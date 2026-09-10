Paula Chirilă se căsătorește pentru a doua oară. Ce spune actrița despre nuntă

Paula Chirilă urmează să aibă parte de cea mai emoționantă perioadă din viața ei. Aceasta urmează să se căsătorească civil cu partenerul ei, Dan Giuvelnic. Chiar dacă nu au pus încă la punct toate detaliile, este foarte hotărâtă în privința ținutei.

Paula Chirilă are o carieră de succes. La câțiva ani de la divorț, și-a găsit liniștea în brațele lui Dan Giuvelnic. În ciuda diferenței de vârste dintre ei, relația lor a evoluat rapid, așa că vor trece la pasul următor și se vor căsători civil.

Ea a recunoscut că evenimentul va fi unul restrâns, astfel că vor participa doar cei apropiați. Mai mult decât atât, încă nu au pus toate detaliile la punct, dar un lucru este cert: nu va îmbrăca rochie de mireasă. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Paula Chirilă se căsătorește pentru a doua oară

Actrița a mărturisit că evenimentul nu va fi unul cu fast. Cei doi își doresc ceva restrâns, intim, dar memorabil. Chiar dacă mai sunt câteva zile până la ziua cea mare, din cauza timpului, nu au reușit să pună toate detaliile la punct. Cu toate acestea, este sigură că totul va ieși perfect.

Un alt detaliu important este că vedeta nu își dorește să poarte rochie de mireasă. Principalul motiv este că a mai purtat o dată rochia albă și consideră că nu mai este nevoie în acest moment de o astfel de ținută. Rămâne de văzut ce va purta în cea mai specială zi din viața ei.

„Nu știu dacă o să facem ceva mare, că nici nu avem timp, asta e clar (…) Acum suntem în planurile de organizare. Nu o să fie ceva foarte mare, că nu mai vreau. Va fi ceva foarte, foarte, foarte restrâns, cu prietenii foarte, foarte apropiați (…) Rochia de mireasă am mai îmbrăcat-o odată”, a declarat Paula Chirilă pentru Antena Stars.

Diferența de vârstă dintre artistă și viitorul soț

Nu este un secret că între Paula Chirilă și Dan Giuvelnic este o diferență considerabilă de vârstă. Ei au fost deschiși și au mărturisit că este o diferență de 15 ani. Cu toate acestea, cei doi nu simt că le afectează relația, dimpotrivă, se înțeleg mai bine ca niciodată.

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