Zodia care se află în mare pericol în septembrie 2026. Cristina Demetrescu: „Fac păcate. Nu le numim”

Luna septembrie vine cu provocări pentru unii dintre nativi. Perioada 7-13 septembrie 2026 se anunță una în care atenția și prudența pot face diferența. Astrologul Cristina Demetrescu a vorbit, în cadrul emisiunii „Vorbește lumea”, despre influențele astrale ale acestei perioade și a atras atenția asupra unor situații care pot apărea pe neașteptate.

În centrul atenției se află o zodie care ar putea avea parte de mai multe momente complicate, în special atunci când vine vorba despre drumuri, acte, examene, concursuri sau oportunități profesionale.

Avertismentul vine pe fondul unei configurații astrologice intense. Lilith, cunoscută și drept Luna Neagră, se află timp de nouă zile pe gradul 29 al Săgetătorului. În interpretarea astrologică, gradul anaretic poate scoate la suprafață situații care au fost evitate, greșeli care trebuie îndreptate sau lucruri lăsate prea mult timp nerezolvate.

Nativii din zodia Berbec se află în pericol în perioada următoare

Cei care urmează să plece din țară ar trebui să fie foarte atenți la toate detaliile călătoriei. Documentele, rezervările și formalitățile necesare trebuie verificate înainte de plecare, pentru a evita orice situație care le-ar putea da planurile peste cap.

Aceeași recomandare este valabilă și pentru Berbecii care au de depus acte pentru examene, vor să participe la concursuri sau încearcă să obțină o anumită poziție profesională. Orice formular, termen-limită sau document necesar trebuie verificat cu atenție. Graba și neatenția ar putea transforma o oportunitate într-o situație neplăcută.

Cristina Demetrescu a făcut și o afirmație referitoare la această zodie. Astrologa a lăsat să se înțeleagă că nativii ar putea fi tentați să facă alegeri mai puțin inspirate.

„Berbecii fac păcate. Nu le numim”, a spus astrologul.

În plus, zilele următoare pot readuce în prim-plan lucruri amânate. Problemele care au fost ignorate sau lăsate pentru mai târziu ar putea necesita acum o rezolvare. Pentru unii Berbeci, asta poate însemna să pună ordine în acte, să finalizeze o procedură sau să repare o greșeală făcută anterior.

Perioada nu este neapărat una în care trebuie să se teamă de ceea ce urmează, ci una în care este nevoie de mai multă atenție. Răbdarea, verificarea informațiilor și evitarea reacțiilor impulsive pot ajuta la depășirea momentelor tensionate.

„Este o perioadă în care neatenția poate costa”, a mai adăugat Cristina Demetrescu.

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