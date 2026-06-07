Prezentatoarea de la Antena Stars, cerută de soție în mare secret: „Am fost șocată!”

Surpriză uriașă în viața Paulei Chirilă! Actrița trăiește din nou emoțiile unei povești de dragoste care se îndreaptă spre altar. După o perioadă în care a ales discreția totală în plan sentimental, vedeta a fost cerută în căsătorie de partenerul ei, Dan, iar momentul a fost unul complet neașteptat chiar și pentru ea. CANCAN.RO are declarații, în exclusivitate, de la prezentatoarea de la Antena Stars.

Deși Paula Chirilă a discutat cu partenerul său în trecut despre viitorul relației, aceasta a povestit că nu se mai afla în punctul în care să considere nunta o prioritate, mai ales după experiențele de viață prin care au trecut amândoi. Actrița a dezvăluit că cererea în căsătorie a avut loc în urmă cu două luni, însă abia recent informația a ajuns publică.

Cererea s-a întâmplat în urmă cu două luni și întâmplător s-a aflat. Nu am postat nimic. Am fost un pic șocată în momentul când m-a cerut, nu știam despre ce este vorba. Am crezut că sărbătorim ceva până m-am prins că de fapt este o cerere, a declarat Paula Chirilă pentru CANCAN.RO.

Vedeta spune că momentul a luat-o prin surprindere, dar a fost unul extrem de emoționant.

Nuntă restrânsă, fără tradiții și fără dar

După cererea în căsătorie, cei doi au început deja să planifice marele eveniment, însă într-o variantă cât mai relaxată, între prieteni.

Nunta va fi în toamnă, abia ce s-a întâmplat. Deocamdată am adunat în jur de 60 – 80, dar încă nu am terminat lista. Ne dorim ceva în aer liber, foarte relaxat, oamenii să nu se streseze, să fie între prieteni. Nu vrem o nuntă cu tradiții, a mai adăugat actrița.

Mai mult, Paula Chirilă și partenerul ei vor să evite cheltuielile uriașe și își doresc o nuntă fără dar.

”Noi ne-am propus să fie fără dar, acum să vedem că dacă ne-am propus așa, va trebui să facem o nuntă foarte, foarte restrânsă, doar cu prietenii cei mai apropriați, nici să cheltuim câteva zeci de mii de euro pe o petrecere, până la urmă ne bucurăm în cerc restrâns și intim. ”

„El a căutat inelul până l-a găsit”

Detaliile cererii în căsătorie par desprinse dintr-un film romantic. Partenerul actriței a căutat îndelung inelul perfect inspirându-se din preferințele Paulei.

Inelul l-a căutat mult până l-a găsit, așa cum știa că îmi place. El a văzut ce bijuterii voiam să-mi cumpăr și a văzut ce model căutam… s-a străduit foarte mult până l-a găsit pentru că știa că îmi place doar un model, pe pătrat cu diamante.

Dincolo de povestea de dragoste, Paula Chirilă vorbește despre echilibrul din viața ei și despre relația partenerului cu fiica sa.

Relația lui Dan cu Carla, fiica mea, este una foarte bună. Noi locuim împreună de 2 ani, relația este foarte strânsă și foarte solidă. Suntem o familie. Cu el am simțit senzația de familie… sentimentul de siguranță emoțională în primul rând, ceea ce caută femeile. Este un om care trage la aceeași căruță pentru binele familiei. L-am primit cu brațele deschise în familia noastră, a mai completat prezentatoarea.

Paula Chirilă a traversat o perioadă dificilă odată cu separarea care i-a marcat profund parcursul personal. Actrița și Marius Aciu, fostul său soț, au pus capăt căsniciei în 2017, după 12 ani petrecuți împreună. De atunci, fiecare și-a urmat propriul drum, însă au rămas în relații bune, bazate pe respect reciproc și responsabilitate, având mereu în vedere binele fiicei lor.

CITEȘTE ȘI: „Mă mut la mama”, o comedie despre familie și toate problemele ei. Primele imagini de pe platourile de filmare

NU RATA: Cum arată viața actriței după divorț. A avut nevoie de terapie: „Am anxietate, mai nou”