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Gabriela Cristea a dat bani grei pentru vacanța din Italia. Destinația aleasă de vedetă nu este deloc ieftină

De: Elisa Tîrgovățu 16/08/2026 | 18:11
Gabriela Cristea a dat bani grei pentru vacanța din Italia. Destinația aleasă de vedetă nu este deloc ieftină
Gabriela Cristea a dat bani grei pentru vacanța din Italia. Destinația aleasă de vedetă nu este deloc ieftină / Sursa foto: Social media
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Gabriela Cristea a plecat într-o vacanță în Italia alături de soțul ei, Tavi Clonda, și de cele două fiice ale lor. Familia profită din plin de timpul petrecut împreună, însă vedeta a recunoscut că escapada nu este deloc una ieftină. Fosta prezentatoare TV a vorbit deschis despre costurile pe care le implică această destinație și despre banii pe care a fost nevoită să îi cheltuiască pentru vacanță.

Italia pare să fi devenit una dintre destinațiile preferate ale Gabrielei Cristea. Vedeta nu doar că deține o proprietate în această țară, ci profită de fiecare ocazie pentru a descoperi și alte locuri de aici.

Cât a scos vedeta din buzunar pentru vacanța din Taormina

De această dată, fosta prezentatoare TV a pornit la drum împreună cu Tavi Clonda și cele două fiice ale lor, alegând o destinație spectaculoasă pentru câteva zile de relaxare. Vacanța este una pe măsura așteptărilor. Însă costurile i-au dat ceva bătăi de cap, căci prețurile nu sunt deloc de neglijat.

Prețurile din Taormina nu sunt tocmai prietenoase cu buzunarul, însă Gabriela Cristea consideră că experiențele memorabile merită fiecare ban. Vedeta a avut parte de un moment special alături de Tavi Clonda și cele două fiice ale lor, după ce familia a rămas până târziu pentru a admira spectacolul oferit de erupția vulcanului Etna.

Sursa foto: Social media

„Taormina, mi-ai cucerit sufletul! Ești spectaculoasă, colorată, elegantă, aglomerată… și, să fim serioși, deloc ieftină. Dar după câteva ore petrecute aici am ajuns la concluzia că, uneori, expresia > chiar își merită fiecare literă.

Priveliști care îți taie respirația, străduțe pe care ai merge ore întregi, mâncare pentru care uiți instant de calorii și o energie care te face să spui: > și chiar am mai stat până seara târziu ca să vedem cum erupe Etna într-un spectacol de foc”, a scris Gabriela Cristea, pe Instagram.

Vedeta a luat decizia de a dărâma proprietatea din Italia

Planurile Gabrielei Cristea și ale lui Tavi Clonda pentru proprietatea lor din Italia au suferit o schimbare importantă. Conacul pe care cei doi îl au în regiunea Abruzzo a intrat în proces de demolare. Varianta renovării clădirii vechi nu a mai fost posibilă. În locul imobilului actual, familia intenționează să construiască o casă nouă, adaptată planurilor pe care le are pentru această proprietate.

Cu puțin timp în urmă, Gabriela Cristea a făcut o vizită la proprietatea din Abruzzo pentru a vedea personal stadiul lucrărilor. Vedeta a avut parte de o surpriză plăcută când a observat schimbările produse pe șantier, unde lucrările avansaseră considerabil. Din vechea clădire mai rămăseseră doar câteva porțiuni, după ce demolarea fusese deja începută.

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Le-a dat replica tuturor. Gabriela Cristea, mesaj sincer după comentariile răutăcioase

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