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Paula Chirilă a spus „da”. Vedeta a fost cerută în căsătorie de bărbatul pe care îl iubește

De: Irina Vlad 03/06/2026 | 10:58
Paula Chirilă a spus „da”. Vedeta a fost cerută în căsătorie de bărbatul pe care îl iubește
Paula Chirilă a spus „da”. Vedeta a fost cerută în căsătorie de bărbatul pe care îl iubește
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La aproape 8 ani de când a devenit o femeie liberă, Paula Chirilă a fost cerută din nou în căsătorie. Actrița și-a refăcut viața alături de Dan, bărbatul care i-a pus pentru a doua oară inelul de logodnă pe deget. 

Paula Chirilă traversează una dintre cele mai înfloritoare perioade din viața sa. La aproape 8 ani de la divorțul de Marius Aciu, cu care a fost căsătorită timp de 12 ani, actrița trăiește din nou emoțiile unei cereri în căsătorie.

Paula Chirilă a fost cerută în căsătorie

După ani în care și-a ținut viața sentimentală secretă, Paula Chirilă a găsit din nou fericirea în brațele noului ei partener. Departe de ochii publicului, relația lor a început firesc și a evoluat natural, iar cererea în căsătorie a venit ca o surpriză pentru actriță, mai ales că atât ea, cât și partenerul său au trecut prin experiența unor mariaje nereușite.

„Eu am acceptat cu surprindere. Nu mă așteptam. Relația evoluează frumos (…) Noi am mai discutat, dar nu mai sunt în punctul în care să mai cred în acte (…) Nu mai era ceva ce atinsesem, nici el, nici eu. Am trecut amândoi prin căsnicie, știm cum e și asta a venit așa surprinzător pentru mine (…) A fost un moment spontan (n. red. cererea în căsătorie)’, a declarat Paula Chirilă.

Paula Chirilă a fost cerută în căsătorie / sursă foto: social media

Paula Chirilă a mărturisit că lista de invitați este aproape gata, însă încă nu au ales nașii de cununie. Actrița își dorește ca nunta să fie organizată într-un cadru intim, alături ce cele mai importante persoane din viața lor.

„O să fie ceva foarte restrâns, cu familia (…) Nu ne trebuie nuntă cu dar (…) Abia ce s-a întâmplat (n.r. cerere în căsătorie), e prea devreme, poate la vară, la toamnă, să nu fie nici frig și nici foarte cald. Poate să fie și în aer liber (n.r. nunta).

Am cam făcut (n.r. lista de invitați), am vreo 60 și nu e gata lista. Încă nu (n.r. dacă și-au ales nașii) (…) Mai este timp (…) O să vedem cum vor decurge lucrurile până atunci, o să hotărâm de comun acord (n.r. dacă vor face și cununia religioasă). Avem o relație foarte frumoasă și cu multă iubire (…) E greu să nu îl placi, e un om extraordinar’, a mai spus Paula Chirilă.

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