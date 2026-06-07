Acasă » Exclusiv » Prezentatoarea de la Antena Stars, cerută de soție în mare secret: „Am fost șocată!”

Prezentatoarea de la Antena Stars, cerută de soție în mare secret: „Am fost șocată!”

De: Carmen Gone 07/06/2026 | 12:57
Prezentatoarea de la Antena Stars, cerută de soție în mare secret: Am fost șocată!
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Surpriză uriașă în viața Paulei Chirilă! Actrița trăiește din nou emoțiile unei povești de dragoste care se îndreaptă spre altar. După o perioadă în care a ales discreția totală în plan sentimental, vedeta a fost cerută în căsătorie de partenerul ei, Dan, iar momentul a fost unul complet neașteptat chiar și pentru ea. CANCAN.RO are declarații, în exclusivitate, de la prezentatoarea de la Antena Stars. 

Deși Paula Chirilă a discutat cu partenerul său în trecut despre viitorul relației, aceasta a povestit că nu se mai afla în punctul în care să considere nunta o prioritate, mai ales după experiențele de viață prin care au trecut amândoi.  Actrița a dezvăluit că cererea în căsătorie a avut loc în urmă cu două luni, însă abia recent informația a ajuns publică.

Cererea s-a întâmplat în urmă cu două luni și întâmplător s-a aflat. Nu am postat nimic. Am fost un pic șocată în momentul când m-a cerut, nu știam despre ce este vorba. Am crezut că sărbătorim ceva până m-am prins că de fapt este o cerere, a declarat Paula Chirilă pentru CANCAN.RO.

Vedeta spune că momentul a luat-o prin surprindere, dar a fost unul extrem de emoționant.

Paula Chirilă și partenerul ei, Dan

Nuntă restrânsă, fără tradiții și fără dar

După cererea în căsătorie, cei doi au început deja să planifice marele eveniment, însă într-o variantă cât mai relaxată, între prieteni.

Nunta va fi în toamnă, abia ce s-a întâmplat. Deocamdată am adunat în jur de 60 – 80, dar încă nu am terminat lista. Ne dorim ceva în aer liber, foarte relaxat, oamenii să nu se streseze, să fie între prieteni. Nu vrem o nuntă cu tradiții, a mai adăugat actrița.

Mai mult, Paula Chirilă și partenerul ei vor să evite cheltuielile uriașe și își doresc o nuntă fără dar.

”Noi ne-am propus să fie fără dar, acum să vedem că dacă ne-am propus așa, va trebui să facem o nuntă foarte, foarte restrânsă, doar cu prietenii cei mai apropriați, nici să cheltuim câteva zeci de mii de euro pe o petrecere, până la urmă ne bucurăm în cerc restrâns și intim. ”

„El a căutat inelul până l-a găsit”

Detaliile cererii în căsătorie par desprinse dintr-un film romantic. Partenerul actriței a căutat îndelung inelul perfect inspirându-se din preferințele Paulei.

Inelul l-a căutat mult până l-a găsit, așa cum știa că îmi place. El a văzut ce bijuterii voiam să-mi cumpăr și a văzut ce model căutam… s-a străduit foarte mult până l-a găsit pentru că știa că îmi place doar un model, pe pătrat cu diamante.

Paula Chirilă, despre familia ei

Dincolo de povestea de dragoste, Paula Chirilă vorbește despre echilibrul din viața ei și despre relația partenerului cu fiica sa.

Relația lui Dan cu Carla, fiica mea, este una foarte bună. Noi locuim împreună de 2 ani, relația este foarte strânsă și foarte solidă. Suntem o familie. Cu el am simțit senzația de familie… sentimentul de siguranță emoțională în primul rând, ceea ce caută femeile. Este un om care trage la aceeași căruță pentru binele familiei. L-am primit cu brațele deschise în familia noastră, a mai completat prezentatoarea.

Paula Chirilă a traversat o perioadă dificilă odată cu separarea care i-a marcat profund parcursul personal. Actrița și Marius Aciu, fostul său soț, au pus capăt căsniciei în 2017, după 12 ani petrecuți împreună. De atunci, fiecare și-a urmat propriul drum, însă au rămas în relații bune, bazate pe respect reciproc și responsabilitate, având mereu în vedere binele fiicei lor.

