Tragedie înainte de nuntă! Nepotul lui Mircea Rednic, Marius Totolici, a murit în somn la doar 37 de ani

Mircea Marius Totolici, nepotul fostului internațional și antrenor Mircea Rednic, a murit la vârsta de 37 de ani. Bărbatul a suferit un infarct în timpul somnului, cu doar câteva ore înainte de nunta la care ar fi trebuit să fie mire.

Tânărul se pregătea pentru unul dintre cele mai importante evenimente din viața sa, însă planurile pentru ziua următoare au fost întrerupte de tragedia petrecută în timpul nopții.

Bărbatul a suferit un infarct înainte de marele eveniment

Vestea a venit în contextul pregătirilor pentru cununie, iar familia și apropiații au fost puși în fața unei pierderi neașteptate. Mircea Marius Totolici avea 37 de ani.

Potrivit primelor informații, decesul a survenit în somn, în urma unui infarct. Evenimentul care trebuia să marcheze începutul unei noi etape pentru tânăr s-a transformat astfel într-o zi de doliu pentru familie.

Primele concluzii medico-legale

Vineri seara, nimic nu părea să indice că urma să se întâmple o tragedie. Mircea Marius Totolici și-a petrecut timpul alături de familie și prieteni, iar în cursul nopții a suferit un infarct. A doua zi dimineață, acesta a fost găsit fără viață.

Concluziile medico-legale arată că unul dintre vasele coronare, aflat în zona posterioară a inimii, era obstrucționat de depuneri de grăsime. Blocajul a dus la un infarct miocardic sever și, ulterior, la un stop cardiorespirator. În urma lipsei de sânge și oxigen, o parte din mușchiul inimii a fost afectat.

Tânărul și partenera sa au devenit soț și soție în urmă cu o săptămână

Pe 8 august, Mircea Marius Totolici și iubita sa au devenit oficial soț și soție. Apropiații susțin că bărbatul era fericit și se gândea la planuri de viitor. Familia a confirmat că tânărul este nepotul fostului mare fotbalist șu antrenor Mircea Rednic.

Mircea Marius Totolici a fost un susținător apropiat al ACS LSS Voința Sibiu, implicându-se în sprijinirea proiectelor dedicate copiilor și juniorilor clubului. Reprezentanții formației au transmis un mesaj emoționant după dispariția acestuia, rememorând contribuția pe care a avut-o în cadrul activităților pentru tinerii fotbaliști.

„Cu profundă tristețe, familia Voința Sibiu a aflat vestea trecerii la cele veșnice a lui Totolici Mircea Marius, un prieten și susținător al clubului nostru, care ne-a fost alături și ne-a sprijinit în activitatea grupelor de copii și juniori”, au transmis reprezentanții clubului.

Oficialii Voința Sibiu au evidențiat faptul că implicarea și generozitatea lui Mircea Marius Totolici față de micii sportivi vor rămâne în memoria comunității.

„Gesturile sale și sprijinul oferit pentru micii noștri fotbaliști vor rămâne în amintirea noastră și ne bucurăm că l-am avut alături! În aceste momente grele, transmitem sincere condoleanțe familiei, apropiaților și tuturor celor care l-au cunoscut”, se arată în mesajul Voința Sibiu.

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