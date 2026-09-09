A lăsat Amsterdamul pentru o peșteră din Sicilia! Cât a plătit și cât o costă lunar viața în casa desprinsă din filme

O schimbare radicală de viață a transformat complet rutina unei tinere de 30 de ani. Shalise Barnes, designer de interior și consultant imobiliar, a decis să lase în urmă Amsterdamul și să înceapă un nou capitol în Sicilia, într-o locuință pe care puțini s-ar fi gândit să o transforme într-o casă permanentă: o peșteră de calcar.

Proprietatea are aproximativ 85 de metri pătrați și a fost cumpărată de femeie în luna iunie 2026 pentru 55.000 de euro. Mai neobișnuit este faptul că Shalise nu a văzut locuința înainte de a o achiziționa. Planul inițial era unul strict financiar. Intenționa să renoveze spațiul și, ulterior, să îl ofere spre închiriere.

Lucrurile s-au schimbat însă după ce a ajuns pentru prima dată în Sicilia și a intrat în proprietate. În loc să înceapă imediat lucrările pentru transformarea ei într-o proprietate destinată turiștilor, a decis să păstreze locul pentru ea.

O casă ascunsă în interiorul unei peșteri

Deși, privită din exterior, proprietatea poate trece ușor drept o casă obișnuită, interiorul este complet diferit. Fațada și intrarea nu trădează ceea ce se află dincolo de ușă, iar spațiul se continuă în interiorul unei formațiuni naturale de calcar.

Locuința fusese deja adaptată pentru a putea fi folosită ca spațiu de locuit, astfel că noua proprietară nu a fost nevoită să pornească de la zero. Fostul proprietar efectuase lucrările de transformare încă din 2006, iar casa beneficiază în prezent de utilități esențiale.

Peștera are electricitate și apă curentă, bucătărie, baie și un dormitor amplasat la nivelul superior. Shalise a intervenit în special asupra designului interior, încercând să transforme spațiul într-un loc confortabil și personal. A adăugat biblioteci, corpuri de iluminat și diverse elemente decorative care contrastează cu pereții naturali ai peșterii.

În noua locuință nu este singură. Îi țin companie câinele și cele trei pisici, iar animalele s-au obișnuit cu particularitățile noului lor cămin.

Facturile sunt surprinzător de mici

Unul dintre aspectele care au atras atenția este costul redus al vieții în această locuință. Cheltuielile lunare ajung la aproximativ 129 de lire sterline, o sumă care include costurile necesare pentru întreținerea casei.

„Peștera își reglează singură temperatura. E ca și cum aș locui în interiorul pământului. Vara este mai răcoare, iar iarna mai cald. Am o sobă pe peleți pentru sezonul rece și aer condiționat, dar nu cred că va fi nevoie să le folosesc prea des”, a spus femeia pentru PA Real Life.

Un avantaj important al unei astfel de locuințe este temperatura relativ constantă. Formațiunea de calcar contribuie la menținerea unei temperaturi mai echilibrate pe parcursul anului. În timpul verii, interiorul rămâne mai răcoros decât exteriorul, în timp ce în lunile reci spațiul păstrează mai bine căldura.

Pentru iarnă există o sobă pe peleți, iar casa dispune și de aer condiționat pentru perioadele foarte calde. Proprietara estimează însă că nu va fi nevoie să folosească frecvent aceste sisteme datorită particularităților naturale ale peșterii.

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