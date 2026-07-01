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Ce ce se ocupa logodnicul Paulei Chirilă în Anglia. David Beckham i-a fost client lui Dan Giuvelic

De: Denisa Crăciun 01/07/2026 | 20:44
Ce ce se ocupa logodnicul Paulei Chirilă în Anglia. David Beckham i-a fost client lui Dan Giuvelic
Paula Chirilă, despre ocupația iubitului/ sursa foto: captură video Antena 1
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Paula Chirilă și Dan Giuvelic au fost invitați în platoul emisiunii „Furnicuțele”, difuzată pe Antena 1. Cei doi și-au deschis sufletul, au fost mai sinceri ca niciodată și au povestit despre relația lor. Prezentatoarea Denise Rifai, a fost curioasă să afle cu ce se ocupa înainte partenerul de viață al actriței.

Paula Chirilă este una dintre cele mai cunoscute actrițe din țara noastră. Ea se bucură de un succes incredibil pe marile scene din România, cât și pe cele de peste hotare. În plus, se poate declara fericită și din punct de vedere amoros. Aceasta trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Dan Giuvelic. Recent a fost cerută în căsătorie, iar acum se mândrește cu logodnicul ei.

Ce ocupație avea Dan Giuvelic

Marți, 30 iunie, ediția „Furnicuțele” i-a avut în prim plan pe actrița Paula Chirilă și logodnicul ei, Dan Giuvelic. După ce a divorțat de Marius Aciu, în anul 2019, acum iubește din nou și este mai fericită ca niciodată. Imediat după ce și-a făcut apariția în platou iubitul ei, vedeta i-a făcut o scurtă caracterizare.

Blondina a spus că a fost mereu romantic cu ea, o surprindea de fiecare dată când avea ocazia, mai ales cu buchete impresionante de flori. Detaliul a atras imediat atenția, așa că Paula Chirilă a declarat că în urmă cu ceva timp, bărbatul avea propria florărie în Anglia. Mai mult decât atât, mândră de el, actrița a dezvăluit că logodnicul ei a realizat un buchet de flori special pentru David Beckham.

Este foarte romantic. Buchetele de flori el le făcea. A avut florărie și se pricepe. A făcut buchete pentru David Beckham. A lucrat în Anglia o perioadă, a declarat Paula Chirilă la „Furnicuțele”.

Diferența de vârstă dintre Paula Chirilă și Dan Giuvelic

Actrița și iubitul ei sunt împreună de doi ani. În cadrul aceluiași dialog, vedeta a mărturisit că el este mai tânăr decât ea cu 15 ani. Totuși, conexiunea dintre ei este mult prea puternică, astfel că vârsta este doar un număr.

De vreo doi ani suntem împreună. Iubitul meu e mai tânăr cu vreo 15 ani. (…) El era regizor tehnic la teatrul respectiv (n.r. când s-au îndrăgostit unul de celălalt) și și-a aruncat ochii spre mine și a zis >. Eram destul de sceptică, l-am întrebat câți ani are și am zis >, a mai spus ea.

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