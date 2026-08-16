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Satul din Spania care vrea să-și mărească populația. Sunt disponibile afaceri și case la prețuri incredibile

De: Anca Chihaie 16/08/2026 | 17:47
Satul din Spania care vrea să-și mărească populația. Sunt disponibile afaceri și case la prețuri incredibile
Sursa foto: Pexels
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Un sat din Spania, cu doar 345 de locuitori, încearcă să atragă oameni noi și să revitalizeze economia locală. Torrejoncillo del Rey, aflat în provincia Cuenca, în regiunea Alcarria, este inclus în programul Holapueblo, o inițiativă destinată dezvoltării comunităților rurale și atragerii de noi rezidenți.

Localitatea se confruntă cu o nevoie tot mai mare de oameni care să preia anumite activități economice și servicii, în special pe fondul pensionărilor. Programul nu funcționează însă ca o platformă clasică de recrutare. Cei interesați nu sunt chemați să depună CV-uri pentru a obține un loc de muncă, ci sunt încurajați să se mute în sat și să dezvolte propriile afaceri în domeniile unde există cerere.

Sunt disponibile afaceri și case la prețuri incredibile

Printre oportunitățile identificate se află administrarea unor afaceri deja existente, dar și deschiderea unor servicii care lipsesc în prezent. Unul dintre exemple este magazinul de tutun, pentru care este nevoie de un nou administrator. De asemenea, există posibilitatea preluării administrării piscinei municipale și a sălii de sport.

Și sectorul alimentației publice oferă mai multe variante. Un bar poate fi administrat de un nou antreprenor, în timp ce restaurantul El Chalé este disponibil pentru cumpărare. Zona are un potențial turistic important, iar dezvoltarea serviciilor pentru vizitatori este considerată una dintre principalele direcții prin care economia locală ar putea crește.

O altă nevoie identificată este cea a unui magazin de bricolaj. Localnicii nu au în prezent un astfel de punct comercial, iar deschiderea unei afaceri în acest domeniu ar putea acoperi o necesitate existentă în comunitate.

Torrejoncillo del Rey are oportunități și pentru cei interesați de domeniul imobiliar. În localitate există mai multe proprietăți neocupate, însă nu există o agenție care să se ocupe de administrarea și promovarea acestora. Înființarea unei astfel de afaceri reprezintă, prin urmare, o altă posibilitate pentru persoanele care vor să se stabilească în zonă.

Programul identifică și un deficit de meseriași. Sunt necesari instalatori, zidari și tâmplari, ceea ce poate reprezenta o oportunitate pentru persoane care au experiență practică, dar și pentru cei care vor să își construiască o activitate independentă. Există, de asemenea, nevoi în zona educațională, în special în ceea ce privește serviciile destinate copiilor din comunitate.

Unul dintre cele mai interesante proiecte este legat de o fostă mină romană. Mina de Lapis Specularis este una dintre atracțiile importante ale zonei și ar putea fi valorificată suplimentar prin activități turistice, comerciale și culturale. Creșterea numărului de vizitatori creează premise pentru dezvoltarea unor afaceri conexe, de la servicii de alimentație și cazare până la comercializarea produselor locale și a obiectelor artizanale.

Pentru cei care lucrează de la distanță, localitatea încearcă să ofere și condiții adaptate acestui tip de activitate. Există un spațiu destinat muncii remote, ceea ce le permite celor care nu depind de un angajator local să ia în calcul mutarea în mediul rural.

Un alt argument îl reprezintă prețurile foarte mici ale locuințelor. În Torrejoncillo del Rey, o casă cu trei dormitoare și o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați este scoasă la vânzare pentru 18.000 de euro, după aplicarea unei reduceri de 10%. Astfel, localitatea poate deveni atractivă pentru persoanele care caută o locuință ieftină și sunt dispuse să investească într-o afacere proprie.

Torrejoncillo del Rey este situat într-o zonă caracterizată prin dealuri, văi, câmpii și păduri de stejari. Climatul este continental, cu veri călduroase și nopți mai răcoroase. Regiunea are și un important patrimoniu istoric, iar legăturile sale cu perioada romană sporesc interesul turistic.

Printre obiectivele din apropiere se află Biserica Santo Domingo de Silos din Villar del Águila, monument de interes cultural construit în secolele al XVI-lea și al XVII-lea, precum și vestigiile asociate orașului roman Segóbriga.

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