CITEȘTE ȘI: „Mă mut la mama”, o comedie despre familie și toate problemele ei. Primele imagini de pe platourile de filmare

NU RATA: Cum arată viața actriței după divorț. A avut nevoie de terapie: „Am anxietate, mai nou”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Andreea Bălan, Inna și Delia au ratat testul echilibrului! Au plecat în forță și au „aterizat” în glorie! Topul celor mai epice căzături!
Exclusiv
Andreea Bălan, Inna și Delia au ratat testul echilibrului! Au plecat în forță și au „aterizat” în glorie!…
Au făcut show la Power Couple, dar nimeni nu știa asta despre ei. Soția l-a dat de gol: „A fost prima oară când am făcut așa ceva”
Exclusiv
Au făcut show la Power Couple, dar nimeni nu știa asta despre ei. Soția l-a dat de gol:…
Se oprește apa în București. Lista completă a străzilor afectate
Mediafax
Se oprește apa în București. Lista completă a străzilor afectate
USR-iștii se scot unii pe alții din poze. Diana Buzoianu și-a eliminat un coleg de partid, dintr-o poză cu Victor Rebengiuc. Din poza de 3 au mai rămas 2 și un umăr
Gandul.ro
USR-iștii se scot unii pe alții din poze. Diana Buzoianu și-a eliminat un...
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana Lazariuc e definită de lux şi a semnat contractul
Prosport.ro
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana...
De ce apare miriapodul de casă și cât de periculos este „gândacul cu multe picioare”: riscurile mușcăturii și cum scapi de el din locuință
Adevarul
De ce apare miriapodul de casă și cât de periculos este „gândacul cu...
Ucraina a dezvăluit „arma secretă” cu care atacă principala rută terestră ce leagă Rusia de Crimeea. Zeci de ținte au fost distruse
Digi24
Ucraina a dezvăluit „arma secretă” cu care atacă principala rută terestră ce leagă...
Bucureștenii, triștii planetei? Motivul pentru care Capitala e la coada unui top global
Mediafax
Bucureștenii, triștii planetei? Motivul pentru care Capitala e la coada unui top global
Parteneri
Cu ce se ocupă Iuliana Luciu la 39 de ani, după ce a renunțat la televiziune. „Nu vreau să fiu doar omul care iubește muzica”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cu ce se ocupă Iuliana Luciu la 39 de ani, după ce a renunțat la...
FOTO. Kim Kardashian, apariție fără inhibiții la Monaco. Și-a arătat bustul generos după ce a venit direct de pe iaht la Marele Premiu de Formula 1
Prosport.ro
FOTO. Kim Kardashian, apariție fără inhibiții la Monaco. Și-a arătat bustul generos după ce a...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Obiectele de care trebuie să scapi din casă. Îți pot face locuința să arate ieftin și lipsită de stil
Click.ro
Obiectele de care trebuie să scapi din casă. Îți pot face locuința să arate ieftin...
Trump la 80 de ani: un președinte cu o energie remarcabilă vs. un lider îmbătrânit și o întrebare pe care America nu o mai poate evita
Digi 24
Trump la 80 de ani: un președinte cu o energie remarcabilă vs. un lider îmbătrânit...
China nu încetează să uimească: CATL a dezvoltat o baterie litiu-aer care asigură o autonomie de 1.000 km
Promotor.ro
China nu încetează să uimească: CATL a dezvoltat o baterie litiu-aer care asigură o autonomie...
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Google face inteligența artificială mai accesibilă și pentru posesorii de telefoane ieftine
go4it.ro
Google face inteligența artificială mai accesibilă și pentru posesorii de telefoane ieftine
Misterul dispariției mayașilor! De ce au fost abandonate marile orașe ale civilizației antice?
Descopera.ro
Misterul dispariției mayașilor! De ce au fost abandonate marile orașe ale civilizației antice?
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
USR-iștii se scot unii pe alții din poze. Diana Buzoianu și-a eliminat un coleg de partid, dintr-o poză cu Victor Rebengiuc. Din poza de 3 au mai rămas 2 și un umăr
Gandul.ro
USR-iștii se scot unii pe alții din poze. Diana Buzoianu și-a eliminat un coleg de...
ULTIMA ORĂ
Horia Brenciu și-a sărbătorit fiul! Cum arată Toma la 12 ani
Horia Brenciu și-a sărbătorit fiul! Cum arată Toma la 12 ani
Plantele care alungă insectele în mod natural. Sunt ideale pentru curte, balcon și terasă
Plantele care alungă insectele în mod natural. Sunt ideale pentru curte, balcon și terasă
Codin Maticiuc încearcă să își țină fiul departe de lux. Ce spune despre adolescenții cu Rolex
Codin Maticiuc încearcă să își țină fiul departe de lux. Ce spune despre adolescenții cu Rolex
Vreme extremă în țară! Zeci de intervenții după furtuni și ploi torențiale
Vreme extremă în țară! Zeci de intervenții după furtuni și ploi torențiale
Cât costă un an de vechime la pensie din 1 iulie 2026! Suma crește automat
Cât costă un an de vechime la pensie din 1 iulie 2026! Suma crește automat
BANC | Te doare spatele și burta? Soluții pentru bogați și săraci
BANC | Te doare spatele și burta? Soluții pentru bogați și săraci
Vezi toate știrile