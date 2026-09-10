Cele 3 zodii care au parte de schimbări majore începând din 10 septembrie. Apar noi tensiuni

Cele 3 zodii care au parte de schimbări majore începând din 10 septembrie. Apar noi tensiuni
Ce se întâmplă din punct de vedere astrologic începând cu 10 septembrie 2026/ sursă foto: Freepik.com
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Trei semne zodiacale vor avea parte de schimbări majore începând de joi, 10 septembrie 2026. Acești nativi beneficiază de trecerea lui Mercur în Balanță, după ce acesta s-a aflat în Fecioară în ultimele câteva săptămâni. Mercur în Balanță deschide ușa către noi oportunități incredibile.

Situația astrologică din luna septembrie este pe cale să pună la încercare angajamentele care îți mențin viața în echilibru. Fie că este vorba despre o obligație financiară sau de o dinamică de prietenie lipsită de reciprocitate, această lună exercită presiune asupra aranjamentelor pe care le-ai tolerat, în ciuda lipsei unei împliniri autentice.

Chiar dacă Mercur este de obicei indecis când se află în Balanță, faptul că nu știi ce vrei este un noroc, deoarece îi face pe oameni mai deschiși față de opțiunile pe care le au. Aceste semne zodiacale sunt pe cale să descopere că drumul către noroc se găsește adesea atunci când mintea este deschisă la posibilitatea schimbării.

Tensiunie încep să crească pe 10 septembrie, când Venus intră în semnul intens și secretos al Scorpionului, unde, conform astrologilor, planeta iubirii este considerată a fi în detriment (sau în exil), ceea ce înseamnă că energiile ei se exprimă cu dificultate.

Venus guvernează dinamica relațiilor și sentimentul de siguranță, dar când se află în Scorpion, se află în opoziție directă cu Taurul, semnul zodiacal pe care îl guvernează în mod tradițional. De parcă nu ar fi suficient pentru o singură zi, Uranus va intra, de asemenea, în mișcare retrogradă în Gemeni, încurajându-ne să ne reanalizăm informațiile pe care le adunăm și presupunerile care stau la baza alegerilor noastre.

Balanță

Când Mercur intră în semnul tău, primești darul vorbirii, ceea ce te ajută să te afli în conversațiile potrivite. Dacă inițiezi la întâmplare o conversație cu cineva pe 10 septembrie, acest gest va avea un efect de bumerang care va atrage norocul în viața ta.

Știi că viața înseamnă alegeri și vrei să le faci pe cele potrivite. Asta înseamnă să nu iei decizii pripite înainte de a discuta mai întâi cu ceilalți. Pui toate întrebările potrivite. Cu cât te deschizi mai mult către ceilalți, cu atât oamenii te plac mai mult. O persoană plăcută este o persoană norocoasă, Balanță. Iar joi, tu ești acea persoană.

Berbec

După ce Mercur intră în Balanță joi, îți va fi mult mai ușor să vorbești cu ceilalți. Descoperi lucruri despre persoanele la care ții, pe care poate le-ai fi ratat înainte. Ești mai concentrat pe ceea ce simt oamenii în timpul conversațiilor decât pe ceea ce fac sau cât de bine o fac.

De asemenea, ești mai concentrat pe relație în ansamblu, iar faptul că ești un partener adevărat îți oferă șansa de a colabora mai bine. Nivelul de atenție pe care îl acorzi relației face ca obiectivele să fie mai ușor de atins. Practic, tot ce vrei să realizezi și care implică munca în echipă va avea succes pe 10 septembrie.

Rac

Lucrurile bune sunt atrase de personalitatea ta, iar începând de joi le vei găsi cu ușurință. Mercur în Balanță reprezintă o perioadă extrem de favorabilă tocmai pentru tine, Rac, deoarece Balanța guvernează casa a patra a ta, cea a căminului și a familiei. De aceea te simți atât de liber să te dedici vieții tale la un nivel profund pe 10 septembrie.

Îți construiești viața pe care vrei să o trăiești, iar asta include confortul care te ajută să te relaxezi în propria ta piele. Faptul că te simți bine în pielea ta este extrem de atrăgător pentru oamenii potriviți și în circumstanțele potrivite. Te acomodezi cu persoana care știi că ești menit să fii, iar asta îți aduce noroc și abundență în viață.

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