriela a spus ce se întâmplă cu fiul lor, Tiago

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